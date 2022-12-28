«МЮ» не смог повторить предложение «Ливерпуля» по Гакпо на 37 млн фунтов. Бюджет клуба на зиму минимален

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23-летний вингер сборной Нидерландов переходит в «Ливерпуль» из за 37 млн фунтов.

Как пишет The Times, «Ман Юнайтед» был заинтересован в трансфере Гакпо, но не смог повторить предложение «Ливерпуля».

Прошлым летом «МЮ» потратил около 220 млн фунтов на пятерых новичков. У клуба нет денег на крупные трансферы зимой даже несмотря на уход Криштиану Роналду, благодаря которому «МЮ» сэкономил 15 млн фунтов на зарплате.

Гакпо забил 13 голов и сделал 17 результативных передач в 24 матчах сезона за ПСВ. У него 3 гола в 5 матчах на ЧМ-2022.

Подробно со статистикой левого вингера можно ознакомиться здесь.

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