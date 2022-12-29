Мбаппе забил 5 голов за 5 последних игр в Лиге 1. Форвард «ПСЖ» – лучший бомбардир чемпионата

Теги ПСЖ лига 1 Франция рейтинги Страсбур Неймар Килиан Мбаппе Футбол

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил 13 голов за 15 матчей в текущем чемпионате Франции.

Француз реализовал пенальти на шестой добавленной ко второму тайму минуте в игре со «Страсбуром» (2:1).

Мбаппе за последние пять туров чемпионата отметился пятью голами. Он лидирует в гонке бомбардиров в Лиге 1, опережая своего одноклубника Неймара, идущего вторым, на два гола.

Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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34 комментария

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Ответ Алексей Иванов
За 3 гола Ювентусу в ЛЧ За 3 гола Аргентине в финале, за дубль с игры очень хорошо обороняющейся Дании За 2+1 Австралии и Польше А другим за что ?
Дубль в финале ЧМ - лучший игрок матча
1+1 в полуфинале ЧМ - лучший игрок матча
1+1 в 1/4 ЧМ - лучший игрок матча
гол в 1/8 ЧМ - лучший игрок матча
4+4 в 5 матчах ЛЧ
7+10 в 13 матчах Лиги 1
Победный гол в Суперкубке Франций - лучший игрок матча)
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Deeeemayo
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Ответ Алексей Иванов
Мбаппе не реализовал 1 момент во 2 тайме,не сказать чтобы он что то делал неправильно,просто вратарь отлично сыграл и отбил мяч Левой ногой бил с острого угла Напиши про какие 7 моментов ты пишешь? когда они были? на каких минутах?
Кстати этот удар был реализован Неймаром и его развитием атаки , недо критик ты
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Deeeemayo
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Ответ Алексей Иванов
Мбаппе не реализовал 1 момент во 2 тайме,не сказать чтобы он что то делал неправильно,просто вратарь отлично сыграл и отбил мяч Левой ногой бил с острого угла Напиши про какие 7 моментов ты пишешь? когда они были? на каких минутах?
У псж за эту игру были 10 ударов и 8 из них это удары мбаппе
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Ответ #SharkTeam
А Месси за что?
Дубль в финале ЧМ - лучший игрок матча
1+1 в полуфинале ЧМ - лучший игрок матча
1+1 в 1/4 ЧМ - лучший игрок матча
гол в 1/8 ЧМ - лучший игрок матча
4+4 в 5 матчах ЛЧ
7+10 в 13 матчах Лиги 1
Победный гол в Суперкубке Франций - лучший игрок матча
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Deeeemayo
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Ответ Алексей Иванов
Мбаппе не реализовал 1 момент во 2 тайме,не сказать чтобы он что то делал неправильно,просто вратарь отлично сыграл и отбил мяч Левой ногой бил с острого угла Напиши про какие 7 моментов ты пишешь? когда они были? на каких минутах?
1 момент во втором тайме не считая ударов 10 за весь матч которые летели в никуда?😂😂😂
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mr kovalsky
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Ответ Бронислав Каминский
За что Мбаппе ЗМ?За голы Страсбурам?)))
За 6 левых пенок))))
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Алексей Иванов
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Ответ Deeeemayo
Мбаппе с такими моментами которые ему создал Неймар должен был забивать штук 7 , но не же великий мастер и будущий обладалтель 100 золотых мячей осилил только пеналду.
Мбаппе не реализовал 1 момент во 2 тайме,не сказать чтобы он что то делал неправильно,просто вратарь отлично сыграл и отбил мяч
Левой ногой бил с острого угла
Напиши про какие 7 моментов ты пишешь? когда они были? на каких минутах?
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Deeeemayo
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Ответ Алексей Иванов
Я тебе на другой ветке все пояснил и ты прекрасно видел что я это написал сразу после удаления,ты писал нет Неймар тащит,ну убрали его и ПСЖ заиграл в 100 раз лучше и победил в меньшинстве! И перечислил тебе только за 5 минут потери Неймара Все отлично Неймар обоссан и выгнан с поля,Мбаппе затащил в меньшинстве и забил победный гол,я поднял деньжат,все закономерно
Не считая того что Неймар в следующем же матче забьет 2 гола и сразу все начнут жужать какая он легенда и что его прайм вернулся , лицемеры вы все.
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Deeeemayo
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Ответ Алексей Иванов
Я тебе на другой ветке все пояснил и ты прекрасно видел что я это написал сразу после удаления,ты писал нет Неймар тащит,ну убрали его и ПСЖ заиграл в 100 раз лучше и победил в меньшинстве! И перечислил тебе только за 5 минут потери Неймара Все отлично Неймар обоссан и выгнан с поля,Мбаппе затащил в меньшинстве и забил победный гол,я поднял деньжат,все закономерно
Опять глупый сплошь не обоснованной критики , Неймар за эти 15 матчей сезона сделал горазду больше чем мбаппе
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Deeeemayo
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Ответ Алексей Иванов
Я тебе на другой ветке все пояснил и ты прекрасно видел что я это написал сразу после удаления,ты писал нет Неймар тащит,ну убрали его и ПСЖ заиграл в 100 раз лучше и победил в меньшинстве! И перечислил тебе только за 5 минут потери Неймара Все отлично Неймар обоссан и выгнан с поля,Мбаппе затащил в меньшинстве и забил победный гол,я поднял деньжат,все закономерно
Мбаппе с такими моментами которые ему создал Неймар должен был забивать штук 7 , но не же великий мастер и будущий обладалтель 100 золотых мячей осилил только пеналду.
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bul1stain bul1stain
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Мбаппе - хозяин гнома. А сектанты могут продолжать нacаcывaть карлику. Приятного аппетита, так сказать.
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Алексей Иванов
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Ответ Deeeemayo
Что ты несёшь дурачина
Я тебе на другой ветке все пояснил и ты прекрасно видел что я это написал сразу после удаления,ты писал нет Неймар тащит,ну убрали его и ПСЖ заиграл в 100 раз лучше и победил в меньшинстве!
И перечислил тебе только за 5 минут потери Неймара

