Эрик тен Хаг: «Рэшфорд способен забить 20 голов в АПЛ»

Эрик тен Хаг считает, что может забить 20 голов в АПЛ.

«Я не хочу привязывать себя к какому-то числу. Думаю, он способен забить 20 голов в АПЛ. На чемпионате мира он забил 3 гола, так что мы знаем, что у него есть потенциал, чтобы забить 20 голов в Премьер-лиге», – сказал тренер «Ман Юнайтед».

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Сегодня « » сыграет с «Ноттингем Форест» в матче 17-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:00 по московскому времени.

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