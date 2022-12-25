«Уйдем в Азию или нет, а по ушам надо дать. Блеф – вещь хорошая, надоело это издевательство». Валерий Овчинников о переходе РФС в АФК

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Сборная Польши по футболу РФС Валерий Овчинников Локомотив Нижний Новгород Азиатская футбольная конфедерация Матч ТВ Футбол

Валерий Овчинников прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Стоит ли нам переходить в Азию? Ну, если нас не хотят видеть, и если это все будет продолжаться непонятно сколько, то почему нет? Тут два варианта: хотеть или не хотеть. Хотелки разные бывают, но надо же играть.

А нас могут просто продолжать мордой об асфальт долбить и все. Просто Польша решила с нами не играть, и ФИФА все это подхватила. Они будут развлекаться дальше. Есть ли гарантии, что мы через год можем вернуться? Нет, гарантий никаких нет. А вот когда уйдет страна, в которой стадионы, огромное количество зрителей и команд, вот тогда УЕФА будет дергаться.

В любом случае блеф – вещь хорошая, иногда стоит их тряхануть. Уйдем или нет, а где‑то по ушам надо дать. Надоело все это издевательство. Польша нас кончила, и все понеслись. А потом говорят приезжать и выступать без флага. Ну что это такое? То же самое, что я приеду и начну выступать на чемпионате мира толстопузых», – сказал бывший тренер нижегородского «Локомотива».

На заседании исполкома РФС 23 декабря обсуждался вопрос о возможном переходе из УЕФА в АФК. Окончательное решение будет принято 27 декабря.

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20 комментариев

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maddantist maddantist
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И блеф и красные линии....
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Mechel**
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Себя по яйцам, да
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uchiyamada
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по-моему, скорее получится "назло маме уши отморожу". Судя по прошедшему без России году, в УЕФА такую потерю просто никто не заметил.
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Заборостроитель
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Не зря его Борманом называют
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Ростовский
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Ответ DeltaForce
А Россия становится подстилкой Китай и что?! Почему не возмущаешься?
В каком месте? Россия полностью независимая великая страна.
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Kit244098
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Понты превыше всего. У нас страна приблатненных понторезов. Борман открыл нашу самую страшную военную тайну. Ту самую, за которую погиб когда-то Мальчиш-Кибальчиш.
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Назар Игорь
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Ну всë, ФИФА и УЕФА прочитали этот бред и описались от страха.
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Злобный Конь
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Как несчастный УЕФА дёргался,когда расторгал контракт с Газпромом,да ? 🤣🤣🤣
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DeltaForce
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Ответ Ростовский
Азия, это не подстилки США как Европа. Поэтому такой позор исключён, как польский.
А Россия становится подстилкой Китай и что?! Почему не возмущаешься?
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Marcus-light
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Ответ Ростовский
Азия, это не подстилки США как Европа. Поэтому такой позор исключён, как польский.
Серьёзно? А кто там всё месторождения на Ближнем Востоке поднял? Япония не сдаёт свою территорию США? Может и Южная Корея не зависит от США? Я вам больше скажу, даже Китай не может идти против воли США, а вы - Азия
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Iuasamotu
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Ответ OneMind
Почему они думают, что потеря рос.клубов для Европы это большая трагедия? Или я просто чего-то не понимаю?
Овчинников же сказал, что в России есть футбольные стадионы, а в Европе таких стадионов нет, поэтому европейцы должны кусать свои локти от отчаяния
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Ростовский
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Ответ atomio
Просто Польша решила с нами не играть, и ФИФА все это подхватила (c) просто австралийский Мельбурн решил с нами не играть, а потом Кавасаки Фронтале японский вслед за ним и т.д., и AFC все это подхватила
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OneMind
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Почему они думают, что потеря рос.клубов для Европы это большая трагедия? Или я просто чего-то не понимаю?
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Куцыаи ллшшн
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Толку от этих стадионов и команд, футбол на россии никому не сдался.
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atomio
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Просто Польша решила с нами не играть, и ФИФА все это подхватила (c) просто австралийский Мельбурн решил с нами не играть, а потом Кавасаки Фронтале японский вслед за ним и т.д., и AFC все это подхватила
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fatei4
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Поток телевизионного бреда, влитого в уши обывателя
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s_h_a_m_a_n
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Секрет успешного блефа-не блефовать!!
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Ебздрогыч
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О, даже старика Бормана откопали!
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здоровяк
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И еще один закомплексованный дед дао о себе знать.
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Артём Сергеев
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До чемпионата толстопузых далековато вам,а вот до кринжанутых можно
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