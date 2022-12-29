Мбаппе забил 5 голов за 5 последних игр в Лиге 1. Форвард «ПСЖ» – лучший бомбардир чемпионата
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил 13 голов за 15 матчей в текущем чемпионате Франции.
Француз реализовал пенальти на шестой добавленной ко второму тайму минуте в игре со «Страсбуром» (2:1).
Мбаппе за последние пять туров чемпионата отметился пятью голами. Он лидирует в гонке бомбардиров в Лиге 1, опережая своего одноклубника Неймара, идущего вторым, на два гола.
Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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1+1 в полуфинале ЧМ - лучший игрок матча
1+1 в 1/4 ЧМ - лучший игрок матча
гол в 1/8 ЧМ - лучший игрок матча
4+4 в 5 матчах ЛЧ
7+10 в 13 матчах Лиги 1
Победный гол в Суперкубке Франций - лучший игрок матча)
1+1 в полуфинале ЧМ - лучший игрок матча
1+1 в 1/4 ЧМ - лучший игрок матча
гол в 1/8 ЧМ - лучший игрок матча
4+4 в 5 матчах ЛЧ
7+10 в 13 матчах Лиги 1
Победный гол в Суперкубке Франций - лучший игрок матча
Левой ногой бил с острого угла
Напиши про какие 7 моментов ты пишешь? когда они были? на каких минутах?
И перечислил тебе только за 5 минут потери Неймара
Все отлично Неймар обоссан и выгнан с поля,Мбаппе затащил в меньшинстве и забил победный гол,я поднял деньжат,все закономерно
Киллиан с игры должен был штук 6 забивать, а не пенку на 90+
Очевидно же, что зм уже разыгран. В финале ЧМ. Оттуда вышел бы победителем либо Мбаппе, который не позволил Месси выиграть заветный трофей, либо (как и получилось) Месси, который стал официальным GOAT игры, взяв наконец Кубок Мира для Аргентины.
Количество голов не важно. Тем более, вы же не будете сравнивать Мбаппе, который играет левого нападающего с Месси, который весь турнир получал мяч почти в центре поля?
Если Месси не получит следующий ЗМ, это будет просто нонсенс. А у Мбаппе все впереди.
За 3 гола Аргентине в финале, за дубль с игры очень хорошо обороняющейся Дании
За 2+1 Австралии и Польше
А другим за что ?
Сейчас после удаления Неймара,я сразу написал что наконец то удалили главное зло которое теряет все мячи и запарывает все атаки и сейчас у ПСЖ точно пойдет,и так случилось без Неймара ПСЖ заиграл в 100 раз лучше чем с ним
Минут за 15 до конца кинул деньжат на победу в меньшинстве по кэфу 4.10 и Мбаппе затащил,он тащит всегда!