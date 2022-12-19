Кокорин – Месси: «Спасибо просто, что ты есть. Новый король футбола»

назвал новым королем футбола.

Форвард « » выразил мнение после победы сборной над Францией (3:3, 4:2 по пен.) в финале , в котором Месси сделал дубль и реализовал послематчевый 11-метровый.

«Спасибо просто, что ты есть», – написал Кокорин, добавив хэштег «новый король футбола».

Месси шел к этому всю жизнь. Великий!

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