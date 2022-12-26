ФИФА не будет препятствовать участию России в отборе на ЧМ-2026 в случае перехода в Азию («Матч ТВ»)
Россия сможет участвовать в отборе на ЧМ-2026 при переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.
ФИФА не станет препятствовать участию сборной России в квалификации в случае ее перехода в азиатскую организацию. Источник «Матч ТВ» в ФИФА отметил, что это может стать решающим аргументом для перехода РФС из УЕФА в АФК.
Напомним, ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что решение о переходе союза в Азиатскую конфедерацию будет принято 27 декабря.
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
А отборами на ЧМ занимается не ФИФА - они только за финальную часть отвечают - этим занимаются континентальные федерации. И в отбор европейский нас не пустила именно УЕФА.