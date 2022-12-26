Россия сможет участвовать в отборе на при переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

ФИФА не станет препятствовать участию сборной России в квалификации в случае ее перехода в азиатскую организацию. Источник « » в отметил, что это может стать решающим аргументом для перехода РФС из в АФК.

Напомним, ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что решение о переходе союза в Азиатскую конфедерацию будет принято 27 декабря.

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