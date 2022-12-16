Кокорин из-за микротравмы пропустил последние матчи «Ариса». У него возникли болевые ощущения на тренировках
Стало известно, почему Александр Кокорин пропустил последние матча «Ариса».
Российский нападающий не был включен в заявку команды в предыдущих двух играх чемпионата Кипра.
Сообщается, что Кокорин не играл из-за микротравмы и должен вернуться в общую группу команды к следующему матчу – 22 декабря против АПОЭЛа.
У футболиста возникли болевые ощущения в ходе тренировок, поэтому Александра решили поберечь.
Кокорин признавался лучшим игроком «Ариса» в октябре и ноябре. За кипрский клуб он провел 10 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.
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