Все отлично Неймар обоссан и выгнан с поля,Мбаппе затащил в меньшинстве и забил победный гол,я поднял деньжат,все закономерно
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Артём Горбенко
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Ответ JURAVLI
Забавно как люди в комментариях пытаются натянуть сову на глобус, а точнее Мбаппе на Золотой мяч) Очевидно же, что зм уже разыгран. В финале ЧМ. Оттуда вышел бы победителем либо Мбаппе, который не позволил Месси выиграть заветный трофей, либо (как и получилось) Месси, который стал официальным GOAT игры, взяв наконец Кубок Мира для Аргентины. Количество голов не важно. Тем более, вы же не будете сравнивать Мбаппе, который играет левого нападающего с Месси, который весь турнир получал мяч почти в центре поля? Если Месси не получит следующий ЗМ, это будет просто нонсенс. А у Мбаппе все впереди.
Эти люди матч сегодня явно не смотрели)
Киллиан с игры должен был штук 6 забивать, а не пенку на 90+
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Deeeemayo
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Ответ Алексей Иванов
Прекрасен! тащит всегда! главное ему не мешать! Сейчас после удаления Неймара,я сразу написал что наконец то удалили главное зло которое теряет все мячи и запарывает все атаки и сейчас у ПСЖ точно пойдет,и так случилось без Неймара ПСЖ заиграл в 100 раз лучше чем с ним Минут за 15 до конца кинул деньжат на победу в меньшинстве по кэфу 4.10 и Мбаппе затащил,он тащит всегда!
Что за абсурдная критика неймара , он отличный футболист . Лучше бы поддержали.
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Deeeemayo
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Ответ Алексей Иванов
Прекрасен! тащит всегда! главное ему не мешать! Сейчас после удаления Неймара,я сразу написал что наконец то удалили главное зло которое теряет все мячи и запарывает все атаки и сейчас у ПСЖ точно пойдет,и так случилось без Неймара ПСЖ заиграл в 100 раз лучше чем с ним Минут за 15 до конца кинул деньжат на победу в меньшинстве по кэфу 4.10 и Мбаппе затащил,он тащит всегда!
Даже не считая того что он обычная боксёрская груша для соперников , когда мяч у него на него налитают половинна команды как в сегодняшнем матче или в матче с Сербией где он получил травму. Страсбург понимал что он мозг команды и когда был мяч у него не удивительно что 6 человек окружали его а чаще всего и фолили. Особенно когда он им ответить не может , хоть сегодня он зарядил по лицу сопернику)))
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Артём Горбенко
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Ответ Крыс Пол
Жестокая борьба у них с Месси будет за ЗМ. При том Килиан уже начал работать, пока Лео отдыхает.
Пока у ПСЖ работает правило: no Messi, no party
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JURAVLI
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Забавно как люди в комментариях пытаются натянуть сову на глобус, а точнее Мбаппе на Золотой мяч)

