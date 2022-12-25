Ещенко о переходе РФС в Азию: «Надо идти туда и играть международные турниры. Ждать не нужно»

Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Ещенко считает, что РФС нужно перейти в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Не нужно ждать. Надо идти в Азию и играть международные матчи и турниры. Почему нет? Может, там придумают какой-нибудь новый турнир. Мы не знаем, что будет дальше.

Если в УЕФА скажут, что мы им не нужны, то что нам делать? Ждать? Если есть вариант играть в Азии, то почему нет? Спорт должен быть вне политики, но если уж так получилось... Надо искать варианты в Азии», – сказал бывший защитник «Спартака» и сборной России.

Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято 27 декабря.

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40%
Азиатская футбольная конфедерация
Нет, нужно ждать возвращения в турниры УЕФА
60%
УЕФА

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23 комментария

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Сергей Раевский
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Финал кубка Азииатских Чемпионов Эрчим-Зенит! Вот это афиша, бугага))
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ингибитор с ноги батр
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Ответ pvh-82
А чего ждать то? В Европе мы лет 5-10 играть точно не будем...
Скорей лет 10-20 , а через 25 в Европе, при сегодняшней динамике, уже будет шариат
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Balt
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Ответ RSM-1930
В переходе в Азию одни плюсы и можно будет принять следующий кубок Азии, инфраструктура вся есть. Тем более за Азией будущее, а не за вырождающейся из-за однополых связей Европой, вот когда в Европе останутся одни азиаты и африканцы, тогда можно будет вернуться.
Чокнутся от перелётов. Надо базы строить в Приморье и парочку стадионов в Хабаре и Владике на 30 тыс.
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RSM-1930
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Ответ Spartakus1984
Один плюсы?ты как болельщик,полетишь хоть на один матч своего клуба или сборной в Азию?
Конечно полечу, у тебя проблема поехать отдохнуть в Таиланд?
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Spartakus1984
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Ответ RSM-1930
В переходе в Азию одни плюсы и можно будет принять следующий кубок Азии, инфраструктура вся есть. Тем более за Азией будущее, а не за вырождающейся из-за однополых связей Европой, вот когда в Европе останутся одни азиаты и африканцы, тогда можно будет вернуться.
Один плюсы?ты как болельщик,полетишь хоть на один матч своего клуба или сборной в Азию?
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RSM-1930
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В переходе в Азию одни плюсы и можно будет принять следующий кубок Азии, инфраструктура вся есть. Тем более за Азией будущее, а не за вырождающейся из-за однополых связей Европой, вот когда в Европе останутся одни азиаты и африканцы, тогда можно будет вернуться.
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Артём Стёпин
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зачем и кому это нужно?
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Орарайма
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Ответ KingOfTheDivan
Очередной глубокий анализ ситуации, вот только игры с Азией никому особо не интересны
Тут оба варианта плохи, остаться в УЕФА - значит полная неизвестность с возобновлением соревнований и высокая вероятность, что некоторые страны опять будут отказываться от матчей с клубами из РФ
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s_h_a_m_a_n
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Да не будет никаких международных турниров.)
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инок
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Ещенко большой авторитет, он точно знает куда нам нужно
переходить)
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Red Line
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Мля, с какого перепуга все эти шапитошники уверены, что Россию ждут в Азии?)
На йюх вас пошлют и там тоже.
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ВладимирНеПутин
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Самим футболистам вряд ли интересно будет играть с командами из Азии. Они и тренеры жаловались, что у них не хватило настроя и концентрации против топов европейских, как в клубном формате, так и со сборными, а тут какой настрой и интерес ожидать от них, ещё и после длительных перелетов. Лучше уж играть против сборной Южной Осетии, Абхазии. Интерес и уровень практически тот же будет. Или пусть сборная играет товарищеские матчи с дружественными странами. Аргентина и Бразилия же дружественные, не? В чемпионате мира и от Азии не дадут выступать
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Tiestorzn17
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Еще один отбитый. Думать надо прежде чем рот открывать Андрюша!
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Spartakus1984
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Все кстати забыли про лимит на легионеров в Азиатских клубных турнирах,там вроде бы не более трёх легионеров может выступать.Короче,переход в Азию кучу проблем создаст,их уже полно на бумаге а в реальности,станет в два раза больше.
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pvh-82
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А чего ждать то? В Европе мы лет 5-10 играть точно не будем...
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igls54
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И будет Россия, как оторванный лепесток ромашки
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KingOfTheDivan
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Очередной глубокий анализ ситуации, вот только игры с Азией никому особо не интересны
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Aleksandr Danilov
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По мне лучше РПЛ сделать закрытой лиголй и играть только там, если не бурут в Европу. Матч Амкал - 2дротс будет вызывать больше интереса чем Спартак с любым клубом Азии
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Кино Музыка
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В УЕФА нас послали еще год назад. Никаких "если" давно уже нет.
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Причёска Бэйла
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Ещё один идиот.
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Vlad Emelin
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Высказался старпер, который нигде никогда выше медиалиги играть не будет. Очень важное мнение
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kidd32
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Ждать не нужно , как и думать. Добавил Ещенко
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Никита Самарин
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Ещ, ты то куда?😦
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