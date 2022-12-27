«Реал» не связывался с форвардом «ПСЖ» по поводу возможного трансфера.

Как пишет Marca, контактов между мадридским клубом и окружением нападающего нет. Руководство «Реала» не связывалось с Мбаппе. Люди, связанные с форвардом «ПСЖ», также не выходили на « ».

Отмечается, что Мбаппе не вполне удовлетворен своим положением в « ». Лионель Месси согласовал новый контракт с парижанами, и это не устраивает Килиана, который хочет быть единственным лидером команды.

Если Мбаппе попытается форсировать трансфер из «ПСЖ», «Реал» не станет ему в этом помогать. Планы руководства мадридского клуба не связаны с нападающим сборной Франции.

Ни один клуб мира не готов повторить для Мбаппе зарплату, которую он получает в «ПСЖ». «Реал» тоже очень далек от этого.

Руководство «Реала» не делало каких-либо действий в направлении трансфера Мбаппе и не имеет таких намерений. После трансфера Эндрика мадридский клуб хочет подписать полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема.

В этом сезоне 23-летний нападающий забил 19 голов и отдал 5 результативных передач в 20 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. На ЧМ-2022 он забил 8 мячей и сделал 2 голевых паса в 7 играх.

Полную статистику игрока можно найти здесь.

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