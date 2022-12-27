Аршавин о переходе РФС в Азию: «Я бы не дергался, а спокойно занимался устройством нашего футбола»

высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

На прошлой неделе президент РФС Александр Дюков сообщил, что 27 декабря будет принято решение по поводу возможного перехода в АФК.

«Нужно быть внутри процесса, чтобы знать, что нашим руководителям в кулуарах говорят и АФК. Решение будет непростое. Не хотелось бы мне сейчас быть на месте Александра Валерьевича [Дюкова]. Скорее всего, судя по интервью, они склоняются к переходу.

Я интуитивно никуда бы не дергался, а спокойно бы занимался устройством нашего внутреннего футбола, российских турниров, развитием молодежи. Я бы не сосредотачивался на международной повестке, потому что она не лежит в поле футбола, а лежит в поле политики.

Как только конфликт разрешится, можно будет принимать какие‑либо решения», – сказал заместитель гендиректора «Зенита».

Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего

Они решат, пойдет ли российский футбол в Азию

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!