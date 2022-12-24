Депутат Роднина: «Кажется, нашему футболу нужно уходить в Азию. ЧМ показал, что там футбол развивается»
Ирина Роднина прокомментировала возможный переход РФС в Азию.
«Кажется, нашему футболу и нужно уходить в Азию. Не надо говорить, что весь наш спорт отвернулся от Европы. Везде разные федерации, разное отношение к российским спортсменам.
Если даже говорить о футболе, этот чемпионат мира показал, что футбол развивается в странах Азии. Африка показала мощный результат.
Футбол в Европе сильный за счет клубных команд – больше традиций, больше денег», – сказала депутат Госдумы РФ и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Напомним, окончательное решение РФС по переходу России в Азиатскую футбольную конфедерацию ожидается во вторник, 27 декабря.
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Но это не точно)))
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