Мбаппе – второй по скорости спортсмен в мире после Болта, не считая легкоатлетов. Он пробежал бы стометровку за 11 секунд (Marca)

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу лига 1 Франция рейтинги Усэйн Болт Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Marca составила рейтинг самых быстрых спортсменов мира в своих видах.

На основании максимальной скорости самых быстрых спортсменов из разных видов спорта был визуализирован забег на 100 метров.

Второе место после легкоатлета Усэйна Болта, которому принадлежит мировой рекорд, занял бы нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе с результатом в 11 секунд (максимальная скорость – 38,01 км/ч).

В список самых быстрых спортсменов также вошел нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, который занял бы 6-е место с результатом в 11,6 секунды (максимальная скорость – 36 км/ч).

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31 комментарий

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Mohnatiy
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Ответ Любезный Коссутий
если рейтинг по быстрейшим спортсменам в каждом виде спорта: по одному на 1 вид спорта. тогда - возможно. для сравнения: средняя скорость Болта, на ЧМ-2009 в Берлине, составила 38,18 км/ч (10,44 метра в секунду), а максимальная на отрезке с 70-го по 80-й метр – 44,72 км/ч
Источник - ссылка на статью. Там именно про самых быстрых в своём виде.
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Arsenii Cherkasov
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Ответ Барсик Юрана
Лол, всем детям известно, что самый быстрый это Кринж... когда бежит к 11 метровой
Ребёнок, ты хоть на одном посте не будешь про него писать?
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Геннадий Туник
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Рейнгольд по кличке "электричка" над такой скоростью мог бы посмеяться.На самом деле за последние полвека не скорость выросла,а повысилась выносливость и поменялась командная тактика.Теперь никому в голову не придет играть с кучей форвардов и всего с тремя защитниками.
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Любезный Коссутий
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если рейтинг по быстрейшим спортсменам в каждом виде спорта: по одному на 1 вид спорта. тогда - возможно.

для сравнения: средняя скорость Болта, на ЧМ-2009 в Берлине, составила 38,18 км/ч (10,44 метра в секунду), а максимальная на отрезке с 70-го по 80-й метр – 44,72 км/ч
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Анатолий Смирнов
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У нас в восьмилетке в 1971 году два четырнадцатилетних восьмиклассника за 10,8 стометровку бегали, то есть Мбаппе - тормоз.
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Mohnatiy
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В оригинале, кстати, который авторка не осилила, действительно находились самые быстрые спортсмены в своих видах. Футбол, баскетбол и даже теннис.
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Деметрио
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Читал недавно, что зафиксированная макс скорость Мбаппе на поле только третья в истории. Быстрее пробежал Роналду на ЧМ-2018 и Анри на ЧМ-1998.
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Инженер Управляющий
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Ответ Барсик Юрана
Лол, всем детям известно, что самый быстрый это Кринж... когда бежит к 11 метровой
Быстрее всех Барсик, когда бежит строчить комменты про любимого Кринжа))
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samog
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Ну пусть пробежит ) че гадать )
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maks44
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Согласно классификации получается у Мбаппе - 1-й разряд по легкой атлетике, у Холланда - 2-й разряд.
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Mohnatiy
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Заголовок, мягко говоря, бездарный. После такого авторке и сменить профессию не грех.
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2ran
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Странный пост. Когда я занимался легкой атлетикой в юности, то в нашей группе были уже взрослые спортсмены, пробегающие стометровку быстрее 11 сек. Каким местом пишутся такие посты? Рогозинским?
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Scorpion
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Бейл также был крут пока бежал быстро, но как скорость поутихла он исчез на поле. Так что его крутость мы увидим когда он потеряет скорость.
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Mega• Battman
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Может быть они хотели сказать среди футболистов. А так мировой рекорд 9.58 секунд. Второе место 10.20 секунд.
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Парень со двора Шмурнова
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Ответ skytent1
Все КМС и мастера бегут быстрее , Кмс 10.7 , мастер ,10.4 , ,11 секунд это первый разряд , не удивлюсь наличию миллиона таких людей в мире
Лет 13-14 назад, когда мы сдавали разные нормативы подготовки а-ля «зарница», я бегал 100-метровку за 11 с копейкой, притом что я никогда не занимался легкой атлетикой, бегал только на футболе. Поэтому согласен с вами, ничего выдающегося в представленном расчетом времени нет и близко.
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Stasinho7
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Ответ Барсик Юрана
Лол, всем детям известно, что самый быстрый это Кринж... когда бежит к 11 метровой
Я понял. Ты Майорга
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Eliza77
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Автору надо заголовок поправить - спортсмен, кроме легкоатлетов
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rookie84
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Ответ Mega• Battman
Ущемленный ты. Новость вообще о другом.
Новость очень спелая
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rookie84
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Ответ atomio
когда бежит к лавке, занимать свое место.
Все верно, Дружище
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Mega• Battman
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Ответ Барсик Юрана
Лол, всем детям известно, что самый быстрый это Кринж... когда бежит к 11 метровой
Ущемленный ты. Новость вообще о другом.
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rookie84
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Ответ Yri Yrov
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Вы такой спелый
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skytent1
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Ответ Великий Алонсо
Лекгоатлетов бегающих быстрее 11 секунд не просто десятки, а десятки тысяч, держу в курсе.
Все КМС и мастера бегут быстрее , Кмс 10.7 , мастер ,10.4 , ,11 секунд это первый разряд , не удивлюсь наличию миллиона таких людей в мире
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Direct free kick
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Мбаппе сильнее Месси
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Парень со двора Шмурнова
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Ответ Evil Man
Десятки легкоатлетов, бегающих стометровку быстрее 11 секунд - ну да, ну да, пошли мы нахер
Согласен, полнейшая чушь, а не новость - считай вся первая восьмерка лучших на 100-метровке бежит почти на секунду быстрее Мбаппе, а это по факту - целая пропасть.

Безусловно, в моменте его разгон может быть выдающимся, но в этом и прикол, чтобы этот самый разгон удержать не 10 и не 20 метров.
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Великий Алонсо
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Ответ Evil Man
Десятки легкоатлетов, бегающих стометровку быстрее 11 секунд - ну да, ну да, пошли мы нахер
Лекгоатлетов бегающих быстрее 11 секунд не просто десятки, а десятки тысяч, держу в курсе.
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