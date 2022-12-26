ФИФА не будет препятствовать участию России в отборе на ЧМ-2026 в случае перехода в Азию («Матч ТВ»)

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Азиатская футбольная конфедерация ЧМ-2026 Матч ТВ Футбол

Россия сможет участвовать в отборе на ЧМ-2026 при переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

ФИФА не станет препятствовать участию сборной России в квалификации в случае ее перехода в азиатскую организацию. Источник «Матч ТВ» в ФИФА отметил, что это может стать решающим аргументом для перехода РФС из УЕФА в АФК. 

Напомним, ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что решение о переходе союза в Азиатскую конфедерацию будет принято 27 декабря.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

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215 комментариев

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юрий дмитриев
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Ответ Pikachu Pikachu
Ага, в США и Канаду там прямо пустят)))
В Мексику пустят...
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bedLaM
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Ответ krealpmoney
Препятствовать отбору не будут, а вот выступлению на самом чемпионат мира, в случае выхода туда? Тут в общем никаких гарантий, к сожалению.
Собственно как и уверенности, что 100% участвовать не будем.
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юрий дмитриев
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Ответ StHappyOne
Так они и прошлый раз не препятствовали. Это другое страны играть отказались. И тут также будет
Ну Иран же с США играл, и ничего, никто не отказался друг с другом играть. А Польши к тому моменту уже может не быть...
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Alexandr Alexandrov
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Ответ юрий дмитриев
Так Россия и из Азии туда не отберётся.
Там 8 команд от Азии будет.
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Alexandr Alexandrov
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Ответ здоровяк
И что за 4 года поменяется?
Например, в США в 2024 г. тоже будут выборы и что после них будет неизвестно.
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Spartakus1984
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Препятствовать не будут,но,когда мы выйдем на турнир,и в группе с нами откажутся играть Европейские сборные,после жеребьевки, ФИФА разведут руками.
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юрий дмитриев
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Ответ Franco
Вот пока ты думаешь что в мире есть ср*я Литва и великая Россия - нас никуда и не пустят. Даже если пройдем отбор США тупо не даст визы и все схавают
В Мексике будем играть...
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KKA
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Ответ Michael Scott
А в чем выражается погружение Европы во мрак?
Мрак от цвета кожи граждан Европы)
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Ковид 07.10.52
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Ответ Darkmouse
Да, мальчик очень часто кричал о волках, так что ему уже перестали верить, но однажды волки все-таки пришли.
Пришли в нашу власть...и воют, что все вокруг виноваты....а не они...
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юрий дмитриев
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Ответ Kai Sehr@
Насчёт Литвы ничего не скажу, уровень жизни в Люксембурге космический.Россия по-сравнению с Люксембургом-Нигерия.Факт.
Ага. А столица Люксембурга такая красивая, что не описать. Даже на увеличенной карте Европы её не найти...
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beleran
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Ответ Gulom Azizkhujaev
Нынешнюю сборную Россию, перечисленные команды обыграют спокойно. Так что еще не факт что у России будут шансы на выход 2026 больше чем было бы через УЕФА.
Абсолютно уверен, что ни о какой спокойной победе не может быть и речи.
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Kadiy
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Ответ Рашпель793
Как это работает то вообще? Из отбора на прошедший ЧМ исключили, но со стороны Азии уже можно будет выступать? Ок. Допустим за 4 года ничего не изменится в лучшую сторону, но отбор на ЧМ через Азию пройдём. А дальше что? Будут разводить со сборными, которые отказываются с нашими играть? Ок. Развели в группе. А дальше? Ну если вдруг выйдут из группы. Будут и в плей-офф разводить? А не слишком ли много гемороя для ФИФА из-за одной далеко не сильной и значимой для мирового футбола сборной?
Просто в США не пустят и всё
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Автомобилист Зажопинск
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Ответ Кеша
