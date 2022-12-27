Игнатьев об участии России в отборе ЧМ-2026: «В ФИФА начали понимать, что наш футбол не завязан на политике»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Борис Игнатьев Азиатская футбольная конфедерация ЧМ-2026 Политика Футбол

Борис Игнатьев высказался о возможном участии России в отборе на ЧМ-2026.

«Если мы будем в составе АФК и сыграем в отборе на ЧМ-2026, то в этом случае это решение ФИФА можно считать исключительно положительным. Для нашей федерации важно, чтобы сборная активно принимала участие в международных соревнованиях. Все это решается с точки зрения соревновательной силы и финансов.

Не думаю, что такое решение прежде всего из-за тесной связи ФИФА и УЕФА. Все идет к тому, что там начинают понимать – наш футбол никак не завязан на политических аспектах. Теперь видно, что чиновники ФИФА все-таки живут не в безвоздушном пространстве.

Да, сейчас может показаться, что все завязано на крупных политиках и финансах, но последнее решения все равно принимают большие чиновники. В конечном итоге ФИФА и УЕФА пересмотрят все, что было сделано за этот год. Их внутренний голос уже твердит: «Без российского футбола теряется дух соревнования и зрелищности», – сказал бывший главный тренер сборной России.

ФИФА не будет препятствовать участию России в отборе на ЧМ-2026 в случае перехода в Азию («Матч ТВ»)

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4 комментария

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NaGLiY
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Без российского футбола они как раз и неплохо проживут. Мы заметны на карте, но в плане футбола последние годы полторы победы над европейскими клубами. Они нам нужнее, чем мы им - объективно.
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Ебздрогыч
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Наш футбол никак не завязан на политических аспектах - все-таки возраст никого не щадит
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Уся Ваткин
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Ответ Mark Anisimov
Ага, наверное завязан на кулинарии
На деяниях небезызвестного повара
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Mark Anisimov
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Ага, наверное завязан на кулинарии
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