«Атлетико» готов отдать Феликса в аренду за 9 млн евро без права выкупа. У «МЮ» и «Арсенала» наилучшие шансы

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Арсенал возможные трансферы Жоау Феликс Футбол

«Атлетико» готов отдать Жоау Феликса в аренду.

По информации As, мадридский клуб готов отпустить 23-летнего полузащитника зимой, но не любой ценой. Если речь зайдет о полноценном трансфере, то «Атлетико» запросит не менее 100 млн евро за игрока. При этом в клубе понимают, что команд, способных заплатить такую сумму посреди сезона, крайне мало, поэтому готовы рассмотреть вариант с арендой Феликса.

«Атлетико» готов отдать Жоау в аренду до конца сезона без права выкупа. В качестве платы за аренду мадридский клуб хочет получить 9 млн евро. Кроме того, «рохибланкос» хотят, чтобы клуб, который подпишет Феликса, взял на себя его зарплату в полном объеме.

Наилучшие шансы на подписание игрока сборной Португалии сейчас у «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

До этого ни «Атлетико», ни Феликс не рассматривали вариант с арендой, однако из-за высокой стоимости трансфер этого игрока сложно осуществить зимой.

Кроме того, неизвестно, останется ли Диего Симеоне тренером «Атлетико» по завершении сезона. Разногласия с 52-летним специалистом – единственная причина, по которой Феликс хочет сменить клуб.

В этом сезоне Жоау забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи в 18 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. Он забил 1 мяч и сделал 2 голевых паса в 3 матчах за Португалию на ЧМ-2022.

Полную статистику футболиста можно изучить здесь.

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm Kznts
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Блуждающий странник
На месте Феликса шел бы в МЮ и не думал. Лучший шанс спасти свою карьеру. Там сейчас клуб на подъеме и Санчо откровенно сдал, конкуренция будет с молодым аргентинцем ещё сырым совсем, считай место в старте гарантированно
Там не только Санчо и Гарначо.
Марсьяль на этом фланге тоже играть предпочитает, да и Рэшфорд туда часто забегает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Madhamish
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Shadow1882
Вопрос "кто останется в Атлетико - Феликс или Симеоне?" будет открыт до лета, видимо. Мадрид тесен для двоих...
Целый Мадрид? Там команд дофига. Есть еще Реал и Райо как минимум. И Хетафе, как пригород.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Феликс заиграет новыми красками в команде которая заточена на атаку. В Атлетико из-за стиля игры ему сложно проявлять свои лучшие качества.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Яруллин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Сергей Штырков
Атлетико нужен новый форвард за 100 лямов и все станет по другому
Пока Симеоне у руля , Атлетам даже Холланд не поможет )
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
_dxesz_
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Феликсу лучше будет перейти в Арсенал, в мю он погубит свю карьеру. А если он с Арсеналом возьмут АПЛ, то переход в топ клуб ему гарантировано. Ему уже давно пора сменить клуб.
+6
-7
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Самарин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если у него действительно будет такой выбор, то Феликсу стоит перейти в Арсенал. Жезуса конечно сложно будет заменить, но Жоау, по крайней мере, по потенциалу на это способен. Тем более хочется увидеть в этом сезоне АПЛ чемпионскую гонку.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shadow1882
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вопрос "кто останется в Атлетико - Феликс или Симеоне?" будет открыт до лета, видимо. Мадрид тесен для двоих...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
На месте Феликса шел бы в МЮ и не думал. Лучший шанс спасти свою карьеру. Там сейчас клуб на подъеме и Санчо откровенно сдал, конкуренция будет с молодым аргентинцем ещё сырым совсем, считай место в старте гарантированно
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Matrasnik_83
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Отдайте его за 65 лимонов, пока не поздно
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данил Луговский
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
в Арсенал было бы самое то, да и еще в аренду, пока Жезус сломан. Конечно разные чуть игроки, но все же
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Штырков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Атлетико нужен новый форвард за 100 лямов и все станет по другому
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wekil Halylow
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
По мне Феликс распияренний игрок
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий