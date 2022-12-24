Тен Хаг о продлении контрактов с Рэшфордом, Шоу, Далотом и Фредом: «МЮ» движется в верном направлении. Хотим строить команду на будущее»

Эрик тен Хаг прокомментировал продление контрактов с четырьмя игроками «Манчестер Юнайтед».

У Диогу Далота, , и контракты истекали в июне 2023-го, «МЮ» активировал опцию продления соглашений еще на год.

«Мы рады, потому что команда движется в правильном направлении, и эти игроки внесли огромный вклад в это. Мы хотим развиваться, хотим поддерживать этих футболистов. И хотим, чтобы они участвовали в процессе.

Вот почему мы пришли к этим решениям. И я уверен, что они правильные. Мы хотим построить команду на будущее, на долгие годы, и эти игроки должны быть ее частью», – сказал тренер « ».