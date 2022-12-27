«Реал» не подпишет Мбаппе, даже если он будет форсировать трансфер из «ПСЖ». Контактов между клубом и игроком нет

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«Реал» не связывался с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе по поводу возможного трансфера.

Как пишет Marca, контактов между мадридским клубом и окружением нападающего нет. Руководство «Реала» не связывалось с Мбаппе. Люди, связанные с форвардом «ПСЖ», также не выходили на «Мадрид».

Отмечается, что Мбаппе не вполне удовлетворен своим положением в «ПСЖ». Лионель Месси согласовал новый контракт с парижанами, и это не устраивает Килиана, который хочет быть единственным лидером команды.

Если Мбаппе попытается форсировать трансфер из «ПСЖ», «Реал» не станет ему в этом помогать. Планы руководства мадридского клуба не связаны с нападающим сборной Франции.

Ни один клуб мира не готов повторить для Мбаппе зарплату, которую он получает в «ПСЖ». «Реал» тоже очень далек от этого.

Руководство «Реала» не делало каких-либо действий в направлении трансфера Мбаппе и не имеет таких намерений. После трансфера Эндрика мадридский клуб хочет подписать полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема.

В этом сезоне 23-летний нападающий забил 19 голов и отдал 5 результативных передач в 20 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. На ЧМ-2022 он забил 8 мячей и сделал 2 голевых паса в 7 играх.

Полную статистику игрока можно найти здесь.

