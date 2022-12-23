«МЮ» предложит Рэшфорду долгосрочный контракт. Тен Хаг считает Маркуса важной частью проекта
«Манчестер Юнайтед» предложит Маркусу Рэшфорду долгосрочный контракт.
Тренер Эрик тен Хаг очень ценит 25-летнего форварда и хочет, чтобы тот остался любой ценой, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Тен Хаг считает Рэшфорда важной частью его будущего проекта в «МЮ».
В планах провести встречу, на которой футболисту предложат долгосрочное соглашение после активации опции продления контракта на один год.
Статистику Рэшфорда можно изучить здесь.
тыскозал?
А сколько криков было про «вундеркинда» за 100500 миллионов фунтов.
лишь бы опять не сдулся, получив новый контракт.