Ещенко о переходе РФС в Азию: «Надо идти туда и играть международные турниры. Ждать не нужно»
Андрей Ещенко считает, что РФС нужно перейти в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Не нужно ждать. Надо идти в Азию и играть международные матчи и турниры. Почему нет? Может, там придумают какой-нибудь новый турнир. Мы не знаем, что будет дальше.
Если в УЕФА скажут, что мы им не нужны, то что нам делать? Ждать? Если есть вариант играть в Азии, то почему нет? Спорт должен быть вне политики, но если уж так получилось... Надо искать варианты в Азии», – сказал бывший защитник «Спартака» и сборной России.
Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято 27 декабря.
Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего
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Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?
🤡🤡🤡
переходить)
На йюх вас пошлют и там тоже.