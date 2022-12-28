Федун о переходе РФС в Азию: «У нас нет выхода, мне кажется. Идут попытки договориться с УЕФА»
Леонид Федун высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Пока по [дате] голосования ничего сказать не могу. А по Азии мою позицию знаете, мне кажется, у нас нет выхода. Когда объявят о времени голосования? Когда придет уведомление, так и объявят. Знает только Дюков? Да.
Идут напряженные переговоры, попытки зацепиться, договориться все‑таки с УЕФА», – сказал бывший владелец «Спартака», который входит в состав исполкома РФС.
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AFC скорее надо ставить ультиматум, что РФ играла только в Сочи, Грозном или уж на крытом стадионе в Петербурге. А не на снегу в Лужниках.
Газ и нефть будет продаваться в Азию.
Там и надо рекламировать Газпром и Лукойл.
Япония даже в проекте Сахалин 2 осталась.
Там лимит со следующего года в АЛЧ 5+1. Не думаю, что в РПЛ лимит будет мягче и добрее. И очень оптимистично считать, что в АЛЧ кто-то российские клубы пустит прям с сезона 23/24.
А так Федун в кои-то веки дал полезную информацию: значит правильная версия о том, что закулисные торги еще идут, и РФС ждет до последнего рабочего дня какого-то интересного предложения от УЕФА. Надежда умирает последней.
Госпожа Селихова выступила ещё вчера )))
Совсем уж в паранойю впадать не надо :)
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Дескать , все они такие как Ростовский )))