Игнатьев об участии России в отборе ЧМ-2026: «В ФИФА начали понимать, что наш футбол не завязан на политике»

высказался о возможном участии России в отборе на ЧМ-2026.

«Если мы будем в составе АФК и сыграем в отборе на , то в этом случае это решение можно считать исключительно положительным. Для нашей федерации важно, чтобы сборная активно принимала участие в международных соревнованиях. Все это решается с точки зрения соревновательной силы и финансов.

Не думаю, что такое решение прежде всего из-за тесной связи ФИФА и УЕФА. Все идет к тому, что там начинают понимать – наш футбол никак не завязан на политических аспектах. Теперь видно, что чиновники ФИФА все-таки живут не в безвоздушном пространстве.

Да, сейчас может показаться, что все завязано на крупных политиках и финансах, но последнее решения все равно принимают большие чиновники. В конечном итоге ФИФА и пересмотрят все, что было сделано за этот год. Их внутренний голос уже твердит: «Без российского футбола теряется дух соревнования и зрелищности», – сказал бывший главный тренер сборной России.

ФИФА не будет препятствовать участию России в отборе на ЧМ-2026 в случае перехода в Азию («Матч ТВ»)

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