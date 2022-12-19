Карло Анчелотти: «Месси заканчивает победой на ЧМ, Роналду – иначе, но у него все равно выдающаяся карьера»
Карло Анчелотти высказался о Криштиану Роналду после победы Лео Месси на ЧМ-2022.
«Это соперничество мотивировало и Месси, и Роналду. На протяжении последних лет они были главными архитекторами футбольного мира – они очень хорошо играли и забивали много голов.
Месси завершает карьеру победой на чемпионате мира, Роналду – иначе, но у него все равно выдающаяся карьера. Особенно здесь, в «Реале». Он всегда будет в сердцах фанатов», – сказал главный тренер «Реала» в интервью Radio Anch’io.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Опрос
И все же: Месси или Роналду?
17943 голосa
Комментарии