Аршавин о переходе РФС в Азию: «Я бы не дергался, а спокойно занимался устройством нашего футбола»
Андрей Аршавин высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
На прошлой неделе президент РФС Александр Дюков сообщил, что 27 декабря будет принято решение по поводу возможного перехода в АФК.
«Нужно быть внутри процесса, чтобы знать, что нашим руководителям в кулуарах говорят УЕФА и АФК. Решение будет непростое. Не хотелось бы мне сейчас быть на месте Александра Валерьевича [Дюкова]. Скорее всего, судя по интервью, они склоняются к переходу.
Я интуитивно никуда бы не дергался, а спокойно бы занимался устройством нашего внутреннего футбола, российских турниров, развитием молодежи. Я бы не сосредотачивался на международной повестке, потому что она не лежит в поле футбола, а лежит в поле политики.
Как только конфликт разрешится, можно будет принимать какие‑либо решения», – сказал заместитель гендиректора «Зенита».
Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего
Они решат, пойдет ли российский футбол в Азию
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
Обустроить инфраструктуру внутри страны, обучить тренеров.
Вместо того, чтобы лезть и навязываться туда, куда тебя не зовут.
За 3-4 года ничего ужасного не произойдет, если сборная не будет играть.