Кокорин о желании вернуться в Россию: «Играть – пока нет. Это мой дом, но хочу путешествовать, пока есть возможность»

Форвард « » пока не планирует возвращаться в Мир .

– А есть желание в Россию вернуться? Играть.

– Играть – пока нет.

– А жить?

– Жить – пока... Как тебе сказать... У меня там все есть: мои дома, мои квартиры. Мой дом – это там, но я пока играю, видишь, меня так закидывает судьба.

Мой дом – Россия, конечно, но пока карьера продвигается, я не могу туда попадать нормально, видеть маму, брата так, как хочу.

– Чем больше у тебя есть возможностей путешествовать и играть, тем больше будешь это делать? Пока московский вайб тебе не нужен?

– Я попал в хороший московский вайб в свое время, когда это был реально вайб, когда это было круто, когда не было телефонов, когда куда ни выйдешь – все в «Историях»

Я насладился этим, прожил 15 лет в Москве – очень доволен. Может быть, проживу еще 15, не буду загадывать. Но я говорил, что хочу попутешествовать, пока есть возможность, – сказал Кокорин.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!