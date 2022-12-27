Мбаппе – второй по скорости спортсмен в мире после Болта, не считая легкоатлетов. Он пробежал бы стометровку за 11 секунд (Marca)
Marca составила рейтинг самых быстрых спортсменов мира в своих видах.
На основании максимальной скорости самых быстрых спортсменов из разных видов спорта был визуализирован забег на 100 метров.
Второе место после легкоатлета Усэйна Болта, которому принадлежит мировой рекорд, занял бы нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе с результатом в 11 секунд (максимальная скорость – 38,01 км/ч).
В список самых быстрых спортсменов также вошел нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, который занял бы 6-е место с результатом в 11,6 секунды (максимальная скорость – 36 км/ч).
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
для сравнения: средняя скорость Болта, на ЧМ-2009 в Берлине, составила 38,18 км/ч (10,44 метра в секунду), а максимальная на отрезке с 70-го по 80-й метр – 44,72 км/ч
Безусловно, в моменте его разгон может быть выдающимся, но в этом и прикол, чтобы этот самый разгон удержать не 10 и не 20 метров.