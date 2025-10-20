Гвардиола о Шерки: «Один из самых огромных талантов, которые я видел. Он просто супер в техническом плане! Райан не чувствует давления, всегда хочет быть с мячом, как уличный игрок»

Пеп Гвардиола отметил талант и игровые качества Райана Шерки.

«Это один из самых огромных талантов, которые я когда-либо видел в своей карьере, в техническом и индивидуальном плане он просто супер!

Вопрос в том, как он адаптируется к тому, что мы хотим делать, как он читает каждое действие. Все началось очень хорошо на [клубном] чемпионате мира, но он пропустил нескольких недель, и теперь шаг за шагом... У меня такое ощущение, что чаще всего, хотя не всегда, когда мяч попадает к нему, ситуация улучшается. Но ему не всегда нужно демонстрировать исключительные результаты. Он должен просто играть в футбол.

Но в нем есть что-то... Тот пас на Эрлинга [Холанда ] в последние минуты [против «Эвертона »] и многое другое, что он умеет.

И этот парень очень мне нравится тем, что он не чувствует давления, всегда хочет быть с мячом, как уличный игрок: «Дай мне мяч, дай мне мяч!» Но он здесь еще недолго, и ему нужно немного времени...» – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».

22-летний полузащитник, присоединившийся к «горожанам» этим летом, провел 3 матча в АПЛ и отметился одним голом.