Тен Хаг о продлении контрактов с Рэшфордом, Шоу, Далотом и Фредом: «МЮ» движется в верном направлении. Хотим строить команду на будущее»

Теги Манчестер Юнайтед Люк Шоу Фред Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Диогу Далот Футбол

Эрик тен Хаг прокомментировал продление контрактов с четырьмя игроками «Манчестер Юнайтед».

У Диогу Далота, Фреда, Маркуса Рэшфорда и Люка Шоу контракты истекали в июне 2023-го, «МЮ» активировал опцию продления соглашений еще на год. 

«Мы рады, потому что команда движется в правильном направлении, и эти игроки внесли огромный вклад в это. Мы хотим развиваться, хотим поддерживать этих футболистов. И хотим, чтобы они участвовали в процессе.

Вот почему мы пришли к этим решениям. И я уверен, что они правильные. Мы хотим построить команду на будущее, на долгие годы, и эти игроки должны быть ее частью», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

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4 комментария

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Streetbor
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хоть Маркуса переподписали, а то с атакой вообще тоска будет. Минус Гринвуд, странный Санчо и избавились от португальца. Хотя перед сезоном, казалось с нападением как раз проблем не должно быть.
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Галым Нуркеев
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Как не смешно это говорить ,но нужен нападающий
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Гусейн Магомедрасулов
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МЮ движется в верном направлении с момента подписания Тен Хага.
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rigobersong
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Главное избавились от балласта:)🇦🇷🥇
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