Сын Роналду вернулся в академию «Реала». У 12-летнего Криштиану 50 голов в 20 матчах за U14
Сын Криштиану Роналду будет вновь играть в академии «Реала».
Как пишет журналист Эду Корнаго, Криштиану Роналду-младший вновь будет тренироваться в академии мадридского клуба спустя четыре года после ухода оттуда. У 12-летнего Роналду 50 голов в 20 матчах за команду U14.
Это ничего не говорит о будущем его отца. Роналду не вернется в «Реал».
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Криш младший, никогда не остановится, пока не уничтожит все наследие Месси и не вернёт доброе имя своему отцу
50 голов в 20 матчах для детского футбола это ничто!
Заходим в комменты и видим, что никто гадости о нём не писал!
Лицемерные кринжтиботы собирают плюсики с помощью лжи и лицемерия, а все ведутся)
Эти люди лишь подчёркивали как Роналду очень "сильно страдал" в это трудное время... Так страдал, что фотки с яхты в инстаграмчик прилетали)))