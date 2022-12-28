Федун о переходе РФС в Азию: «У нас нет выхода, мне кажется. Идут попытки договориться с УЕФА»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков Матч ТВ Футбол

Леонид Федун высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Пока по [дате] голосования ничего сказать не могу. А по Азии мою позицию знаете, мне кажется, у нас нет выхода. Когда объявят о времени голосования? Когда придет уведомление, так и объявят. Знает только Дюков? Да.

Идут напряженные переговоры, попытки зацепиться, договориться все‑таки с УЕФА», – сказал бывший владелец «Спартака», который входит в состав исполкома РФС.

Почему разворот в Азию кажется мне подозрительным

Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

64 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexandr Sokolov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ KMR
А было бы прикольно посмотреть как Зенит и московские клубы по 2000+ км в одну сторону летают,а потом ноют об усталости
Зенит уже это делал))) ничего нового
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ростовский
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ UncleBob
НАТО то на войну не явилось
Очень как явилось. Запасы оружий и боеприпасов НАТО заканчиваются. В странах НАТО рекордные инфляции. Вот так "не явилась". В открытую конечно ссатся против России идти, так как знают, что будут уничтожены в ядерный пепел.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KMR
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А было бы прикольно посмотреть как Зенит и московские клубы по 2000+ км в одну сторону летают,а потом ноют об усталости
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
UncleBob
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ростовский
Иран например оружием делится в войне против НАТО.
НАТО то на войну не явилось
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Влад
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лет через 20забудут европу ..вот тогда то плесать будем
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
goshforever
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Mikl_5555
а австралия это какой регион?
AFC с 2006 года
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
goshforever
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Не надо никуда уходить. Англия же получила когда-то большой бан из-за 1985 года и ничего, потом создала АПЛ. В России наверняка могут найтись нормальные и разумные люди, которые сделают российский футбол лучше. Их надо найти и дать им возможность действовать, а государству уйти куда подальше от футбола
Англия получила бан только на еврокубки и на фиксированный срок. Это даже сравнивать анекдотично
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
goshforever
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Pier Besuhof
AFC надо ставить ультиматум, чтобы рф играло в своей азиатской части: в хабаровске, владивостоке, кызыле, красноярске, якутске. а то оттуда только ресурсы качать умеют.
Условные Эмираты всю жизнь мечтали слетать во Владивосток))

AFC скорее надо ставить ультиматум, что РФ играла только в Сочи, Грозном или уж на крытом стадионе в Петербурге. А не на снегу в Лужниках.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Swhat
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да толку оставаться в УЕФА, вернуться всегда можно.
Газ и нефть будет продаваться в Азию.
Там и надо рекламировать Газпром и Лукойл.
Япония даже в проекте Сахалин 2 осталась.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
goshforever
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Дмитрий9779
Длительные перелеты,смена часовых поясов...очень хочется смотреть матчи в 9-10 утра?Финансовая составляющая практически нулевая....+что делать нашим легионерам,у которых контракты до 25-28 года?Там другой лимит,играть не основой?Прогресса ноль.Ну такое удовольствие,на любителя ’надо чтобы сборная играла"
В Катаре вы смотрели матчи в 9-10 утра? Много такого было?))

Там лимит со следующего года в АЛЧ 5+1. Не думаю, что в РПЛ лимит будет мягче и добрее. И очень оптимистично считать, что в АЛЧ кто-то российские клубы пустит прям с сезона 23/24.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Магоев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ -= Masteryuga =-
Чё голову ломать, возня с украми надолго, вопрос стоит ребром, попылим в Азии, будем центром притяжения азиатского футбола, они посмотрят на наши супер-пупер стадионы и сами будут ездить только сюда играть)
К сожалению согласен с Вами. Конфликт реально имеет шансы затянуться на долгие годы и даже если он закончится, нас еще очень нескоро пустят обратно. Целое поколение игроков, а то и не одно, потеряет шансы выиграть что-то значимое. У нас даже выбора нет, или Азия, или нигде. А так хоть шанс будет в международных турнирах играть у клубов и сборной и куда-то отбираться. А барахтаться в собственном болотце, гоняя без мотивации товарняки с туркменами и белорусами, при все к ним уважении, это путь в никуда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
goshforever
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Забавно, что в новости не стали упоминать, что Федун это сказал на передачке "Есть тема".

