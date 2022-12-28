Аренда Феликса без права выкупа обойдется в 18 млн евро. «МЮ» не готов столько платить, несмотря на интерес к Жоау

« » интересен , но клуб не устраивают требования « ».

Как пишет The Times, из-за ограниченного бюджета на зимнее трансферное окно английский клуб готов подписать игрока атаки либо за небольшую цену, либо на правах аренды.

Феликс интересен «Ман Юнайтед», но клуб не готов удовлетворить требования «Атлетико».

Мадридский клуб готов отпустить Жоау в аренду за 8 млн фунтов (около 9 млн евро). Кроме того, «Атлетико» хочет, чтобы клуб, который арендует Феликса, выплатил ему всю зарплату за оставшуюся часть сезона.

В сумме сделка обойдется в 16 млн фунтов (около 18 млн евро), и «Манчестер Юнайтед» считает, что это слишком много, учитывая тот факт, что «Атлетико» отказывается включать в арендное соглашение опцию выкупа.

В этом сезоне Жоау забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи в 18 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. Он забил 1 мяч и сделал 2 голевых паса в 3 матчах за Португалию на ЧМ-2022.

Полную статистику футболиста можно изучить здесь.

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