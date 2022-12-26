«Челси» хочет арендовать Феликса у «Атлетико» с возможностью выкупа

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жоау Феликс Футбол

«Челси» хочет арендовать Жоау Феликса с возможностью выкупа.

«Атлетико» готов расстаться с нападающим уже в январе. Как сообщает Goal со ссылкой на The Telegraph, «Челси» может приобрести Феликса на правах аренды с возможностью или обязательством выкупа.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» готов продать Феликса не менее чем за 100 миллионов евро или отдать в аренду без права выкупа за 9 млн евро.

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6 комментариев

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Акира_1
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Уже был такой глянцевый мальчик по имени Мората. Не будет от них толку в АПЛ.
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Big Boss
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С Пулишичем ,может,и сыграются.
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Алекс 777
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Челси мастер покупать ненужных бестолковых игроков
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Arsen Kerimov
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Ответ Wekil Halylow
9 номер отдадут?
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Wekil Halylow
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9 номер отдадут?
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Eziz Caryew
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Челси нужен классический бомбардир,тем более они вроде Нкунку купили,не понимаю зачем им Феликс
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