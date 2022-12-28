Федун о переходе РФС в Азию: «У нас нет выхода, мне кажется. Идут попытки договориться с УЕФА»

высказался о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Пока по [дате] голосования ничего сказать не могу. А по Азии мою позицию знаете, мне кажется, у нас нет выхода. Когда объявят о времени голосования? Когда придет уведомление, так и объявят. Знает только ? Да.

Идут напряженные переговоры, попытки зацепиться, договориться все‑таки с », – сказал бывший владелец « », который входит в состав исполкома РФС.

Почему разворот в Азию кажется мне подозрительным

Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего

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