«МЮ» предложит Рэшфорду долгосрочный контракт. Тен Хаг считает Маркуса важной частью проекта

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

«Манчестер Юнайтед» предложит Маркусу Рэшфорду долгосрочный контракт.

Тренер Эрик тен Хаг очень ценит 25-летнего форварда и хочет, чтобы тот остался любой ценой, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Тен Хаг считает Рэшфорда важной частью его будущего проекта в «МЮ».

В планах провести встречу, на которой футболисту предложат долгосрочное соглашение после активации опции продления контракта на один год. 

Статистику Рэшфорда можно изучить здесь.

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22 комментария

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usman703
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Ответ Максим Семин
Как же раздражает слово "проект" относительно клуба. Как будто говорят "мы просто собираемся срубить бабла, а там хоть трава не расти". Пусть это и правда
Под проектом имеют в виду команду с поставленным футболом и нужными игроками
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MU4evainmyheart!!!
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Ответ #SharkTeam
а то сверкал?)
А че, нет? Лучшие 2 свои сезона по гол+пас он провел аккурат перед приходом португальца.
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#SharkTeam
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Помню как депутата чморили. Топовый игрок ниже определенного уровня никогда не падает ещё и свой
8 мячей в чемпионате в среднем забивает. Топ куолити ЦФ
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Гегенпрессинг Рангника
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Помню как депутата чморили. Топовый игрок ниже определенного уровня никогда не падает ещё и свой
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#SharkTeam
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Ответ MU4evainmyheart!!!
А кто его называет лучшим? Ну, потух он только в прошлом сезоне после прихода Рона. Совпадение или нет - не знаю. 🤷
а то сверкал?)
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#SharkTeam
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Отличная новость. Радует, когда основной форвард клуба соперника - Рэшфорд
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Dm Kznts
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В любом случае спешить не нужно и дождаться лета.
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Dm Kznts
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Ответ kunaguero
Эрик смекнул, что лучше дружить с депутатами, чем с пенсионерами
Прикольно
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Dm Kznts
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Ответ Любезный Коссутий
этот сезон хорошо начал - прогресс очевиден. лишь бы опять не сдулся, получив новый контракт.
А так скорее всего и будет.
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Артём Куликов
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Ответ 4_3_3
Знатно у тебя горит:’)
>знатно у тебя горит
тыскозал?
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MU4evainmyheart!!!
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Ответ Руслан Алиев
Он не когда лучшем не был. Он уже потух, уже как 3,5 года
А кто его называет лучшим? Ну, потух он только в прошлом сезоне после прихода Рона. Совпадение или нет - не знаю. 🤷
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Флоренти́но Пéрес
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Ответ Руслан Алиев
Он не когда лучшем не был. Он уже потух, уже как 3,5 года
Потух тут только твой мозг. Чел выше не писал что он был лучшим.
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4_3_3
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Ответ Артём Куликов
Возможно чмoгоберке стоит подтянуть губу
Знатно у тебя горит:’)
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kunaguero
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Эрик смекнул, что лучше дружить с депутатами, чем с пенсионерами
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Руслан Алиев
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Ответ MU4evainmyheart!!!
Главное, чтобы Маркус опять не сдулся у нового тренера. Ведь все мы помним как он был хорош при Сульшере (первые полтора сезона).
Он не когда лучшем не был. Он уже потух, уже как 3,5 года
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-3
-3
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Максим Семин
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Как же раздражает слово "проект" относительно клуба. Как будто говорят "мы просто собираемся срубить бабла, а там хоть трава не расти". Пусть это и правда
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Jordan95
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Редкостное полено уровня Саутгемптона и МЮ.

А сколько криков было про «вундеркинда» за 100500 миллионов фунтов.
+2
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Борис_Бритва
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важной частью проекта "Танцы со звёздами"
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Любезный Коссутий
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этот сезон хорошо начал - прогресс очевиден.
лишь бы опять не сдулся, получив новый контракт.
+4
0
+4
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MU4evainmyheart!!!
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Главное, чтобы Маркус опять не сдулся у нового тренера. Ведь все мы помним как он был хорош при Сульшере (первые полтора сезона).
0
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Артём Куликов
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Ответ rigobersong
А мне кажется Сэр Маркус в МЮ уже деградирует, возможно стоит поменять чемпионат:)
Возможно чмoгоберке стоит подтянуть губу
+24
-3
+21
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rigobersong
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А мне кажется Сэр Маркус в МЮ уже деградирует, возможно стоит поменять чемпионат:)
0
-8
-8
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