«МЮ» не смог повторить предложение «Ливерпуля» по Гакпо на 37 млн фунтов. Бюджет клуба на зиму минимален
«Манчестер Юнайтед» не смог повторить предложение «Ливерпуля» по Коди Гакпо.
23-летний вингер сборной Нидерландов переходит в «Ливерпуль» из ПСВ за 37 млн фунтов.
Как пишет The Times, «Ман Юнайтед» был заинтересован в трансфере Гакпо, но не смог повторить предложение «Ливерпуля».
Прошлым летом «МЮ» потратил около 220 млн фунтов на пятерых новичков. У клуба нет денег на крупные трансферы зимой даже несмотря на уход Криштиану Роналду, благодаря которому «МЮ» сэкономил 15 млн фунтов на зарплате.
Гакпо забил 13 голов и сделал 17 результативных передач в 24 матчах сезона за ПСВ. У него 3 гола в 5 матчах на ЧМ-2022.
Подробно со статистикой левого вингера можно ознакомиться здесь.
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