Сын Роналду вызван в сборную Португалии U16

Сын Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии U16.

Сборная до 16 лет примет участие в турнире Кубка Федерации, который пройдет с 30 октября по 4 ноября в Турция. Португальцы сыграют с командами Турции, Уэльса и Англии.

Криштиану Роналду-младшему 15 лет. Он занимается футболом в системе «Аль-Насра», за который выступает его отец.

В мае юноша попал в заявку сборной Португалии U15 на турнир имени Влатко Марковича. Вингер сделал дубль в финальном матче с Хорватией (3:2).