Холанд обогнал своего отца по голам в АПЛ – 20 против 18. Эрлинг провел 14 матчей, Альф-Инге – 181
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сделал дубль в матче чемпионата Англии с «Лидсом» (3:1).
22-летний норвежец забил 20-й гол в АПЛ, обогнав своего отца Альфа-Инге Холанда, на счету которого 18 мячей за 181 игру в составе «Манчестер Сити», «Лидса» и «Ноттингем Форест».
Холанд-младший провел в текущем турнире 14 матчей. Подробнее его статистика – здесь.
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