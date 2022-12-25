Малафеев о переходе РФС в Азию: «Недостатков нет. Политическая ситуация наладится, сейчас нужно что-то делать»

высказался о возможном переходе РФС в Азию.

– Сейчас российский футбол находится в изоляции. РФС рассматривает переход в Азию. Что думаете об этом? Это плюс для развития нашего футбола или шаг назад?

– Это точно не шаг назад. Недостатков в этом нет. Что касается преимуществ, то надо детальнее изучить вопрос. В любом случае стоять нельзя. Нужно что-то делать.

Наша сборная сейчас не получает достаточной практики. Чемпионат России варится в собственном соку, что сказывается и на имидже, и на развитии игроков для сборной. Может появится существенный провал в будущем. Этого допустить нельзя.

Политическая ситуация наладится – это вопрос времени. Сейчас нужно что-то делать. Возможно, это решение понравится не всем, но в нем есть смысл, – сказал экс-вратарь «Зенита» и сборной России.

Черчесов о переходе РФС в Азию: «Наверное, есть информация, что путь в Европу нам заказан на ближайшие годы»

Александр Дюков: «Подавляющее большинство клубов РПЛ поддерживают переход в Азию: кто-то безоговорочно, кто-то думает, что лучше играть, чем нет»