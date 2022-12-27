Рабьо о Мбаппе: «Раздражает, что он меняет голос для интервью. С нами он нормально говорит»

Хавбек сборной Франции Адриен Рабьо пошутил насчет форварда .

«Меня раздражает, когда Килиан Мбаппе меняет свой голос для интервью. С нами он нормально разговаривает, а в интервью зачем-то ведет себя по-другому, его голос меняется.

Это раздражает, это напрягает. Думаю, это все заметили», – сказал футболист « » в разговоре с Carre.

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