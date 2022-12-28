«МЮ» не смог повторить предложение «Ливерпуля» по Гакпо на 37 млн фунтов. Бюджет клуба на зиму минимален

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Англия возможные трансферы Коди Гакпо деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» не смог повторить предложение «Ливерпуля» по Коди Гакпо.

23-летний вингер сборной Нидерландов переходит в «Ливерпуль» из ПСВ за 37 млн фунтов.

Как пишет The Times, «Ман Юнайтед» был заинтересован в трансфере Гакпо, но не смог повторить предложение «Ливерпуля».

Прошлым летом «МЮ» потратил около 220 млн фунтов на пятерых новичков. У клуба нет денег на крупные трансферы зимой даже несмотря на уход Криштиану Роналду, благодаря которому «МЮ» сэкономил 15 млн фунтов на зарплате.

Гакпо забил 13 голов и сделал 17 результативных передач в 24 матчах сезона за ПСВ. У него 3 гола в 5 матчах на ЧМ-2022.

Подробно со статистикой левого вингера можно ознакомиться здесь.

«Ливерпуль» увел Гакпо у Тен Хага. Спортивный директор работал в Рождество, а «МЮ» слишком долго думал

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42 комментария

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FEZ10
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Ответ frol92
Все на Антони летом спустили... МЮ свой селекционный отдел нужно распустить, все последние годы одни провалы на трансферном рынке
Причём тут селекционный отдел ? Его Хотел тренер .Антони думаю ещё покажет себя
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Yri Yrov
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Вчера же писали что Гакпо не удовлетворяет своим уровнем Мю, а сегодня денег не было, что за игры разума издевательство
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Артем Дудкин
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Ответ Eden Hazard
Так говоришь, будто Каземиро успех селекционного отдела. Возьми пять второклашек, они тебе бесплатно скажут что надо брать Каземиро. А вот насчёт мало кому известного Антони и 100 миллионов, тут уже нужно было думать посерьёзнее умам.
Причем тогда Антони к селекционному отделу?))) или вы серьёзно не понимаете кто его привёл в клуб?)
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Eden Hazard
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Ответ Алексей Толстюк
Вчера смотрел на Эриксена и Каземиро и правда провалили все))))
Так говоришь, будто Каземиро успех селекционного отдела. Возьми пять второклашек, они тебе бесплатно скажут что надо брать Каземиро. А вот насчёт мало кому известного Антони и 100 миллионов, тут уже нужно было думать посерьёзнее умам.
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corazón blanco
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Ответ Тэо 19
Зато летом вывалили аж 250 миллионов за всяких ноунеймов! 🤭🤦‍♂️ ...
Каземиро ноунейм? Один из лучших в мире опорников. Эриксен тоже прекрасно себя проявляет. Антони да, пока не показал ничего, чтобы можно было сказать, что этот парень стоит этих денег. Маласиа добротный трансфер.
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corazón blanco
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У Юнайтед много денег, но дело в том, что Глэйзеры собираются продавать клуб, поэтому неудивительно, что сейчас не будет никаких финансовых операций в клубе.
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KMR
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37 не смогли? Никак скоро рычаги бчк надо будет включать
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red_devils
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Ответ Quintin07
уровень Антони посмотрим в конце этого сезона и в конце следующего.
так если в конце СЛЕДУЮЩЕГО сезона надо смотреть, чего ж ты на вентилятор по среди ЭТОГО сезона начал набрасывать?
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Joker17
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Ответ frol92
Все на Антони летом спустили... МЮ свой селекционный отдел нужно распустить, все последние годы одни провалы на трансферном рынке
Ну почему, вот Гакпо не купили. А ведь могли ещё 37 млн выкинуть на Рэшфорда на минималках 🤷‍♂️
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кuraakula belov
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37 лямов за таланта калибра Гакпо - копейки в наши дни. Какого форварда они хотят сейчас в аренду взять? Одиона Игало? Любого конкурентоспособного персонажа никто в аренду не отдаст сейчас
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Orxan Aliyev
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Если он ПСВ так играет это не значит что он и в Англии так же сможет продолжать играть.
