Аренда Феликса без права выкупа обойдется в 18 млн евро. «МЮ» не готов столько платить, несмотря на интерес к Жоау

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жоау Феликс деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересен Жоау Феликс, но клуб не устраивают требования «Атлетико».

Как пишет The Times, из-за ограниченного бюджета на зимнее трансферное окно английский клуб готов подписать игрока атаки либо за небольшую цену, либо на правах аренды.

Феликс интересен «Ман Юнайтед», но клуб не готов удовлетворить требования «Атлетико».

Мадридский клуб готов отпустить Жоау в аренду за 8 млн фунтов (около 9 млн евро). Кроме того, «Атлетико» хочет, чтобы клуб, который арендует Феликса, выплатил ему всю зарплату за оставшуюся часть сезона.

В сумме сделка обойдется в 16 млн фунтов (около 18 млн евро), и «Манчестер Юнайтед» считает, что это слишком много, учитывая тот факт, что «Атлетико» отказывается включать в арендное соглашение опцию выкупа.

В этом сезоне Жоау забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи в 18 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. Он забил 1 мяч и сделал 2 голевых паса в 3 матчах за Португалию на ЧМ-2022.

Полную статистику футболиста можно изучить здесь.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эдвард Джеймс Кенуэй
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ OldRedWhite
А нельзя его просто обменять на Антони ?
ты считаешь такой игрок, как Антони нужен Симеоне? только если водичку Де Паулю приносить или Гризману
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
За эти деньги можно купить примерно 1800 комбайнов самого высокого качества.
С учетом экономической ситуации и предстоящего голода, это лучшее вложение для Юнайтед.
Аренда Феликса деньги на ветер.
Я сначала был очарован техникой Жоао, но потом понял, что без такого футболиста может обойтись любой топ клуб Европы.
Он не играет на такие деньги.
Вот в чем вопрос.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pokrishkin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
За эти деньги можно полноценно купить неплохого игрока в условной Бундеслиге или Лиге 1.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KMR
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
По 500 тыс за матч. Не плохо разогнались
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экзорцизм Глейзеров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ мс-мешок
23 ноября Глейзеры официально решили продать МЮ, ноябрь это не лето
Переговоры с лета шли. Официальное объявление- это признание их продвинутой стадии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джавез Тилл
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Roman
Так Феликс талантливее Гакпо, разве нет? Его просто нужно использовать правильно
Нет конечно! Перестаньте смотреть жирной пятой точкой!!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
мс-мешок
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Экзорцизм Глейзеров
Нет. Переговоры с лета ведут
23 ноября Глейзеры официально решили продать МЮ, ноябрь это не лето
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артемий Дмитриев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ rigobersong
У МЮ и так отличная атака, зачем им очередной португальский балласт:)🤣
Отличная атака? На 3 позиции в атаке 4 игрока, один из них переоцененный бегунок за 100 млн, другой играет в зависимости от настроения и два бритиша, от которых фиг пойми чего ожидать. Согласен, игроки в атаку не нужны, мю же могучий Ноттингем 3:0 вынес!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Okaka
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ error505
Интересовались Гакпо, а в итоге возьмут Феликса... И то не факт, сейчас ещё кто-нибудь тихо перехватит его, с МЮ все может быть :)
Денег нет у МЮ сейчас, из-за предстоящей продажи, поэтому и не купили Гакпо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tackle by Moore
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Alexander Yavriantz
Не так давно это произошло. Удивительно но факт, причём игрок средненький, Даниэл Джеймс.
Гарнера еще недавно продали за двадцатку. Было бы желание - распродали бы давно свой шлак из академии, которым всем давно за двадцать и очевидно что перспектив в клубе у них никаких. Всех этих Менги, Лейрдов, Саваджей и прочих, не говоря уж о легендарном Туанзебе. Хотя бы по три ляма за каждого - вот уже и аренда Фелиша наскреблась (хотя нужен ли именно он тоже вопрос). Ну или Тюрам. Вот ливер и челси хорошо научились конвертировать своих днарей-воспитанников в реальный кэш
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экзорцизм Глейзеров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ мс-мешок
Как же, продать решили после, этого.
Нет. Переговоры с лета ведут
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А нельзя его просто обменять на Антони ?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
мс-мешок
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Экзорцизм Глейзеров
Интервью ни при чем. Клуб почти банкрот, вкладывать они не готовы, вот и продают
Как же, продать решили после, этого.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экзорцизм Глейзеров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Dm Kznts
Они такую предбанкротную ситуацию и создали
Именно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экзорцизм Глейзеров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Alexander Yavriantz
Не так давно это произошло. Удивительно но факт, причём игрок средненький, Даниэл Джеймс.
Справедливости ради там всего пару лимонов наварили. Кстати, лукаку вроде тоже дороже продали
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm Kznts
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Экзорцизм Глейзеров
Интервью ни при чем. Клуб почти банкрот, вкладывать они не готовы, вот и продают
Они такую предбанкротную ситуацию и создали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm Kznts
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Экзорцизм Глейзеров
У хага как раз такие хорошо играют. Аллер тоже дубоват слегка, но был как влитой
Развивать типо...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экзорцизм Глейзеров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ мс-мешок
До этого Глейзеры не хотели продавать МЮ и после ( интервью Роналду ) этого решили продать, а тратить на новые инвестиции не хотят.
Интервью ни при чем. Клуб почти банкрот, вкладывать они не готовы, вот и продают
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
мс-мешок
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Футмастер
Если денег нет, то как они планировали огромную личку Роналду до этого платить?
До этого Глейзеры не хотели продавать МЮ и после ( интервью Роналду ) этого решили продать, а тратить на новые инвестиции не хотят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экзорцизм Глейзеров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Dm Kznts
Чувак конечно настырный. Мне он понра на чмяке, хотя на фоне мбеппе он конечно бледноват.
У хага как раз такие хорошо играют. Аллер тоже дубоват слегка, но был как влитой
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Yavriantz
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ 2vdhrvmmzf
>МЮ >дороже продадим
Не так давно это произошло. Удивительно но факт, причём игрок средненький, Даниэл Джеймс.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экзорцизм Глейзеров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Roman
Так Феликс талантливее Гакпо, разве нет? Его просто нужно использовать правильно
В том и проблема, что на его позиции бруну. Бруну никто не посадит, значит фелиш пусть дальше общается с кохонес симеоне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm Kznts
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ error505
Интересовались Гакпо, а в итоге возьмут Феликса... И то не факт, сейчас ещё кто-нибудь тихо перехватит его, с МЮ все может быть :)
Новость прочитать ты наверное поленился?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm Kznts
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Экзорцизм Глейзеров
За эти деньги можно купить Маркса тюрама насовсем. У него контракт летом истекает. Не полетит - всяко дороже продадим
Чувак конечно настырный.
Мне он понра на чмяке, хотя на фоне мбеппе он конечно бледноват.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nuraly Amirov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Нашли дураков) у нас столько денег на покупку сейчас нет, не то что аренда
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий