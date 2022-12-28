Сын Роналду вернулся в академию «Реала». У 12-летнего Криштиану 50 голов в 20 матчах за U14

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Сын Криштиану Роналду будет вновь играть в академии «Реала».

Как пишет журналист Эду Корнаго, Криштиану Роналду-младший вновь будет тренироваться в академии мадридского клуба спустя четыре года после ухода оттуда. У 12-летнего Роналду 50 голов в 20 матчах за команду U14.

Это ничего не говорит о будущем его отца. Роналду не вернется в «Реал».

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81 комментарий

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Александра Александрова
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Ответ Рашпель793
Да на самом деле и старший мог бы вернуться, если не хочет в арабском чемпе пылить. Думаю, если бы эго своё поглубже запихал, согласился на роль запасного у Бенза, могли бы папа Карло и дедушка Фло подписать его на полгода. Адекватной замены Кариму всё равно нет, а с Кроосом и Модричем глядишь и раззабивается снова Роналду, там и адаптация не нужна.
Да не кому он даром не нужен , а Перес ,который покупал для него цацки ,вообще знает , что из себя представляет Роналду , он даже если бы ему миллионов 100 приплатили не согласился бы на это , потому и скинул его быстренько , когда спятивший Аньелли предложил за него 120 миллионов , Перес наверное про себя подумал ну дурак , к Роналду нужно еще судей реаловских докупать )))развал Ювентуса и Мю прямое доказательство , что Роналду это бутафория для красоты )))
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Muhammad Juraev
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Ответ AllInMePls
Он отомстит за отца... Криш младший, никогда не остановится, пока не уничтожит все наследие Месси и не вернёт доброе имя своему отцу
Чтааа 🤣🤣🤣🤣
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Игорь Климов
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Ответ AllInMePls
Он отомстит за отца... Криш младший, никогда не остановится, пока не уничтожит все наследие Месси и не вернёт доброе имя своему отцу
Как это поможет вернуть доброе имя его отцу?!
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Владислав Романов
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Ответ Рашпель793
Да на самом деле и старший мог бы вернуться, если не хочет в арабском чемпе пылить. Думаю, если бы эго своё поглубже запихал, согласился на роль запасного у Бенза, могли бы папа Карло и дедушка Фло подписать его на полгода. Адекватной замены Кариму всё равно нет, а с Кроосом и Модричем глядишь и раззабивается снова Роналду, там и адаптация не нужна.
В ЛаЛиге впринципе адаптация не нужна😁
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trashbox
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Ответ AllInMePls
Он отомстит за отца... Криш младший, никогда не остановится, пока не уничтожит все наследие Месси и не вернёт доброе имя своему отцу
А потом Месси придет в гости, покажет родинку и скажет "я твой мать"...
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AllInMePls
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Он отомстит за отца...
Криш младший, никогда не остановится, пока не уничтожит все наследие Месси и не вернёт доброе имя своему отцу
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Социо Пат
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Формально будет легче переписать гол на себя)) имена и фамилия совпадают😂
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Muhammad Juraev
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Ответ Merdan Jumageldiyew
50 голов за 20 матчей ни один ребёнок не забивает. И еще в У14
В Милане есть мальчик по имени Франческо, который в 89 матчах 485 голов забил!
50 голов в 20 матчах для детского футбола это ничто!
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Eden Hazard
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Ответ Merdan Jumageldiyew
50 голов за 20 матчей ни один ребёнок не забивает. И еще в У14
Как раз таки там много и забивают, другая система матчей, не 11 на 11. Ты на юного миланца посмотри, 5,5 голов за матч) и это не предел. У нас на тренировках было 7 на 7 на большом поле, матч 30 минут. Там космические показатели были в матчах)
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Valery Kor
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Ответ psycho killer
50 голов в 20-ти матчах за U14 👏 И это в 12 лет ☝️
Пора переходить в Аль-Наср
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Джавез Тилл
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Ответ на войне как на войне
Комментарий удален модератором
Он старый неудачник 🤡🤡🤡 12 лет назад такого содержания были его комменты... Видать травма связанная с детством🤣🤣🤣
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A Buk
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Ответ A Buk
дата регистрации: 28 декабря)))
моментальное уничтожение мультика)))
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tiffozi_Z
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Ответ psycho killer
50 голов в 20-ти матчах за U14 👏 И это в 12 лет ☝️
В Милане играет 14-летний Франческо Камарда, забивший 483 гола в 87 играх, в юниорских командах. Это 5,5 за игру… и уже включен в состав команды U-19… но это ни о чем не говорит, так как с возрастом его результативность падает. Был уже в Милане один такой суперталант Мастур… надеюсь Камарда не повторит его путь.
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Джавез Тилл
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У старшего, 450 голов в 438 матчах... 😱😱😱
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Заяцволк
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Ответ Автомобилист Зажопинск
Хм, ничего против не имею и сомнению не подвергаю, но попадалось видео, как играет Роналду-младший и показался он мне, так сказать, бревном
А, это как раз может подтверждать мою мысль о том, что перед ним там просто расступаются. Представьте, если он в 20 матчах забьёт например 10 голов, в заголовках выйдет "Сын Роналду такой же неудачник, как и его отец", такое очевидно пиарщики допустить не могут. Поэтому им выгодно сделать картинку мол младший чего-то там забивает
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NottinghamForest79
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круто
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Deutsche Fan
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Возвращение сына блудного тридвараста
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Muhammad Juraev
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В топе коммен про "гадости в сторону мальчика"!
Заходим в комменты и видим, что никто гадости о нём не писал!
Лицемерные кринжтиботы собирают плюсики с помощью лжи и лицемерия, а все ведутся)
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A Buk
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клубничный младший за 20 матчей забил столько, сколько забьет кришти за следующие 3 года
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A Buk
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Ответ Gren Green
Комментарий удален
дата регистрации: 28 декабря)))
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Alex Zet
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а вот у лео дети бездарны
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Терминатор///Айлбибекович
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Ответ Merdan Jumageldiyew
50 голов за 20 матчей ни один ребёнок не забивает. И еще в У14
такой женщин как ты глубокий мыслью о футболе статьи делал .Жи есть?
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gPk
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Ответ rookie84
Хоть фрукт ещё не дозрел, но стреляет как надо
Да там у него все пробирочные.
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Автомобилист Зажопинск
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Хм, ничего против не имею и сомнению не подвергаю, но попадалось видео, как играет Роналду-младший и показался он мне, так сказать, бревном
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gPk
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Эти люди издевались над смертью ребенка (Один мне доказывал тут, что Роналду принес его в жертву, чтобы не играть с Ливерпулем) Но при этом эти же люди назвали меня конченным животным.
Ахахаха, прям брали и издевались, ага)))
Эти люди лишь подчёркивали как Роналду очень "сильно страдал" в это трудное время... Так страдал, что фотки с яхты в инстаграмчик прилетали)))
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