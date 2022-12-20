Гути: «Реал» должен купить Мбаппе сейчас. Он создан для «Мадрида» и должен перейти, если хочет добиться того, что Месси и Роналду. В «ПСЖ» он этого не достигнет»

считает, что «Реал» должен купить как можно скорее.

Прошлым летом форвард мог перейти в мадридский клуб на правах свободного агента, но отказался от этой возможности и подписал новый контракт с «ПСЖ».

«Я простил его в первый же день. Я всегда говорил, что лучшие должны играть за «Реал». Я злился не только из-за «Реала», но и из-за Ла Лиги. Мбаппе сделал бы очень привлекательной. Поэтому я всегда говорил, что в этой лиге должны выступать лучшие.

Болельщикам « » было плохо [из-за отказа Мбаппе], ведь почти все из нас уже представляли, как он окажется здесь. Это стало очень большим разочарованием. Тогда было понятно, что это личное решение. Но как «Реал» закроет дверь для такого чудесного игрока? Это невозможно. Представьте, как мы наслаждались бы его игрой, сколько он дал бы клубу. Мбаппе будут рады в любой команде. И я считаю, что этот игрок создан для «Реала». Он должен играть за «Реал», если хочет добиться того же, что и Месси с Роналду. В «ПСЖ» он этого не достигнет.

«Реал» должен подписать Мбаппе сейчас. На рынке много хороших игроков, но не так много тех, кто способен делать такую разницу. Сейчас Мбаппе и Холанд на ступеньку выше остальных. Но пока игроков, способных дать то, что Месси давал «Барселоне», а Роналду – «Реалу», нет. Пока таких нет», – сказал бывший игрок мадридского клуба в эфире El Chiringuito.

В этом сезоне нападающий, которому сегодня исполнилось 24 года, забил 19 голов и отдал 5 результативных передач в 20 матчах за « » во всех турнирах. На ЧМ-2022 он забил 8 мячей (3 из них – в финале) и сделал 2 голевых паса в 7 играх.

Полную статистику игрока можно найти здесь.

Мощь Мбаппе: три рекорда ЧМ в 23 года, безумная статистика и битва за «Золотую бутсу» с Месси