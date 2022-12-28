Сын Роналду вернулся в академию «Реала». У 12-летнего Криштиану 50 голов в 20 матчах за U14

Сын Криштиану Роналду будет вновь играть в академии « ».

Как пишет журналист Эду Корнаго, Криштиану Роналду-младший вновь будет тренироваться в академии мадридского клуба спустя четыре года после ухода оттуда. У 12-летнего Роналду 50 голов в 20 матчах за команду U14.

Это ничего не говорит о будущем его отца. Роналду не вернется в «Реал».

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