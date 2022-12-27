Аршавин о переходе РФС в Азию: «Я бы не дергался, а спокойно занимался устройством нашего футбола»

Теги Андрей Аршавин премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

На прошлой неделе президент РФС Александр Дюков сообщил, что 27 декабря будет принято решение по поводу возможного перехода в АФК.

«Нужно быть внутри процесса, чтобы знать, что нашим руководителям в кулуарах говорят УЕФА и АФК. Решение будет непростое. Не хотелось бы мне сейчас быть на месте Александра Валерьевича [Дюкова]. Скорее всего, судя по интервью, они склоняются к переходу.

Я интуитивно никуда бы не дергался, а спокойно бы занимался устройством нашего внутреннего футбола, российских турниров, развитием молодежи. Я бы не сосредотачивался на международной повестке, потому что она не лежит в поле футбола, а лежит в поле политики.

Как только конфликт разрешится, можно будет принимать какие‑либо решения», – сказал заместитель гендиректора «Зенита».

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21 комментарий

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Тракторыст
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Аршавин дело говорит, подождите 20 лет, само рассосется.
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Денис Пупкин
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Вот кого нужно в РФС ставить, а не Дюковых и прочих кадров.
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brig_Mercury
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С одной стороны очень правильный посыл, с другой - внутренней повестки пока хватает только на предложение включить клубы из Крыма и новых регионов в лиги под эгидой РФС, а это значит турбулентность будет по сильнее перехода в Азию.
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Дима Берин
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А почему бы в целом не разделить РФС на европейский РФС и азиатский РФС и играть сборной 1 в Европе, а сборной 2 в азии
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frog19
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Казалось бы Аршавин... а сказал максимально всё правильно по делу
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Gheorghe Rusu
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Ответ Томпсон
Самое адекватное высказывание на эту тему, за последнее время. Обустроить инфраструктуру внутри страны, обучить тренеров. Вместо того, чтобы лезть и навязываться туда, куда тебя не зовут. За 3-4 года ничего ужасного не произойдет, если сборная не будет играть.
"3-4 года" а вы оптимист)))
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Циник Петербургский
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Ответ Любитель побеждать
Вечного не бывает ничего.
Смены тренеров в ФК Химки с регулярными возвращениями туда С.Юрана могли бы поспорить с этим утверждением ;)
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Дмитрий9779
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Все верно Андрей,впрочем как всегда.
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Pertinax Gandi
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В чем-то он прав. Живут же американские спортивные лиги без всяких международных клубных кубков. Ну да, сборная у них играет в кубке КОНКАКАФ и на ЧМ, но не думаю, что им это так уж интересно.
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Джеймс Дуглас Моррисон
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Как и все в России, сидим и не дергаемся.
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Томпсон
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Самое адекватное высказывание на эту тему, за последнее время.
Обустроить инфраструктуру внутри страны, обучить тренеров.
Вместо того, чтобы лезть и навязываться туда, куда тебя не зовут.
За 3-4 года ничего ужасного не произойдет, если сборная не будет играть.
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Coodesnik
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Аршавин,как обычно говорит дело!👍
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Mark Safaniev
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Ответ Dinamik1
В Азии мы может быть будем на ведущих ролях в Европе ни когда.
А если не примут в Азию то будем на ведущих ролях в Африке, хотя….
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Любитель побеждать
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Ответ Corde Fidelium
Хотелось бы узнать, а если конфликт не разрешиться. Что делать нашему футболу.
Вечного не бывает ничего.
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Инна Навская
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Аршавин понимает , что не всё так гладко на просторах СВО) , если перейдем в Азию, то совсем пробьем дно , не потому что там "низкий уровень" , а потому что и там можем опозориться, тогда будет совсем ппц))
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Dinamik1
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В Азии мы может быть будем на ведущих ролях в Европе ни когда.
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Amalfitano
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Страна во всех сферах переориентируется на восток, так что тут уже инерция пошла.
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Corde Fidelium
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Хотелось бы узнать, а если конфликт не разрешиться. Что делать нашему футболу.
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Валентина Николаевна
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За последние дни мы так много слышали "Надо играть", и так мало "Надо развивать"
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Sergey Kuznetsov
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ваши дерганья - ваши проблемы!
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Ебздрогыч
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Насколько же Аршавин адекватен, просто удивительно!
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