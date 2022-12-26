Черданцев о переходе РФС в Азию: «Ради чего – всем средний палец показать? Это же не квартиру менять»

Георгий Черданцев раскритиковал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Интересно, как представляет себе наше участие в отборе к ЧМ‑2026, если почти половина стран АФК выступают против: Австралия, Япония, Южная Корея… В целом мое отношение к переходу в Азию негативное. Валентина Матвиенко недавно сказала, что Россия остается частью Европы. Поэтому не понимаю, ради чего все это. Чтобы всем показать средний палец? Это же не квартиру менять – нельзя переходить туда‑сюда каждые несколько лет. И потом, что же это получается: Казахстан в , а Россия в Азии? Это как‑то странно, нелепо.

Мьянма, Филиппины и Мальдивские острова – это не те соперники, у которых можно чему‑то научиться. Впрочем, спортивную составляющую тут даже нет смысла обсуждать – и так понятно, что уровень очень низкий.

Еще вопрос: а экономику кто‑нибудь считал? Сколько будут стоить перелеты в эту часть света, и кто будет за это платить? На уровне разговоров возможный переход в Азию, конечно, можно пообсуждать, но всерьез относиться к такой перспективе неправильно. Нужно помнить о наших традициях. был единственным вратарем, бравшим «Золотой мяч» как лучший вратарь Европы, а сборная СССР – победитель первого чемпионата Европы.

В 1985‑м, после «Эйзеля», « » дисквалифицировали на десять лет, а все английские клубы – на неопределенный срок, но не меньше пяти лет. Однако со временем все это дело скостили. Любую дисквалификацию можно сократить в связи с новыми обстоятельствами.

Так что сжигать на эмоциях мосты считаю неправильным – глубочайшее заблуждение, что это кому‑то пойдет на пользу. Это не тот случай, когда нужно поворачиваться одним местом к самому развитому футбольному континенту», – сказал комментатор.

обсуждал возможный переход из УЕФА в Азиатскую конфедерацию на заседании исполкома 23 декабря. Окончательное решение будет принято во вторник, 27 декабря.

Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего

ФИФА не будет препятствовать участию России в отборе на ЧМ-2026 в случае перехода в Азию («Матч ТВ»)

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