А так Федун в кои-то веки дал полезную информацию: значит правильная версия о том, что закулисные торги еще идут, и РФС ждет до последнего рабочего дня какого-то интересного предложения от УЕФА. Надежда умирает последней.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Antismus
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Дмитрий9779
Длительные перелеты,смена часовых поясов...очень хочется смотреть матчи в 9-10 утра?Финансовая составляющая практически нулевая....+что делать нашим легионерам,у которых контракты до 25-28 года?Там другой лимит,играть не основой?Прогресса ноль.Ну такое удовольствие,на любителя ’надо чтобы сборная играла"
Не смотрел игры сборной с таджиками и прочими, не буду смотреть и с тотаро-монголами. Подожду светлого, европейского будущего.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Swhat
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ frol92
Вот будет интересно, что эти Федуны будут говорить, когда в Азии нам тоже играть запретят. Будут возлагать надежды на Африку или Океанию?
Вот интересно, что ты будешь писать когда в Азии будут играть ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Victor Pavlovuch
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот читаю и становится смешно! Сторонники УЕФА - вам нравятся ЛГБД , стояние перед каждым матчем на коленках и просить прощения у негров ( а мы то при чем)? Ну тогда оставайтесь! В мире , а особенно в Европе спорт закончился - политика и ЛГБДтам правят бал ! И что там Европу тащат европейцы? Нет! Там Африка, Латинская Америка и та же Азия! И не надо строить из наших футболеров крутых игроков! Их уровень это Океания! И в Азии будут в конце десятке!
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mikl_5555
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
а австралия это какой регион?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mikl_5555
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ typical passion
Войну сначала надо закончить, а потом искать новых друзей.
дед сказал,что сво правильно говорить.. а то посадЮть
0
-7
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Timur_A
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ 9_volk
без отмены фанайди - все эти уходы-приходы, азии-европы, чиновничья возня и треп - абсолютно не интересны
В воюющей стране массовое слабоконтролируемое скопление людей - лёгкая цель для теракта. Когда вводили фанайди, уже знали, что будут воевать. Тогда это выглядело необъяснимо, а сейчас выглядит разумной мерой предосторожности. Лучше, когда на трибунах 3 тысячи болельщиков, чем, когда 20 тысяч и взрыв.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ инок
Весь наш футбол - это огромная ширма самообмана за наши же деньги. Поэтому вертеть его можно как угодно, результат всегда один. Ждем, что скажет Зарема)
Оказались Вы на обочине общественного прогресса …
Госпожа Селихова выступила ещё вчера )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ярик01
https://rfs.ru/subject/1/officials/2 Внизу. Никто пока его не убирал.
Дело времени.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GtSwan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Alexandr Sokolov
Сборным, кто будет с Россией играть, так же закроют выход на ЧМ например, как думаете сколько останется союзников? Из числа тех, кто стабильно на ЧМ отбирается
А с чего это им должны закрыть выход на ЧМ, если матчи (даже контрольные/товарищеские) проводятся после одобрения международной федерации?
Совсем уж в паранойю впадать не надо :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ростовский
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ "Kuzya"
Ну там Иран сам в шаге от отстранения от футбола, ща казнят сгороча какого нить футболиста и вмешаются в работу своей футбольной федерации и привет бан
Так ФИФА сама уже должна себя отстранить от футбола, за то что пустила политику в спорт.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ростовский
А с чего бы нам в Азии запретили играть, когда у нас там полно союзников?
У Вас есть на руках документы ?
Главная задача таких как Вы - дискредитировать любого патриотически настроенного человека среди молодёжи и вообще среди всех пользователей
Спортс. ру !
Дескать , все они такие как Ростовский )))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
"Kuzya"
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ростовский
То есть даже Иран у либерды не союзник получается?
Ну там Иран сам в шаге от отстранения от футбола, ща казнят сгороча какого нить футболиста и вмешаются в работу своей футбольной федерации и привет бан
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
McLando4
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вы видео из этого рфс видели?Там 🤡Федун, Симонян, который уже стоять не может за спинку стула держится(оставьте деда в покое) и всякие Гершковичи.Они могут любую дичь сделать.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий