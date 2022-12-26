«Челси» хочет арендовать Феликса у «Атлетико» с возможностью выкупа

«Челси» хочет арендовать с возможностью выкупа.

«Атлетико» готов расстаться с нападающим уже в январе. Как сообщает Goal со ссылкой на The Telegraph, «Челси» может приобрести Феликса на правах аренды с возможностью или обязательством выкупа.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» готов продать Феликса не менее чем за 100 миллионов евро или отдать в аренду без права выкупа за 9 млн евро.

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