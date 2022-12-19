Карло Анчелотти: «Месси заканчивает победой на ЧМ, Роналду – иначе, но у него все равно выдающаяся карьера»

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Карло Анчелотти высказался о Криштиану Роналду после победы Лео Месси на ЧМ-2022.

«Это соперничество мотивировало и Месси, и Роналду. На протяжении последних лет они были главными архитекторами футбольного мира – они очень хорошо играли и забивали много голов.

Месси завершает карьеру победой на чемпионате мира, Роналду – иначе, но у него все равно выдающаяся карьера. Особенно здесь, в «Реале». Он всегда будет в сердцах фанатов», – сказал главный тренер «Реала» в интервью Radio Anch’io.

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