Кокорин – Месси: «Спасибо просто, что ты есть. Новый король футбола»

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Александр Кокорин назвал Лионеля Месси новым королем футбола.

Форвард «Ариса» выразил мнение после победы сборной Аргентины над Францией (3:3, 4:2 по пен.) в финале ЧМ-2022, в котором Месси сделал дубль и реализовал послематчевый 11-метровый.

«Спасибо просто, что ты есть», – написал Кокорин, добавив хэштег «новый король футбола».

Месси шел к этому всю жизнь. Великий!

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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