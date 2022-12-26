Черданцев о переходе РФС в Азию: «Ради чего – всем средний палец показать? Это же не квартиру менять»

Теги Ливерпуль премьер-лига Россия премьер-лига Англия Лев Яшин УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Валентина Матвиенко Азиатская футбольная конфедерация Георгий Черданцев ЧМ-2026 Политика Матч ТВ Футбол

Георгий Черданцев раскритиковал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Интересно, как ФИФА представляет себе наше участие в отборе к ЧМ‑2026, если почти половина стран АФК выступают против: Австралия, Япония, Южная Корея… В целом мое отношение к переходу в Азию негативное. Валентина Матвиенко недавно сказала, что Россия остается частью Европы. Поэтому не понимаю, ради чего все это. Чтобы всем показать средний палец? Это же не квартиру менять – нельзя переходить туда‑сюда каждые несколько лет. И потом, что же это получается: Казахстан в УЕФА, а Россия в Азии? Это как‑то странно, нелепо.

Мьянма, Филиппины и Мальдивские острова – это не те соперники, у которых можно чему‑то научиться. Впрочем, спортивную составляющую тут даже нет смысла обсуждать – и так понятно, что уровень очень низкий.

Еще вопрос: а экономику кто‑нибудь считал? Сколько будут стоить перелеты в эту часть света, и кто будет за это платить? На уровне разговоров возможный переход в Азию, конечно, можно пообсуждать, но всерьез относиться к такой перспективе неправильно. Нужно помнить о наших традициях. Лев Яшин был единственным вратарем, бравшим «Золотой мяч» как лучший вратарь Европы, а сборная СССР – победитель первого чемпионата Европы.

В 1985‑м, после «Эйзеля», «Ливерпуль» дисквалифицировали на десять лет, а все английские клубы – на неопределенный срок, но не меньше пяти лет. Однако со временем все это дело скостили. Любую дисквалификацию можно сократить в связи с новыми обстоятельствами.

Так что сжигать на эмоциях мосты считаю неправильным – глубочайшее заблуждение, что это кому‑то пойдет на пользу. Это не тот случай, когда нужно поворачиваться одним местом к самому развитому футбольному континенту», – сказал комментатор.

РФС обсуждал возможный переход из УЕФА в Азиатскую конфедерацию на заседании исполкома 23 декабря. Окончательное решение будет принято во вторник, 27 декабря.

Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего

ФИФА не будет препятствовать участию России в отборе на ЧМ-2026 в случае перехода в Азию («Матч ТВ»)

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38 комментариев

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fernando torres the best
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Жора Ипотека про смену квартиры точно со знанием дела говорит
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Marcus-light
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Ответ Ultimate7
Европа сегодня не про футбол и не про законы. Европа сегодня это колониальная империя, корая и пуская последний дух ищет на чью спину ей прыгнуть.
Почему так никто не рассуждал в прошлом году? Не было такого, что Зенит кричал про беззаконние в Лиге Чемпионов, а Карпин топтал землю в Хорватии от ужасного судейства.
А теперь мы ищем с кем бы дружить и куда бы прыгнуть. Видимо, потому что дух крепкий.
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E1viN
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Чердак сказал что-то дельное? Я сплю? Меня в другую вселенную унесло?
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#nikon
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Ответ d.xoxlov
А что, если обе отберутся на ЧМ?
Одно место продать задорого. Озолотимся.
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Spartakovec navsegda
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Смысл перехода только в том, чтобы не пропустить отбор к ЧМ 2026. Если в Европе все так же будет, то имеет смысл один отбор отыграть в Азии. Средний палец всем показать - это не заявиться никуда и снова, по политическим мотивам, пропустить ЧМ. Но торопиться не стоит, до отбора еще пару лет, можно качественных соперников из Южной Америки и Африки найти и эти пару лет играть в товарищеских матчах.
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Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
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Менять квартиру - новая ипотека. Тут ещё вопрос, Юра, что лучше
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pashazz
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Ответ Pavel Beliavskiy
Конечно терять Европу не хочется. Но! Ни наша сборная ни клубы играть с европейскими командами не будут ещё лет десять.
а с азиатскими будут? это вам в австралии сказали или в корее?
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Олег Кузнецов
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Ответ TrueGooner
Один из немногих адекватных комментариев от Черданцева.
Здравые слова от Черданцева, но в РФС сидят невменяемые люди, поэтому на их здравый смысл не надеемся. Такое впечатление, что нынешние руководители поставили задачу уничтожить футбол по корень...
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Алексей ПК
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Ответ TrueGooner
Один из немногих адекватных комментариев от Черданцева.
да, по европам эти комментаторы с канала любили поездить
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d.xoxlov
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Ответ #nikon
Географически пол-России в Европе, вторая половина - в Азии. Поэтому надо создать две федерации футбола - Европейскую и Азиатскую. Пока не пускают в Европу, будем играть в Азии.
А что, если обе отберутся на ЧМ?
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eyeballerswow
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Ответ Pavel Beliavskiy
Конечно терять Европу не хочется. Но! Ни наша сборная ни клубы играть с европейскими командами не будут ещё лет десять.
и что? надо с азией играть?
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Алексей ПК
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Ответ azax
Впервые наверное согласен с Жорой.
ему нравилось ездить в западную Европу
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Рашпель793
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Кто о чём, а Жора про квартиры.
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#nikon
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Географически пол-России в Европе, вторая половина - в Азии. Поэтому надо создать две федерации футбола - Европейскую и Азиатскую. Пока не пускают в Европу, будем играть в Азии.
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Алексей ПК
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Ответ Ultimate7
Европа сегодня не про футбол и не про законы. Европа сегодня это колониальная империя, корая и пуская последний дух ищет на чью спину ей прыгнуть.
вассалы. чьи-то вассалы. чьи же они?
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evgshk
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Ответ Дрю2
у тебя ипотека, у футболистов семьи, надо играть
Ну так они и играют. Зарплату все равно в клубе платят. А в сборной относительные копейки.
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Я Гражданин Мира
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Я полностью согласен
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Алексей ПК
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Ответ Anton Rubtsov
В вопросе квартир, особенно ипотечных, я с Георгием спорить не буду. Он тут мастер
тут речь о футболе - а тут он ... как-бы помягче!
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Stormbringer
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Не поддерживаю переход, но кто-нибудь скажите Жоре, что три страны из почти полтинника - это не почти половина)
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d.xoxlov
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Каков болван: там под 50 стран, назвал три – вот те половина.
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Алексей ПК
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Ответ Дрю2
у тебя ипотека, у футболистов семьи, надо играть
про ипотеку он знает, да.
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AlexZhano__
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Очень странно это слышать от человека, фамилия которого является синонимом флюгера.
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azax
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Впервые наверное согласен с Жорой.
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Pavel Beliavskiy
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Конечно терять Европу не хочется. Но! Ни наша сборная ни клубы играть с европейскими командами не будут ещё лет десять.
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eltempo87
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Как же эти клинические .. достали европейцы мля . папуасы
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