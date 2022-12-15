Феликс хочет перейти в «ПСЖ». «Атлетико» просит 130-140 млн евро за португальца

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Полузащитник Жоау Феликс хочет перейти из «Атлетико» в «ПСЖ». 

Об этом рассказал журналист Джанлука Ди Марцио

– Предполагается, что Жоау Феликс готов начать все сначала в другом клубе, а не в мадридском «Атлетико». Есть ли какие-нибудь команды, которые могут себе его позволить? И какой клуб был бы для него хорошим пунктом назначения?

– «Арсенал» – определенно нет, потому что он хочет играть за «Пари Сен-Жермен». «Атлетико» просто не хочет его терять, и они просят за него 130-140 миллионов евро!

«ПСЖ» был бы логичным выбором, если бы он действительно покинул «Атлетико». В конце концов, не так много клубов, которые могут позволить себе платить ему, а «ПСЖ» заинтересован в молодых игроках на будущее, чтобы принять уход Мбаппе или Неймара. Или чтобы у них была замена, когда истечет контракт Месси, – сказал Ди Марцио.

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