«Уйдем в Азию или нет, а по ушам надо дать. Блеф – вещь хорошая, надоело это издевательство». Валерий Овчинников о переходе РФС в АФК

прокомментировал возможный переход в Азиатскую конфедерацию.

«Стоит ли нам переходить в Азию? Ну, если нас не хотят видеть, и если это все будет продолжаться непонятно сколько, то почему нет? Тут два варианта: хотеть или не хотеть. Хотелки разные бывают, но надо же играть.

А нас могут просто продолжать мордой об асфальт долбить и все. Просто Польша решила с нами не играть, и ФИФА все это подхватила. Они будут развлекаться дальше. Есть ли гарантии, что мы через год можем вернуться? Нет, гарантий никаких нет. А вот когда уйдет страна, в которой стадионы, огромное количество зрителей и команд, вот тогда будет дергаться.

В любом случае блеф – вещь хорошая, иногда стоит их тряхануть. Уйдем или нет, а где‑то по ушам надо дать. Надоело все это издевательство. Польша нас кончила, и все понеслись. А потом говорят приезжать и выступать без флага. Ну что это такое? То же самое, что я приеду и начну выступать на чемпионате мира толстопузых», – сказал бывший тренер нижегородского « ».

На заседании исполкома РФС 23 декабря обсуждался вопрос о возможном переходе из УЕФА в АФК. Окончательное решение будет принято 27 декабря.