Феликс хочет перейти в «ПСЖ». «Атлетико» просит 130-140 млн евро за португальца

Полузащитник Жоау Феликс хочет перейти из « » в «ПСЖ».

Об этом рассказал журналист .

– Предполагается, что Жоау Феликс готов начать все сначала в другом клубе, а не в мадридском «Атлетико». Есть ли какие-нибудь команды, которые могут себе его позволить? И какой клуб был бы для него хорошим пунктом назначения?

– « » – определенно нет, потому что он хочет играть за « ». «Атлетико» просто не хочет его терять, и они просят за него 130-140 миллионов евро!

«ПСЖ» был бы логичным выбором, если бы он действительно покинул «Атлетико». В конце концов, не так много клубов, которые могут позволить себе платить ему, а «ПСЖ» заинтересован в молодых игроках на будущее, чтобы принять уход Мбаппе или . Или чтобы у них была замена, когда истечет контракт Месси, – сказал Ди Марцио.

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