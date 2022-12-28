Кокорин о желании вернуться в Россию: «Играть – пока нет. Это мой дом, но хочу путешествовать, пока есть возможность»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Футбол

Форвард «Ариса» Александр Кокорин пока не планирует возвращаться в Мир РПЛ.

– А есть желание в Россию вернуться? Играть.

– Играть – пока нет.

– А жить?

– Жить – пока... Как тебе сказать... У меня там все есть: мои дома, мои квартиры. Мой дом – это там, но я пока играю, видишь, меня так закидывает судьба.

Мой дом – Россия, конечно, но пока карьера продвигается, я не могу туда попадать нормально, видеть маму, брата так, как хочу.

– Чем больше у тебя есть возможностей путешествовать и играть, тем больше будешь это делать? Пока московский вайб тебе не нужен?

– Я попал в хороший московский вайб в свое время, когда это был реально вайб, когда это было круто, когда не было телефонов, когда куда ни выйдешь – все в «Историях»

Я насладился этим, прожил 15 лет в Москве – очень доволен. Может быть, проживу еще 15, не буду загадывать. Но я говорил, что хочу попутешествовать, пока есть возможность, – сказал Кокорин.

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12 комментариев

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Stas Zaitsev
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Сторисы эти ваши шморисы. Кальян не дают дунуть как следует.
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pyqgqd9hqp
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А как же побороться с китайскими клубами за азиатскую лч?
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catcher69
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ккрн молодчег...машет нам рукою а мы на плоту как в фильме дмб )))))))))))
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Моутиньо оформляет 40
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Что за "истории"
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здоровяк
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Ответ Лерундия
И я хочу попутешествовать... Эх
Есть один вариант после январских...
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Евгений Цыбулин
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Журналист попался назойливый,доколупался до Звезды)
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Назар Игорь
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По крайней мере он говорит то что думает, и это хорошо.
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Лерундия
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И я хочу попутешествовать... Эх
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Стас Файзуллин
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Ну а х’ли нам, футболистам, ещё делать?!
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ХавиГави_Паратрупер
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Сань, да поняли мы уже, что ты играть особо не хочешь, максимум касания делать. А так цель путешествовать, чиллить на пляже, в общем, ты отличный трэвел-блогер😎
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Иса Умаров
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Ты и так путешествуешь. Все мы знаем что ты не играешь
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s_h_a_m_a_n
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Человек хочет жизнью наслаждаться, а его постоянно про какой-то футбол спрашивают
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