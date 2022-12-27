Мбаппе – второй по скорости спортсмен в мире после Болта, не считая легкоатлетов. Он пробежал бы стометровку за 11 секунд (Marca)

Marca составила рейтинг самых быстрых спортсменов мира в своих видах.

На основании максимальной скорости самых быстрых спортсменов из разных видов спорта был визуализирован забег на 100 метров.

Второе место после легкоатлета Усэйна Болта, которому принадлежит мировой рекорд, занял бы нападающий « » и сборной Франции Килиан Мбаппе с результатом в 11 секунд (максимальная скорость – 38,01 км/ч).

В список самых быстрых спортсменов также вошел нападающий « » , который занял бы 6-е место с результатом в 11,6 секунды (максимальная скорость – 36 км/ч).

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