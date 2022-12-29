Холанд обогнал своего отца по голам в АПЛ – 20 против 18. Эрлинг провел 14 матчей, Альф-Инге – 181

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Альф-Инге Холанд Эрлинг Холанд Футбол

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сделал дубль в матче чемпионата Англии с «Лидсом» (3:1).

22-летний норвежец забил 20-й гол в АПЛ, обогнав своего отца Альфа-Инге Холанда, на счету которого 18 мячей за 181 игру в составе «Манчестер Сити», «Лидса» и «Ноттингем Форест».

Холанд-младший провел в текущем турнире 14 матчей. Подробнее его статистика – здесь.

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6 комментариев

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Иван Петров
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Ответ ZamoRano
Интересно, если Холанд наколотит за карьеру 1000 голов и выиграет 5 лч, сектанты лилипутии будут тыкать ему ЧМ?
Как бы ЧМ был вопросом для аргентинцев для которых Марадонна зе бест. Надо у них спрашивать.
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Михаил1970
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Родить и воспитать сына, который сможет превзойти собственные голевые достижения Эрлингу будет сложнее)
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Вечно Молодой
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Такими темпами, до конца сезона и Агуэро догонит))
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Lucky Z
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Интересно, ненавистники Месси когда то будут называть его просто Месси, или злости и ума хватает только на то, чтобы обзывать его карликом и т.п.?
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Артем Андреев
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Всë, никакой больше батиной лазаньи.
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ZamoRano
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Интересно, если Холанд наколотит за карьеру 1000 голов и выиграет 5 лч, сектанты лилипутии будут тыкать ему ЧМ?
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