«Атлетико» готов отдать Феликса в аренду за 9 млн евро без права выкупа. У «МЮ» и «Арсенала» наилучшие шансы

« » готов отдать в аренду.

По информации As, мадридский клуб готов отпустить 23-летнего полузащитника зимой, но не любой ценой. Если речь зайдет о полноценном трансфере, то «Атлетико» запросит не менее 100 млн евро за игрока. При этом в клубе понимают, что команд, способных заплатить такую сумму посреди сезона, крайне мало, поэтому готовы рассмотреть вариант с арендой Феликса.

«Атлетико» готов отдать Жоау в аренду до конца сезона без права выкупа. В качестве платы за аренду мадридский клуб хочет получить 9 млн евро. Кроме того, «рохибланкос» хотят, чтобы клуб, который подпишет Феликса, взял на себя его зарплату в полном объеме.

Наилучшие шансы на подписание игрока сборной Португалии сейчас у « » и « ».

До этого ни «Атлетико», ни Феликс не рассматривали вариант с арендой, однако из-за высокой стоимости трансфер этого игрока сложно осуществить зимой.

Кроме того, неизвестно, останется ли тренером «Атлетико» по завершении сезона. Разногласия с 52-летним специалистом – единственная причина, по которой Феликс хочет сменить клуб.

В этом сезоне Жоау забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи в 18 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. Он забил 1 мяч и сделал 2 голевых паса в 3 матчах за Португалию на ЧМ-2022.

Полную статистику футболиста можно изучить здесь.