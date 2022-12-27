Эрик тен Хаг: «Рэшфорд способен забить 20 голов в АПЛ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Эрик тен Хаг считает, что Маркус Рэшфорд может забить 20 голов в АПЛ.

«Я не хочу привязывать себя к какому-то числу. Думаю, он способен забить 20 голов в АПЛ. На чемпионате мира он забил 3 гола, так что мы знаем, что у него есть потенциал, чтобы забить 20 голов в Премьер-лиге», – сказал тренер «Ман Юнайтед». 

Сейчас на счету Рэшфорда 4 гола в 14 матчах АПЛ. Полную статистику 25-летнего нападающего можно изучить здесь.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ноттингем Форест» в матче 17-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:00 по московскому времени.

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14 комментариев

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Ильяс Базаров
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Ответ Великий Алонсо
Криштиану мог заколотить 50 голов за сезон, но лысый бездарь не умеет тренировать Великих.
В медиалиге?
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Fox_Mulder_12
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Человека, который мог забивать 20+ голов, ты выгнал с позором, лысый неумёха.
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Борис_Бритва
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"Да я авианосец могу на дно пустить! Ну, если повезет конечно..."

Особенности национальной рыбалки
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Dm Kznts
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Ответ Robs8n Madrid
Нет, просто человек сам туповат )))
У него ригоберка головного мозга ))
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Великий Алонсо
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Криштиану мог заколотить 50 голов за сезон, но лысый бездарь не умеет тренировать Великих.
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Sevuska
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Ответ Андрей Гаврилов
Это какой-то тупой подкол или человек следит только за новостями про Месси?
ригоберка и есть мессе
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ман сити фейк
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Ответ rigobersong
С Гакпо топовая связка будет:) Вообще атака у МЮ сейчас приличная:)
Персофан пепси лажал
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M_i_t_y_a
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Ответ Андрей Гаврилов
Это какой-то тупой подкол или человек следит только за новостями про Месси?
Это человека считает себя гением юмора, а является просто клоуном
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Direct free kick
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За почти круг БЛМ депутат родил 4 гола в АПЛ
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Robs8n Madrid
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Ответ Андрей Гаврилов
Это какой-то тупой подкол или человек следит только за новостями про Месси?
Нет, просто человек сам туповат )))
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лицемерный гнус
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Надеюсь, что мю купит нормального атакующего игрока, смотреть на игру Решворда, это сплошная боль.
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Андрей Гаврилов
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Ответ rigobersong
С Гакпо топовая связка будет:) Вообще атака у МЮ сейчас приличная:)
Это какой-то тупой подкол или человек следит только за новостями про Месси?
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benjamin92
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"За три сезона" - добавил 10Хаг
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rigobersong
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С Гакпо топовая связка будет:) Вообще атака у МЮ сейчас приличная:)
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-7
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