Тен Хаг о продлении контрактов с Рэшфордом, Шоу, Далотом и Фредом: «МЮ» движется в верном направлении. Хотим строить команду на будущее»
Эрик тен Хаг прокомментировал продление контрактов с четырьмя игроками «Манчестер Юнайтед».
У Диогу Далота, Фреда, Маркуса Рэшфорда и Люка Шоу контракты истекали в июне 2023-го, «МЮ» активировал опцию продления соглашений еще на год.
«Мы рады, потому что команда движется в правильном направлении, и эти игроки внесли огромный вклад в это. Мы хотим развиваться, хотим поддерживать этих футболистов. И хотим, чтобы они участвовали в процессе.
Вот почему мы пришли к этим решениям. И я уверен, что они правильные. Мы хотим построить команду на будущее, на долгие годы, и эти игроки должны быть ее частью», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
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