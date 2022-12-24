Депутат Роднина: «Кажется, нашему футболу нужно уходить в Азию. ЧМ показал, что там футбол развивается»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Ирина Роднина Государственная дума Азиатская футбольная конфедерация ЧМ-2022 Политика Спорт-Экспресс Футбол

Ирина Роднина прокомментировала возможный переход РФС в Азию.

«Кажется, нашему футболу и нужно уходить в Азию. Не надо говорить, что весь наш спорт отвернулся от Европы. Везде разные федерации, разное отношение к российским спортсменам.

Если даже говорить о футболе, этот чемпионат мира показал, что футбол развивается в странах Азии. Африка показала мощный результат.

Футбол в Европе сильный за счет клубных команд – больше традиций, больше денег», – сказала депутат Госдумы РФ и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию. 

Напомним, окончательное решение РФС по переходу России в Азиатскую футбольную конфедерацию ожидается во вторник, 27 декабря.

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81 комментарий

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Параллельный Перпендикуляр
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В Антарктиде нам равных не будет!
Но это не точно)))
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BlackJet
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как бы всех депутатов и Ко в Азию оправить?
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RWMen
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Ответ Флер де Лис
Ни Азия, ни Европа ничего не потеряют от отсутствия российского футбола.
Без твоего комментария тоже никто бы ничего не потерял.
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Виталий Аросланов
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Нужно Терешкову спросить!)))
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RWMen
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Ответ Iuasamotu
Нравится, как Ирина Константиновна троллит российский футбол)
Не болтай с набитым ртом
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UNAFFECTED
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так ты же старая маразматичка футболом не интересуешься, какого черта ты вообще какие-то советы раздаешь?
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RWMen
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Тебе Роднина уже самой пора уходить, а ты все вещаешь, задолбала!
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Андрей Балабаев
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Ответ Сейлем Сэйберхеген
Только сборная России-то к этой Европе какое отношение имеет? Здесь важен вопрос не где играть, а играть или нет. А в Азии может хотя бы скромности научатся.
При чём тут скромность? Мы же себя топами не называем. Сборная России вообще-то с 12 года финальных турниров евро и чм не пропускала. И в этот раз ещё неизвестно как в стыках бы сыграли. А то что лучше играть, чем вообще без международных матчей-это и итак понятно
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Chernoy
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Господи, избави нас от лукавого.
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Оператор Дзюбы
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Эта маразматичка постоянно говорит, что футбол народу и лично ей, вообще не интересен. Но при этом считает, что футболу надо куда-то переходить. Бред сумасшедшего(с)
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Максим Верхорубов
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Госпади все же просто. Расбрасываем с вертолета РФ-паспорта , и 50$ в каждом паспорте в каком-нибудь Зинзибурунди над конкретной частью страны. Проводим референдум о присоединении исконно русской части Зинзибурунди к РФ. Принимаем в РФ. Играем в африканской конференции и унижаем Марокко за то что они недостаточно африканцы
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Флер де Лис
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Ни Азия, ни Европа ничего не потеряют от отсутствия российского футбола.
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Iuasamotu
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Нравится, как Ирина Константиновна троллит российский футбол)
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GMF
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Креститься надо, когда кажется.
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Крис Лоуренс
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Ответ Дядя ТУРА
Им методичку выдали?
Нет, только вам выдают
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Флер де Лис
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Ответ Ковид 07.10.52
А фигокаталы тоже в Азию идут?
Не. У нас есть чемпионат Урюпинска и Мордовские узоры)
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Флер де Лис
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Ответ Честный контроль
Если депутат Роднина так переживает за футбол, можно назначить депутата Роднину футбольным послом России в Азии с постоянным представительством где-нибудь в Камбодже или на севере Индии.
Ее даже послом фигурного видеть не хотят.
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Команданте кипятков
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Ответ Руслан Узденов
Футбол для кого? Для нас, для болельщиков! Может пора и нас спросить?
Это как с новым дизайном комментариев на спортсе,90% не нравится,но оставят новые
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Valeross
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Вот со своим мнением ...к плите щи варить
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valuev chmo
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Роднина, Журова,Валуев и ещё остальные приспешники,вас дармоедов вообще футбол не касается,занимайтесь своими видами спорта.
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Варлампий Варлампий
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Грустно. Сменись наверху повестка, что переходить не надо, Роднина тут же переобуется и будет задвигать ровно противоположное. Какой смысл постить этих конъюнктурщиков по кругу по любому сколь-нибудь значимому вопросу, какой? Выиграет сегодня Валиева, первым делом будут постить мнение какой-то бабки Тарасовой, что та думает. Выиграет сегодня Туктамышева/Акатьева и далее по списку, первым делом будут постить мнение какой-то бабки Тарасовой, что та думает. Причем ценность этих мнений нулевая, транслирует банальщину вся эта челядь приспособленцев, Тарасова , Роднина , физрук Самбо-70 и далее.
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korobokchekhova
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Ответ Дядя ТУРА
Им методичку выдали?
Ещё на входе в думу. Потом корректировки вносят))
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kutavlik
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Ответ Vasily Ivanov
А с чего они вообще взяли .что азиаты их к себе примут ? Они тоже под ФИФА ходят . а ФИФА не для того банила .чтобы ускользнули в азиатскую щель...
ФИФА банит из-за того, что в Европе большинство стран просто-напросто отказываются с нами играть. По принципу - лучше не допустить одну команду, чем потерять десять! А в Азии ни у кого на нас аллергии нет, ну, кроме, может быть Корейцев и Японцев. Но, думаю, если ФИФА зажжет зеленый свет, то они не будут против!
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Andy
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Ответ oldparakhod
Кажется, кому то давно пора на пенсию
Она давно уже на пенсии.
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s_h_a_m_a_n
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Ответ Сейлем Сэйберхеген
Не понимаю плач по присутствию нас в УЕФА. Как будто речь идет о том, что чемпионы мира: Соболев, Зобнин, Баринов, Мостовой, Захарян собрались переходить в АФК. Ну нет у нас развития футбола на европейском уровне и не будет, а играя в АФК может до уровня Японии и Кореи подтянемся
Так у Японии и Кореи почти все в Европе играют
😏
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