Холанд после дубля «Лидсу»: «Я злился из-за пропуска ЧМ-2022. Cмотрел, как забивают и побеждают другие, и меня это подстегивало, раздражало. Я голоднее, чем когда-либо»

Форвард « » высказался после дубля «Лидсу» (3:1) в .

«У меня есть цель по голам, но я не могу ее озвучить. Я просто сказал в раздевалке, что мог бы забить и пять, но главное, что мы победили.

Мы должны преследовать «Арсенал». Я мог бы забить еще парочку мячей, но такова жизнь, надо больше тренироваться.

Я был дома, немного злился из-за пропуска . Я подзарядил батареи. Я смотрел на то, как другие забивали и побеждали на ЧМ, и меня это подстегивало, мотивировало, раздражало. Я голоднее, чем когда-либо», – сказал норвежец в интервью Amazon Prime.

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