Карло Анчелотти: «Месси заканчивает победой на ЧМ, Роналду – иначе, но у него все равно выдающаяся карьера»

высказался о после победы Лео Месси на .

«Это соперничество мотивировало и Месси, и Роналду. На протяжении последних лет они были главными архитекторами футбольного мира – они очень хорошо играли и забивали много голов.

Месси завершает карьеру победой на чемпионате мира, Роналду – иначе, но у него все равно выдающаяся карьера. Особенно здесь, в «Реале». Он всегда будет в сердцах фанатов», – сказал главный тренер « » в интервью Radio Anch’io.

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