«МЮ» предложит Рэшфорду долгосрочный контракт. Тен Хаг считает Маркуса важной частью проекта

« » предложит долгосрочный контракт.

Тренер Эрик тен Хаг очень ценит 25-летнего форварда и хочет, чтобы тот остался любой ценой, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Тен Хаг считает Рэшфорда важной частью его будущего проекта в «МЮ».

В планах провести встречу, на которой футболисту предложат долгосрочное соглашение после активации опции продления контракта на один год.

Статистику Рэшфорда можно изучить здесь.