И вот еще . Тоже классик , которого запретили в Европе : «Не будет у России, и никогда ещё не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только Россия их освободит, а Европа согласится признать их освобождёнными . Начнут они непременно с того, что… объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшей благодарностью; напротив, что от властолюбия России они спаслись при заключении мира вмешательством европейского концерта. А не вмешайся Европа, так Россия проглотила бы их тотчас же, “имея в виду расширение границ и основание великой всеславянской империи на порабощение славян жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени. Особенно приятно будет для освобождённых славян… трубить на весь свет, что они – племена образованные, способные к самой высшей человеческой культуре, тогда как Россия – страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации». 1877 год. Неправда ли , как точно Достоевский описал.
Достоевский шовинист
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Ковид 07.10.52
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Ответ Валерий Анташов
А можно поподробнее, что такого жизненнонеобходимого поставляется нелегально из Европы в Россию.
Почитайте список параллельного импорта...если раньше не додумались...это не ура кричать...
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muslim95
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Туфта, фейковая новость, скоро будет опровержение
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Ранальду с пивком
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Ответ Рашпель793
Как это работает то вообще? Из отбора на прошедший ЧМ исключили, но со стороны Азии уже можно будет выступать? Ок. Допустим за 4 года ничего не изменится в лучшую сторону, но отбор на ЧМ через Азию пройдём. А дальше что? Будут разводить со сборными, которые отказываются с нашими играть? Ок. Развели в группе. А дальше? Ну если вдруг выйдут из группы. Будут и в плей-офф разводить? А не слишком ли много гемороя для ФИФА из-за одной далеко не сильной и значимой для мирового футбола сборной?
ЧМ это уже не то место будет где можно права качать, тем более зачем нас с кем-то разводить, если играть мы будем в третьей стране? Ну с Украиной окей, больше не с кем разводить . У Израиля был хороший шанс попасть в Катар, думаешь их бы не пустили ? Или СА отказались с ними играть?
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юрий дмитриев
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Ответ frog19
Есть причины. Но называть их сейчас уголовно наказуемо.
Даже если вдруг, Путин не пойдёт на новый срок, курса страна от этого не изменит. В России на данный момент тупо нет прозападных сильных политиков...
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RussianKiwi
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И Динамо Киев с Донецким Шахтёром тоже будут в кубке Азии играть.
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Ранальду с пивком
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Будем честны , лучше иметь шанс отобраться на ЧМ , чем убить для целого поколения футболистов этот шанс . Азиатские страны к нам относятся нейтрально , многие даже лояльно . Даже от Японии, Австралии , Ю.Кореи в СМИ какой-то ненависти не прослеживаются , как от европейских стран. Ну и уважаемые сотоварищи из московии, не забывайте , что РФ это территориально больше азиатское государство .
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Арсений Артамонов
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Отбираться - отбирайтесь, но играть не будете
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Алексей Полиенков
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Ответ Гоша Петров
Прикольно даже Байден,Путин,Макрон и тд не знают что будет а Лешка со спортса уже в курсе всего.
Чмотик, спок. Это я своё предположение высказываю. На это указывают слова "можно подумать" и "наверняка".
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RussianKiwi
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Ответ frol92
Даже если этот "инсайд" от Матч ТВ правда, то все это до первого бойкота со стороны, например, Австралии, Японии или Южной Кореи. В стыках тоже ФИФА же против не была, чтобы Россия участвовала, а потом все знаем, что было.
Япония и Корея будут играть. Австралия может в позу встать. Но здесь Азия и церемониться не будут с ними
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юрий дмитриев
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Ответ frog19
Вероятность что в стране что-то поменяется не такая уж большая. А без этого никто нам ни на какие уступки не пойдёт.
В США вернётся к президентству Трамп...
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TeRex
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Ответ Я Гражданин Мира
Так фифа не против того что Россия выступила в отборе в Азии. Но фифа же не говорит что они Россию допустить в финальный турнир в случие выхода туда России. Проста поиграли в отборе и хватить. Иначе фифа разрешил бы выступать России и в европейском отпоре
С другой стороны, зачем им допускать кого-то до отбора, если не пускать на ЧМ? Зачем им лишний геморрой с поиском команды на замену, если Россия квалифицируется и её не пустят?
А отборами на ЧМ занимается не ФИФА - они только за финальную часть отвечают - этим занимаются континентальные федерации. И в отбор европейский нас не пустила именно УЕФА.
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RussianKiwi
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И Аизиатская федерация не против и фифа не против. Об этом сказал Дюков. Так что пора переходить. Мнение ботов не интересует.
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