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vladimir.kostrichko
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Ответ v.belorussky
Порой меня удивляет наш Юрген. То без конца ноет, что денег нет, то оказывается, что мы можем себе купить то, что мю не позволяет...
Ну да 37 лямов для английског оклуба-это высокие траты...Любой клуб из АПл может себе это позволить..К тому же Юрген прав-Ливерпуль потратилс яна Дарвина,но блин в конце летнего трансферного кона минус оказался всего 5 лямов.
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vladimir.kostrichko
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У МЮ селекционный отдел,у Ливерпуля медицинский штаб.У каждого свои недостатки.
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Дима Берин
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Идеальный вброс, чтобы проще было торговаться с потенциальными продавцами.
Но не думаю, что в это реально поверят
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Quintin07
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Ответ Артем Дудкин
Типичные фифашные эксперты) Назови кого бы ты взял двоих левоногих правых вингеров за 100кк такого уровня. Антони именно в Манчестер Юнайтед плохо начал? 3 первые игры и 3 гола по типичной "тенхаговщине". Вчера был не очень, да, но это не делает этот трансфер плохим
уровень Антони посмотрим в конце этого сезона и в конце следующего.
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Тэо 19
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Ответ Максим Яблонский
А распилить пополам Магуайера не пробовали?
🤭🤣👍👏
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Тэо 19
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Ответ MU4evainmyheart!!!
А вы говорите "мешок"😆. Даже игрока за 37 лямов не можем себе позволить
Зато летом вывалили аж 250 миллионов за всяких ноунеймов! 🤭🤦‍♂️ ...
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Артем Дудкин
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Ответ Quintin07
так оно, но за сумму уплаченную за Антони, можно было взять двух игроков. Пока Антони, совсем уж Антони.
Типичные фифашные эксперты) Назови кого бы ты взял двоих левоногих правых вингеров за 100кк такого уровня. Антони именно в Манчестер Юнайтед плохо начал? 3 первые игры и 3 гола по типичной "тенхаговщине". Вчера был не очень, да, но это не делает этот трансфер плохим
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Тэо 19
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Ответ MU4evainmyheart!!!
А вы говорите "мешок"😆. Даже игрока за 37 лямов не можем себе позволить
Да просто американские жи*ы уже готовятся продать этот ущербный бестрофейник ! ☝️🤭
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grek087
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Роналду нужно было вдобавок потребовать с этих клоунов всю зарплату и другие выплаты положенные за расторжение контракта. Это не тот МЮ которому я стабильно с самых ранних лет отдавал предпочтение среди любых британских клубов. Глейзеры тёмное пятно в истории великой команды. Надеюсь будущее будет действительно светлым. Как хочется увидеть когда нибудь полуфиналы ЛЧ: Реал- МЮ, Бавария- Милан. Это восхитительные вывески!!!
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rigobersong
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Санчо, Антони, Марсик, Сэр Маркус, Эланга, и так бистов в команде, куда еще Гакпо:) Главное МЮ уже сделал, избавился от балласта:) Кринжи🤣🤣🤣
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Тэо 19
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Даже такой бездонный меш*к как Маню не может тратить в каждое окно по 250 миллионов евро! ☝️🤦‍♂️ ...
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Quintin07
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Ответ Артем Дудкин
В этом году ни одного провала. Каземиро Лисандро -5+, Маласия - 4+, Антони 4.
так оно, но за сумму уплаченную за Антони, можно было взять двух игроков. Пока Антони, совсем уж Антони.
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Артем Дудкин
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Ответ frol92
Все на Антони летом спустили... МЮ свой селекционный отдел нужно распустить, все последние годы одни провалы на трансферном рынке
В этом году ни одного провала. Каземиро Лисандро -5+, Маласия - 4+, Антони 4.
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United_LP
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37 слишком мало для МЮ. Вот был бы 73, то взяли бы. А может МЮ подумали 37 не ценник, а ЗП)
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