Рабьо о Мбаппе: «Раздражает, что он меняет голос для интервью. С нами он нормально говорит»
Хавбек сборной Франции Адриен Рабьо пошутил насчет форварда Килиана Мбаппе.
«Меня раздражает, когда Килиан Мбаппе меняет свой голос для интервью. С нами он нормально разговаривает, а в интервью зачем-то ведет себя по-другому, его голос меняется.
Это раздражает, это напрягает. Думаю, это все заметили», – сказал футболист «Ювентуса» в разговоре с Carre.
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При этом чуть не взяли чашку снова)
P.S. три финала это не заслуга дрищама а заслуга игроков,чисто индивидуальное мастерство игроков
В отличие от мессе , который имеет наглость орать на скамейку соперника после матча , в котором он себя никак не проявил и нагло отскочил .
Чрезмерная толерантность приводит к ее последующей аннигиляции.