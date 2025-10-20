Сын Роналду вызван в сборную Португалии U16
Сын Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии U16.
Сборная до 16 лет примет участие в турнире Кубка Федерации, который пройдет с 30 октября по 4 ноября в Турция. Португальцы сыграют с командами Турции, Уэльса и Англии.
Криштиану Роналду-младшему 15 лет. Он занимается футболом в системе «Аль-Насра», за который выступает его отец.
В мае юноша попал в заявку сборной Португалии U15 на турнир имени Влатко Марковича. Вингер сделал дубль в финальном матче с Хорватией (3:2).
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Федерация футбола Португалии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости