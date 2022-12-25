«Атлетико» готов отдать Феликса в аренду за 9 млн евро без права выкупа. У «МЮ» и «Арсенала» наилучшие шансы
«Атлетико» готов отдать Жоау Феликса в аренду.
По информации As, мадридский клуб готов отпустить 23-летнего полузащитника зимой, но не любой ценой. Если речь зайдет о полноценном трансфере, то «Атлетико» запросит не менее 100 млн евро за игрока. При этом в клубе понимают, что команд, способных заплатить такую сумму посреди сезона, крайне мало, поэтому готовы рассмотреть вариант с арендой Феликса.
«Атлетико» готов отдать Жоау в аренду до конца сезона без права выкупа. В качестве платы за аренду мадридский клуб хочет получить 9 млн евро. Кроме того, «рохибланкос» хотят, чтобы клуб, который подпишет Феликса, взял на себя его зарплату в полном объеме.
Наилучшие шансы на подписание игрока сборной Португалии сейчас у «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».
До этого ни «Атлетико», ни Феликс не рассматривали вариант с арендой, однако из-за высокой стоимости трансфер этого игрока сложно осуществить зимой.
Кроме того, неизвестно, останется ли Диего Симеоне тренером «Атлетико» по завершении сезона. Разногласия с 52-летним специалистом – единственная причина, по которой Феликс хочет сменить клуб.
В этом сезоне Жоау забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи в 18 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. Он забил 1 мяч и сделал 2 голевых паса в 3 матчах за Португалию на ЧМ-2022.
Полную статистику футболиста можно изучить здесь.
Марсьяль на этом фланге тоже играть предпочитает, да и Рэшфорд туда часто забегает.