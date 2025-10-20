  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гвардиола о Шерки: «Один из самых огромных талантов, которые я видел. Он просто супер в техническом плане! Райан не чувствует давления, всегда хочет быть с мячом, как уличный игрок»
2

Гвардиола о Шерки: «Один из самых огромных талантов, которые я видел. Он просто супер в техническом плане! Райан не чувствует давления, всегда хочет быть с мячом, как уличный игрок»

Пеп Гвардиола отметил талант и игровые качества Райана Шерки.

«Это один из самых огромных талантов, которые я когда-либо видел в своей карьере, в техническом и индивидуальном плане он просто супер!

Вопрос в том, как он адаптируется к тому, что мы хотим делать, как он читает каждое действие. Все началось очень хорошо на [клубном] чемпионате мира, но он пропустил нескольких недель, и теперь шаг за шагом... У меня такое ощущение, что чаще всего, хотя не всегда, когда мяч попадает к нему, ситуация улучшается. Но ему не всегда нужно демонстрировать исключительные результаты. Он должен просто играть в футбол.

Но в нем есть что-то... Тот пас на Эрлинга [Холанда] в последние минуты [против «Эвертона»] и многое другое, что он умеет.

И этот парень очень мне нравится тем, что он не чувствует давления, всегда хочет быть с мячом, как уличный игрок: «Дай мне мяч, дай мне мяч!» Но он здесь еще  недолго, и ему нужно немного времени...» – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

22-летний полузащитник, присоединившийся к «горожанам» этим летом, провел 3 матча в АПЛ и отметился одним голом.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер City Xtra
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoРайан Шерки
logoЭрлинг Холанд
logoчемпионат мира среди клубов
logoЭвертон
logoПеп Гвардиола
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шерки готов вернуться к тренировкам с «Сити». Хавбек может сыграть против «Монако» или «Брентфорда» в начале октября (L’Équipe)
325 сентября, 10:57
Клиши о Шерки: «Он сможет приблизиться к показателям де Брюйне, если улучшит игру без мяча. Игроки «Ман Сити» не должны отставать в этом аспекте»
411 сентября, 11:53
Шерки пропустит два месяца из-за разрыва квадрицепса. Вместо игрока «Сити» в сборную Франции впервые вызван Экитике
1031 августа, 16:16
Райан Шерки: «Пеп говорил, что заинтересован во мне. Он сказал: «Ты свободен, когда получаешь мяч». Мне это нравится»
616 июня, 08:11
Райан Шерки: «Я больше увлекаюсь футболом старой школы, современный не такой красивый. Хочу немного разжечь это пламя»
2915 июня, 11:59
Главные новости
Маттеус о Кейне: «В мире нет лучше форварда сейчас. Я не видел, чтобы Холанд и Мбаппе делали такие подкаты или передачи на 50 метров»
115 минут назад
«МЮ» не выигрывал на «Энфилде» с 2016-го! Вспомните тот легендарный состав?
сегодня, 20:00Тесты и игры
Карвахаль о матче «Барсы» и «Вильярреала» в США: «Это нарушает честность турнира – не все команды Ла Лиги будут соревноваться в одинаковых условиях»
22сегодня, 19:47
Игроки «Атлетико» не смогли принять душ на «Эмирейтс» после тренировки из-за отсутствия горячей воды. Клуб подал жалобу в УЕФА
67сегодня, 19:33
Испанский журналист Гарсия о ТВ «Реала»: «Это соответствует характеру Переса. То, что делает президент, прискорбно и жалко»
13сегодня, 19:08
Глава французских судей о паузе в матче «Ниццы» из-за кричалки «ИГИЛ*, мы тебя трахнем»: «Судья не расслышал первое слово. Если бы он понял контекст, то не стал бы останавливать игру»
25сегодня, 18:35
Клопп о сборной Германии: «Нам надо перестать думать, что если мы участвуем в турнире, то обязательно должны выиграть. Франция, Испания, Англия слишком хороши»
18сегодня, 18:17
«Спартак» решил уволить Станковича. Кахигао ищет нового тренера («СЭ»)
273сегодня, 18:00
Кейн, Мбаппе, Холанд – трио супербомбардиров борются за место в вашей команде в Основе ЛЧ. Кого возьмете в состав на новый тур?
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ла Лига пригрозила испанскому профсоюзу футболистов «правовыми мерами» из-за протеста игроков против матча в Майами
30сегодня, 17:53
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Алавес» принимает «Валенсию»
512 минуты назадLive
Йылдыз о матче с «Реалом»: «Каждый ребенок мечтает сыграть на «Бернабеу». Просто потрясающе встретиться с таким клубом в ЛЧ»
13 минуты назад
Канисарес о том, что Флик не ушел в раздевалку после красной в матче с «Жироной»: «Это как если бы игрока удалили, но он остался на поле. Вам не кажется, что это неуважение к судьям?»
219 минут назад
Чемпионат Италии. «Удинезе» в гостях у «Кремонезе»
16420 минут назадLive
Салихамиджич о Кейне в «Баварии»: «Кажется, что он забивает каждым ударом. Все, кто говорил, что Харии слишком дорогой, ошибались. Он стоит каждого цента»
235 минут назад
Булыкин о Батракове: «Нужно уезжать в европейский клуб, чтобы выходить на мировой уровень. Он будущее нашего футбола, «Локо» заинтересован, чтобы у него была шикарная карьера»
635 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема разгромил «Аль-Шорту», «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Саддом» Клаудиньо во вторник, «Шанхай» Слуцкого примет «Сеул» в среду
343 минуты назад
Сын Роналду вызван в сборную Португалии U16
10сегодня, 19:59
Татьяна Буланова выступит перед матчем «Зенита» и «Локомотива» 1 ноября
15сегодня, 19:55
Черышев о Станковиче: «Проблема не в тренере, а в ожиданиях руководства и болельщиков «Спартака». «Арсенал» доверился Артете, и они стали бороться за титул – вот что нужно»
8сегодня, 19:45