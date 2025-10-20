Салихамиджич о Кейне в «Баварии»: «Кажется, что он забивает каждым ударом. Все, кто говорил, что Харии слишком дорогой, ошибались. Он стоит каждого цента»

Хасан Салихамиджич оценил игру Харри Кейна в составе «Баварии».

В текущем сезоне английский нападающий провел 11 матчей за мюнхенский клуб, отличившись 19 голами и 3 ассистами.

«Он топ-игрок и стоит каждого цента. Он опытный игрок, играет великолепно, может находиться на любом участке поля, и кажется, что он забивает каждым ударом. Вот почему он мирового класса.

Все, кто говорил, что Кейн стоит слишком много, ошибались», – сказал бывший спортивный директор «Баварии».