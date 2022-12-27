«Реал» не подпишет Мбаппе, даже если он будет форсировать трансфер из «ПСЖ». Контактов между клубом и игроком нет
«Реал» не связывался с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе по поводу возможного трансфера.
Как пишет Marca, контактов между мадридским клубом и окружением нападающего нет. Руководство «Реала» не связывалось с Мбаппе. Люди, связанные с форвардом «ПСЖ», также не выходили на «Мадрид».
Отмечается, что Мбаппе не вполне удовлетворен своим положением в «ПСЖ». Лионель Месси согласовал новый контракт с парижанами, и это не устраивает Килиана, который хочет быть единственным лидером команды.
Если Мбаппе попытается форсировать трансфер из «ПСЖ», «Реал» не станет ему в этом помогать. Планы руководства мадридского клуба не связаны с нападающим сборной Франции.
Ни один клуб мира не готов повторить для Мбаппе зарплату, которую он получает в «ПСЖ». «Реал» тоже очень далек от этого.
Руководство «Реала» не делало каких-либо действий в направлении трансфера Мбаппе и не имеет таких намерений. После трансфера Эндрика мадридский клуб хочет подписать полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема.
В этом сезоне 23-летний нападающий забил 19 голов и отдал 5 результативных передач в 20 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. На ЧМ-2022 он забил 8 мячей и сделал 2 голевых паса в 7 играх.
Полную статистику игрока можно найти здесь.
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Интересно в какой команде ещё Мбаппе получит таких партнёров по атаке которые не жмотят голы? В играх где все заточено под Мбаппе в атаке мы видели, что фланговые защитник плюс игрок центра поля в этой зоне и все Мбаппе уже не видно и не слышно
Так, что никуда Мбаппе не уйдёт ни финансово ни по игре ему не выгодно уходить
Псж величайший лузер с 0лч)
- Да, а это кто?
- Мы из Реала. Уже как год мы не можем до тебя дозвонится. Ты нам не нужен!
- Хорошо.
- Ты нам не нужен даже бесплатно!
- Хорошо, это всё?
- Ммм, а можно мы и завтра позвоним?
"Мбаппе, ###, к нам не приедет!"
Да это просто Марка отрабатывает повестку, о якобы ненужности Килиана, Реалу.