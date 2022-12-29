Мбаппе забил 5 голов за 5 последних игр в Лиге 1. Форвард «ПСЖ» – лучший бомбардир чемпионата

Нападающий « » забил 13 голов за 15 матчей в текущем чемпионате Франции.

Француз реализовал пенальти на шестой добавленной ко второму тайму минуте в игре со « » (2:1).

Мбаппе за последние пять туров чемпионата отметился пятью голами. Он лидирует в гонке бомбардиров в Лиге 1, опережая своего одноклубника , идущего вторым, на два гола.

Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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