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54 комментария

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krolik213
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Ответ tackle by Moore
Вот и профильный нап для МЮ нарисовался. Дорого конечно обойдется, но если 37-летнему пенсионеру с лавки 700к в неделю платили, то уж на 23-летнего лучшего напа мира можно уж наскрести
Конкуренция с Холландом будет незабываемой на ближайшие 10 лет!))
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ValmontZ
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обида..
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Анатолий Magicbrain
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Похоже на басню про лисицу и виноград. Уж больно зелен виноград😅
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Футбол_это_жизнь
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Месси уже отдал 14 ассистов в этом сезоне за ПСЖ, у Неймара 11 ассистов у самой черепушки 5!!!
Интересно в какой команде ещё Мбаппе получит таких партнёров по атаке которые не жмотят голы? В играх где все заточено под Мбаппе в атаке мы видели, что фланговые защитник плюс игрок центра поля в этой зоне и все Мбаппе уже не видно и не слышно
Так, что никуда Мбаппе не уйдёт ни финансово ни по игре ему не выгодно уходить
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tackle by Moore
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Ответ Парень со двора Шмурнова
Так об этом и речь, что никто в здравом уме не поменяет ПСЖ на МЮ сейчас, какие бы деньги не предложили.
Это из августовской серии комментариев про то, что Каземиро ни за что в здравом уме не поменяет Реал на МЮ, какие бы деньги не предложили
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Парень со двора Шмурнова
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Ответ tackle by Moore
А на что стоит менять ПСЖ? Реалу он не нужен, у Барсы рычажные деньги закончились, да и Левандовски пока дышит, у Сити есть Холанд, у ливера - Нуньес за сто миллионов (самому смешно, да). У МЮ есть деньги и потребность закрыть свободную позицию. Ну так?
Так об этом и речь, что никто в здравом уме не поменяет ПСЖ на МЮ сейчас, какие бы деньги не предложили.
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SWS
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Ответ tackle by Moore
Вот и профильный нап для МЮ нарисовался. Дорого конечно обойдется, но если 37-летнему пенсионеру с лавки 700к в неделю платили, то уж на 23-летнего лучшего напа мира можно уж наскрести
Мю лет 10 еще не будет претендовать на победу в ЛЧ, нафиг ему такой клуб
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Растиньяк
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Думаю, Перес легко отдаст за него 200, если разбудить его среди ночи
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белошип
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Ответ Мансур Мадаев
Менять ПСЖ на Мю?)
МЮ величайший клуб Англии
Псж величайший лузер с 0лч)
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Gheorghe Rusu
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- Алё, это Мбаппе?
- Да, а это кто?
- Мы из Реала. Уже как год мы не можем до тебя дозвонится. Ты нам не нужен!
- Хорошо.
- Ты нам не нужен даже бесплатно!
- Хорошо, это всё?
- Ммм, а можно мы и завтра позвоним?
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Классный руководитель
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Зенит купит и посадит на лавку
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Российский пользователь
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задолбали с этой мыльной оперой
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frog19
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Ответ tackle by Moore
Вот и профильный нап для МЮ нарисовался. Дорого конечно обойдется, но если 37-летнему пенсионеру с лавки 700к в неделю платили, то уж на 23-летнего лучшего напа мира можно уж наскрести
Не поедет он в МЮ )
"Мбаппе, ###, к нам не приедет!"
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Максим Пантелеев
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Кроме мю вряд ли кто то его подпишет
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Александра Александрова
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Мбаппе нужно уже брать лигу чемпионов , нужно злости и стиснув зубы грызть на поле и главное в плей офф лиги чемпионов такому молодому парню можно , так хорошо и побегать , для достижения цели нужно пахать в таком турнире ! Партнеры опытные у него есть и состав располагает !тогда и судейский мешок и все клубы в очередь выстроятся !
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Вадим flanec
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Ответ tackle by Moore
А на что стоит менять ПСЖ? Реалу он не нужен, у Барсы рычажные деньги закончились, да и Левандовски пока дышит, у Сити есть Холанд, у ливера - Нуньес за сто миллионов (самому смешно, да). У МЮ есть деньги и потребность закрыть свободную позицию. Ну так?
Реалу не нужен? 😀
Да это просто Марка отрабатывает повестку, о якобы ненужности Килиана, Реалу.
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Klaus11
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Ответ KING_OF_RUSSIA
О Господи, какие высокопарные утверждения по лучшему игроку мира от рандома со спорца..Ну да, куда уж Мбаппе и его окружению до понимания футбола комментаторами со спорца
Лучший игрок в мире,который в 24 года с такой тимой и без конкуренции не может выиграть золотую Бутсу))
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GuruFutbola
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Модрид как шакалы будут следить за ситуацией до того, как ему исполнится 38 лет
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Klaus11
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Ответ corazón blanco
Мбаппе один из главных действующих лиц в современном мировом футболе. Он великолепен как игрок, прибыль была бы большая от его приобретения так что глупо писать, что он не нужен Мадриду. Но вот после того, что он сделал в прошлом году и платить сейчас в два раза больше, чем предлагали перед началом прошлого сезона, конечно Мадрид не будет. Флорентино умеет считать деньги, да и сосьос тоже.
Реал без Мбаппе берет лч и чемпионство в Испании,пока сам Мбаппе отлетает со своей тимой от того же Реала,он нуждается в Реале больше чем наоборот,и да,поезд его уехал,пусть гниет в мешке,реал заберёт Джуда и пойдет за еще одной лч))
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Coongur
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Ответ Манюшный
Пусть идёт в Борнмут или Леганес, там он будет неоспоримым лидером.
Химки
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frog19
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Ответ bengalsckyzh
Летом 2023 Кили шагнёт в "Юнайтед". Уэйн Руни прав, это тот клуб, что ему нужен.
Нахрена он ему ? Скорее в Сити. Они и деньги нужные спокойно заплатят, да и перспектив там побольше
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bengalsckyzh
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Летом 2023 Кили шагнёт в "Юнайтед". Уэйн Руни прав, это тот клуб, что ему нужен.
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Мансур Мадаев
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Ответ tackle by Moore
А на что стоит менять ПСЖ? Реалу он не нужен, у Барсы рычажные деньги закончились, да и Левандовски пока дышит, у Сити есть Холанд, у ливера - Нуньес за сто миллионов (самому смешно, да). У МЮ есть деньги и потребность закрыть свободную позицию. Ну так?
Только самому Килиану мю не нужен, уверен на 99%. А чего вы так за пару матчей списали Нуньеса? Вспомни о тратах мю, плакать захочешь, погба, магваер антони, Марсьяль, Лукаку))
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DolJun
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Ответ aidos_1979
А что бредового ты здесь увидел? Если твои хотелки не совпадают с реальностью, значит сразу бред?))
мои хотелки? ты меня с кем-то спутал) я лишь хочу сказать, что если мбаппе захочет в реал - тот примет его с распростертыми объятьями)
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aidos_1979
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Ответ DolJun
че за бред))
А что бредового ты здесь увидел? Если твои хотелки не совпадают с реальностью, значит сразу бред?))
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