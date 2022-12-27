Рабьо о Мбаппе: «Раздражает, что он меняет голос для интервью. С нами он нормально говорит»

Теги ПСЖ Ювентус Сборная Франции по футболу лига 1 Франция серия А Италия Адриен Рабьо Килиан Мбаппе Футбол

Хавбек сборной Франции Адриен Рабьо пошутил насчет форварда Килиана Мбаппе.

«Меня раздражает, когда Килиан Мбаппе меняет свой голос для интервью. С нами он нормально разговаривает, а в интервью зачем-то ведет себя по-другому, его голос меняется.

Это раздражает, это напрягает. Думаю, это все заметили», – сказал футболист «Ювентуса» в разговоре с Carre.

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36 комментариев

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M93
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Ох уж этот Бензема. Плохо на всех влияет в сборной. Приносит раздражение и токсичность, даже когда его нет.)
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Виталий Желтоусов
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Мбаппе реально поймал звёздную болезнь. Но он имеет на это право. Золото и серебро к 23 годам вообще кто нибудь выигрывал? Наверное только Пеле, и то я не уверен.
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Anton Kortenko
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так может он с журналистами говорит нормлаьно, а для вас голос меняет?
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Dvin
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Эталонная атмосфера в сборной) и даже
При этом чуть не взяли чашку снова)
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Rjcnbr
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Типо как Таунс с Миннесоты понижает тембр что ли?
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moldfan
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На самом деле, это может быть не специально и не сознательно. Я правда не в интервью, но по себе замечаю, что в зависимости от того с кем говорю, меняется голос и подача и иногда даже язык.
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Ignazio DE Alter
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Ответ Winter Soldier
Официально: Адриен Рабьо завершил карьеру в сборной
2 недели назад
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Grim Reaper 2100
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Ответ Антон Фалафель
Даёт интервью голосом черепахи?🤔
Конгениально,маэстро!
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гель кристины
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Ответ pq
Он просто достаточно интеллигентный парень, и с журналистами говорит соответственно, а с футболерами говорит на их языке и с их интонациями, сам знаю таких ребят. А те думают, что он с журналистами вы.....ся
Да если поменять компанию, вырасти личностно, то окружающие считают, что вы...ся. Нет, это вы отстали просто
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Grim Reaper 2100
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Ща за Мбаппе Макрон заступится
Кто такой Макрон,когда сам Севуска заступился да ещё попутно облил грязью какого-то мессе
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che kaif
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Рабьо тот еще .не просто так выгнали с ПСЖ
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Little-lawyer
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Немного не понимаю о чем речь от Рабьо, а какая ему в принципе разница каким голосом Мбаппе даёт интервью?)
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Raman Juve
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Ответ Антон Фалафель
Даёт интервью голосом черепахи?🤔
Ага, из русской озвучки мульта про черепашек ниндзя :)
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Генадий Филимонов
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Почему ты с товарищами общаешься один, а в интервью с мамой?
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pq
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Он просто достаточно интеллигентный парень, и с журналистами говорит соответственно, а с футболерами говорит на их языке и с их интонациями, сам знаю таких ребят. А те думают, что он с журналистами вы.....ся
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Vinnipukh Vinni
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Ответ Wild91688
Пора уже Зизу назначить тренером Дртщам обложается по полной,уверен на 100% P.S. три финала это не заслуга дрищама а заслуга игроков,чисто индивидуальное мастерство игроков
Значит, он правильных игроков в сборную набирает.
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Alex Legend
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Ответ Wild91688
Пора уже Зизу назначить тренером Дртщам обложается по полной,уверен на 100% P.S. три финала это не заслуга дрищама а заслуга игроков,чисто индивидуальное мастерство игроков
Особенно Жиньяка и Адиля Рами
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Wild91688
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Пора уже Зизу назначить тренером Дртщам обложается по полной,уверен на 100%
P.S. три финала это не заслуга дрищама а заслуга игроков,чисто индивидуальное мастерство игроков
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Иван Егурнов
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Скандалисты и склочники в этой сборной Франции играют, похоже))
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Я Гражданин Мира
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Ответ Sevuska
Килиан просто скромный парень и волнуется когда даёт интервью . В отличие от мессе , который имеет наглость орать на скамейку соперника после матча , в котором он себя никак не проявил и нагло отскочил .
Ха ха ха ха
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Sevuska
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Килиан просто скромный парень и волнуется когда даёт интервью .
В отличие от мессе , который имеет наглость орать на скамейку соперника после матча , в котором он себя никак не проявил и нагло отскочил .
+8
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Леван Мкртчян
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Ответ nurlan-zenit
Интересно набросил...
Килиана подружка научила этому приему , он тоже а первый раз охренел, услышав её настоящий голос а не "голос для //интервью//"
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АРТУР АЛИЕВ
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Ща за Мбаппе Макрон заступится
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АРТУР АЛИЕВ
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Ответ Антон Фалафель
Даёт интервью голосом черепахи?🤔
Тортилы
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SmokingShadow
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у Бельгийцев, у Фрицев такая же хня.
Чрезмерная толерантность приводит к ее последующей аннигиляции.
+2
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