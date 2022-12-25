Ещенко о переходе РФС в Азию: «Надо идти туда и играть международные турниры. Ждать не нужно»

считает, что РФС нужно перейти в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Не нужно ждать. Надо идти в Азию и играть международные матчи и турниры. Почему нет? Может, там придумают какой-нибудь новый турнир. Мы не знаем, что будет дальше.

Если в УЕФА скажут, что мы им не нужны, то что нам делать? Ждать? Если есть вариант играть в Азии, то почему нет? Спорт должен быть вне политики, но если уж так получилось... Надо искать варианты в Азии», – сказал бывший защитник « » и сборной России.

Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято 27 декабря.

Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего

В Азии готовы рассматривать, клубы РПЛ – за, УЕФА не хочет ухода России. Детали перемещения РФС в АФК от Дюкова

Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?