Холанд после дубля «Лидсу»: «Я злился из-за пропуска ЧМ-2022. Cмотрел, как забивают и побеждают другие, и меня это подстегивало, раздражало. Я голоднее, чем когда-либо»
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался после дубля «Лидсу» (3:1) в АПЛ.
«У меня есть цель по голам, но я не могу ее озвучить. Я просто сказал в раздевалке, что мог бы забить и пять, но главное, что мы победили.
Мы должны преследовать «Арсенал». Я мог бы забить еще парочку мячей, но такова жизнь, надо больше тренироваться.
Я был дома, немного злился из-за пропуска ЧМ-2022. Я подзарядил батареи. Я смотрел на то, как другие забивали и побеждали на ЧМ, и меня это подстегивало, мотивировало, раздражало. Я голоднее, чем когда-либо», – сказал норвежец в интервью Amazon Prime.
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Жаль Хауге из Милана, забуксовал чуть чуть... но в принципе тоже мне кажется может приносить пользу.
Не вижу причин, почему Дания может, а Норвегия не может.
Холланд и Эдегор основные игроки первой и второй команд АПЛ и много игроков из ЛаЛиги,Серии А,Бундеслиги,Лиги 1
Холланду травмы часто мешают
и не травмируйся.
Будет называться например .команда ФИФА , в которой будут играть такие как Холланд...а то может случиться так .что он так ни разу и не сыграет в финальных частях ЧМ.
С текущим составом Норвегии может только претендовать на достижения Бейла с Уэльсом, которые хоть и неплохие, но всё же нестабильные