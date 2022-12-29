Холанд после дубля «Лидсу»: «Я злился из-за пропуска ЧМ-2022. Cмотрел, как забивают и побеждают другие, и меня это подстегивало, раздражало. Я голоднее, чем когда-либо»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Норвегии по футболу ЧМ-2022 Эрлинг Холанд Футбол

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался после дубля «Лидсу» (3:1) в АПЛ.

«У меня есть цель по голам, но я не могу ее озвучить. Я просто сказал в раздевалке, что мог бы забить и пять, но главное, что мы победили.

Мы должны преследовать «Арсенал». Я мог бы забить еще парочку мячей, но такова жизнь, надо больше тренироваться.

Я был дома, немного злился из-за пропуска ЧМ-2022. Я подзарядил батареи. Я смотрел на то, как другие забивали и побеждали на ЧМ, и меня это подстегивало, мотивировало, раздражало. Я голоднее, чем когда-либо», – сказал норвежец в интервью Amazon Prime.

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16 комментариев

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Максат Тобыш
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Молодца
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Кукич
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Вроде бы собираются увеличить количество команд на след. чемпе. Могут попасть если повезет с группой. Норвежский " Де Брюйне" Эдегор и Холланд топ игроки, нужен хороший тренер чтобы выстроил систему как в датской команде
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moldfan
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Ответ JURAVLI
Может сотворить для Норвегии чудо и шикарно выступить на следующем ЧМ. Верю в это
ЧМ не знаю. Но Евро вполне, тем более что Норвегия ну не дно. Есть Эдегор в первую очередь и ряд достаточно квалицифированных игроков из хороших команд. Эльенусси, Остигард, Сорлат... жаль Норман и Берг скатились. В Юнион Берлин есть два симпатичных норвежца.

Жаль Хауге из Милана, забуксовал чуть чуть... но в принципе тоже мне кажется может приносить пользу.

Не вижу причин, почему Дания может, а Норвегия не может.
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Александра Александрова
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Я так и говорил тут ) что смотрит и расстраивается !
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Алексей Иванов
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Ответ Vasily Ivanov
Может есть смысл на ЧМ добавлять одну сборную , из звездных игроков . Национальные сборные которых не попали в финальную часть ЧМ ... Будет называться например .команда ФИФА , в которой будут играть такие как Холланд...а то может случиться так .что он так ни разу и не сыграет в финальных частях ЧМ.
У Холланда норм сборная,не супер топ конечно,но вполне себе сильная чтобы отбираться на крупные турниры
Холланд и Эдегор основные игроки первой и второй команд АПЛ и много игроков из ЛаЛиги,Серии А,Бундеслиги,Лиги 1
Холланду травмы часто мешают
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здоровяк
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Ответ Vasily Ivanov
Способ и критерии отбора можно придумать .
я хотел подзаработать)
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Vasily Ivanov
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Ответ здоровяк
А отбирать футболистов в сборную при помощи платного смс-голосования
Способ и критерии отбора можно придумать .
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здоровяк
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Ответ Vasily Ivanov
Может есть смысл на ЧМ добавлять одну сборную , из звездных игроков . Национальные сборные которых не попали в финальную часть ЧМ ... Будет называться например .команда ФИФА , в которой будут играть такие как Холланд...а то может случиться так .что он так ни разу и не сыграет в финальных частях ЧМ.
А отбирать футболистов в сборную при помощи платного смс-голосования
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cgmngt6ehj
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Голодный на футбол, на голы, просто умничка
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инок
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Хорошо, что Эрлинг голодный до голов. Забивай их больше
и не травмируйся.
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Vasily Ivanov
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Может есть смысл на ЧМ добавлять одну сборную , из звездных игроков . Национальные сборные которых не попали в финальную часть ЧМ ...
Будет называться например .команда ФИФА , в которой будут играть такие как Холланд...а то может случиться так .что он так ни разу и не сыграет в финальных частях ЧМ.
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Alex Rhea
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Хорошо бы у Норвегии золотое поколение "всплыло" года через 3-4, как у Бельгии какой-нибудь или Хорватии, чтоб Холанд поучаствовал на больших турнирах сборных и за медали поборолся.
С текущим составом Норвегии может только претендовать на достижения Бейла с Уэльсом, которые хоть и неплохие, но всё же нестабильные
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6tspey7tb5
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perfekte
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savage 98 уровня.
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JURAVLI
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Может сотворить для Норвегии чудо и шикарно выступить на следующем ЧМ. Верю в это
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Марат Люсьеныч
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Скатился, деградирует парень в фермерской лиге. 2 гола за матч маловато
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