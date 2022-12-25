Малафеев о переходе РФС в Азию: «Недостатков нет. Политическая ситуация наладится, сейчас нужно что-то делать»

Теги Вячеслав Малафеев премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Политика Спорт-Экспресс Футбол

Вячеслав Малафеев высказался о возможном переходе РФС в Азию.

– Сейчас российский футбол находится в изоляции. РФС рассматривает переход в Азию. Что думаете об этом? Это плюс для развития нашего футбола или шаг назад?

– Это точно не шаг назад. Недостатков в этом нет. Что касается преимуществ, то надо детальнее изучить вопрос. В любом случае стоять нельзя. Нужно что-то делать.

Наша сборная сейчас не получает достаточной практики. Чемпионат России варится в собственном соку, что сказывается и на имидже, и на развитии игроков для сборной. Может появится существенный провал в будущем. Этого допустить нельзя.

Политическая ситуация наладится – это вопрос времени. Сейчас нужно что-то делать. Возможно, это решение понравится не всем, но в нем есть смысл, – сказал экс-вратарь «Зенита» и сборной России.

Черчесов о переходе РФС в Азию: «Наверное, есть информация, что путь в Европу нам заказан на ближайшие годы»

Александр Дюков: «Подавляющее большинство клубов РПЛ поддерживают переход в Азию: кто-то безоговорочно, кто-то думает, что лучше играть, чем нет»

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4 комментария

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Георгий Новиков
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Ну да, играть вместо ливерпуля, реала, ювентуса и тд, с мумбай сити и шанхай шеньхуа. Одни плюсы
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Николай Сибурдзадзе
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Если есть уверенность, что политическая ситуация наладится, то в данном случае лучше ничего не делать и ждать, а не закапывать себя ещё глубже
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Аталанта расправила плечи
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Видимо очередной геополитический рывок по стратегии мартингейла уже согласован.
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Fox_Mulder_12
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Как оказалось, и люди сказочные) Думал только депутаты и дед. Век живи - век учись.
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