Депутат Роднина: «Кажется, нашему футболу нужно уходить в Азию. ЧМ показал, что там футбол развивается»

Ирина Роднина прокомментировала возможный переход РФС в Азию.

«Кажется, нашему футболу и нужно уходить в Азию. Не надо говорить, что весь наш спорт отвернулся от Европы. Везде разные федерации, разное отношение к российским спортсменам.

Если даже говорить о футболе, этот чемпионат мира показал, что футбол развивается в странах Азии. Африка показала мощный результат.

Футбол в Европе сильный за счет клубных команд – больше традиций, больше денег», – сказала депутат Госдумы РФ и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Напомним, окончательное решение РФС по переходу России в Азиатскую футбольную конфедерацию ожидается во вторник, 27 декабря.

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