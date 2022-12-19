Кокорин – Месси: «Спасибо просто, что ты есть. Новый король футбола»
Александр Кокорин назвал Лионеля Месси новым королем футбола.
Форвард «Ариса» выразил мнение после победы сборной Аргентины над Францией (3:3, 4:2 по пен.) в финале ЧМ-2022, в котором Месси сделал дубль и реализовал послематчевый 11-метровый.
«Спасибо просто, что ты есть», – написал Кокорин, добавив хэштег «новый король футбола».
Месси шел к этому всю жизнь. Великий!
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