Очевидно же, что зм уже разыгран. В финале ЧМ. Оттуда вышел бы победителем либо Мбаппе, который не позволил Месси выиграть заветный трофей, либо (как и получилось) Месси, который стал официальным GOAT игры, взяв наконец Кубок Мира для Аргентины.

Количество голов не важно. Тем более, вы же не будете сравнивать Мбаппе, который играет левого нападающего с Месси, который весь турнир получал мяч почти в центре поля?

Если Месси не получит следующий ЗМ, это будет просто нонсенс. А у Мбаппе все впереди.
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Deeeemayo
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Ответ Алексей Иванов
Прекрасен! тащит всегда! главное ему не мешать! Сейчас после удаления Неймара,я сразу написал что наконец то удалили главное зло которое теряет все мячи и запарывает все атаки и сейчас у ПСЖ точно пойдет,и так случилось без Неймара ПСЖ заиграл в 100 раз лучше чем с ним Минут за 15 до конца кинул деньжат на победу в меньшинстве по кэфу 4.10 и Мбаппе затащил,он тащит всегда!
Ты хоть матчи начни смотреть , мбаппе - это главное зло . 30 моментов запорол , сколько ему пас не давай бьет с любого расстояния и тупо теряет мяч .
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Deeeemayo
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Ответ Алексей Иванов
Прекрасен! тащит всегда! главное ему не мешать! Сейчас после удаления Неймара,я сразу написал что наконец то удалили главное зло которое теряет все мячи и запарывает все атаки и сейчас у ПСЖ точно пойдет,и так случилось без Неймара ПСЖ заиграл в 100 раз лучше чем с ним Минут за 15 до конца кинул деньжат на победу в меньшинстве по кэфу 4.10 и Мбаппе затащил,он тащит всегда!
Что ты несёшь дурачина
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Deeeemayo
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Ответ Алексей Иванов
Прекрасен! тащит всегда! главное ему не мешать! Сейчас после удаления Неймара,я сразу написал что наконец то удалили главное зло которое теряет все мячи и запарывает все атаки и сейчас у ПСЖ точно пойдет,и так случилось без Неймара ПСЖ заиграл в 100 раз лучше чем с ним Минут за 15 до конца кинул деньжат на победу в меньшинстве по кэфу 4.10 и Мбаппе затащил,он тащит всегда!
Хахаха что за фигню я прочитал
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Данил Кублицкий
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А карлик что , все бухает ???
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Алексей Иванов
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Ответ Бронислав Каминский
За что Мбаппе ЗМ?За голы Страсбурам?)))
За 3 гола Ювентусу в ЛЧ
За 3 гола Аргентине в финале, за дубль с игры очень хорошо обороняющейся Дании
За 2+1 Австралии и Польше

А другим за что ?
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#SharkTeam
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Ответ Бронислав Каминский
За что Мбаппе ЗМ?За голы Страсбурам?)))
А Месси за что?
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Алексей Иванов
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Прекрасен! тащит всегда! главное ему не мешать!
Сейчас после удаления Неймара,я сразу написал что наконец то удалили главное зло которое теряет все мячи и запарывает все атаки и сейчас у ПСЖ точно пойдет,и так случилось без Неймара ПСЖ заиграл в 100 раз лучше чем с ним
Минут за 15 до конца кинул деньжат на победу в меньшинстве по кэфу 4.10 и Мбаппе затащил,он тащит всегда!
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cgmngt6ehj
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Поражение на ЧМ наверняка дала ему доп мотивацию стать еще сильнее
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