  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Булыкин о Батракове: «Нужно уезжать в европейский клуб, чтобы выходить на мировой уровень. Он будущее нашего футбола, «Локо» заинтересован, чтобы у него была шикарная карьера»
6

Булыкин о Батракове: «Нужно уезжать в европейский клуб, чтобы выходить на мировой уровень. Он будущее нашего футбола, «Локо» заинтересован, чтобы у него была шикарная карьера»

Дмитрий Булыкин считает, что Алексею Батракову следует быстрее уезжать в Европу.

«Мы говорили еще в прошлом году, что Алексей Батраков в полном порядке. Он быстро принимает решения, быстро работает с мячом, большой объем движения, на удивление – даже головой играет и забивает. Пока даже минусов не найти.

Самое главное, что играет стабильно, хотя у молодых футболистов такое нечасто бывает. Ниже своего уровня не играет. Хочется его хвалить и чтобы он уехал в топ-клуб, чтобы прогрессировать дальше и выходить на мировой уровень. Потому что у него реально все есть по футбольным меркам.

Как будет хорошая возможность, нужно сразу уезжать в европейский клуб, думаю, что «Локомотив» тоже заинтересован в этом, нужно, чтобы футболист развивался, чтобы у него была шикарная карьера. Главное, чтобы клуб, агенты и футболисты понимали, как сделать хорошо игроку. Батраков – будущее нашего футбола», – заявил экс-форвард «Локомотива».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
logoАлексей Батраков
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Булыкин
возможные трансферы
агенты
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гендиректор «Милана» о Батракове: «Мы не интересуемся этим футболистом»
21сегодня, 15:36
Батраков забил 10+ голов в двух разных сезонах чемпионата России. В XXI веке лишь Жо и Кержаков делали это в возрасте до 21 года
18сегодня, 14:29
Кьеллини о Батракове: «Не думаю, что он подходит под стиль итальянского футбола, учитывая высокий ценник. Слышал, что Алексей очень хорош»
111сегодня, 08:22
За Батраковым, Кисляком, Глебовым и Лукиным следили скауты «Интера», «Милана», «Ромы» и «Атлетико» на матчах Россия – Боливия и «Локо» – ЦСКА (Sport24)
72сегодня, 05:22
Главные новости
Маттеус о Кейне: «В мире нет лучше форварда сейчас. Я не видел, чтобы Холанд и Мбаппе делали такие подкаты или передачи на 50 метров»
114 минут назад
«МЮ» не выигрывал на «Энфилде» с 2016-го! Вспомните тот легендарный состав?
сегодня, 20:00Тесты и игры
Карвахаль о матче «Барсы» и «Вильярреала» в США: «Это нарушает честность турнира – не все команды Ла Лиги будут соревноваться в одинаковых условиях»
21сегодня, 19:47
Игроки «Атлетико» не смогли принять душ на «Эмирейтс» после тренировки из-за отсутствия горячей воды. Клуб подал жалобу в УЕФА
66сегодня, 19:33
Испанский журналист Гарсия о ТВ «Реала»: «Это соответствует характеру Переса. То, что делает президент, прискорбно и жалко»
13сегодня, 19:08
Глава французских судей о паузе в матче «Ниццы» из-за кричалки «ИГИЛ*, мы тебя трахнем»: «Судья не расслышал первое слово. Если бы он понял контекст, то не стал бы останавливать игру»
25сегодня, 18:35
Клопп о сборной Германии: «Нам надо перестать думать, что если мы участвуем в турнире, то обязательно должны выиграть. Франция, Испания, Англия слишком хороши»
18сегодня, 18:17
«Спартак» решил уволить Станковича. Кахигао ищет нового тренера («СЭ»)
272сегодня, 18:00
Кейн, Мбаппе, Холанд – трио супербомбардиров борются за место в вашей команде в Основе ЛЧ. Кого возьмете в состав на новый тур?
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ла Лига пригрозила испанскому профсоюзу футболистов «правовыми мерами» из-за протеста игроков против матча в Майами
30сегодня, 17:53
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Алавес» принимает «Валенсию»
511 минуту назадLive
Йылдыз о матче с «Реалом»: «Каждый ребенок мечтает сыграть на «Бернабеу». Просто потрясающе встретиться с таким клубом в ЛЧ»
2 минуты назад
Канисарес о том, что Флик не ушел в раздевалку после красной в матче с «Жироной»: «Это как если бы игрока удалили, но он остался на поле. Вам не кажется, что это неуважение к судьям?»
218 минут назад
Чемпионат Италии. «Удинезе» в гостях у «Кремонезе»
16418 минут назадLive
Салихамиджич о Кейне в «Баварии»: «Кажется, что он забивает каждым ударом. Все, кто говорил, что Харии слишком дорогой, ошибались. Он стоит каждого цента»
234 минуты назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема разгромил «Аль-Шорту», «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Саддом» Клаудиньо во вторник, «Шанхай» Слуцкого примет «Сеул» в среду
342 минуты назад
Гвардиола о Шерки: «Один из самых огромных талантов, которые я видел. Он просто супер в техническом плане! Райан не чувствует давления, всегда хочет быть с мячом, как уличный игрок»
245 минут назад
Сын Роналду вызван в сборную Португалии U16
10сегодня, 19:59
Татьяна Буланова выступит перед матчем «Зенита» и «Локомотива» 1 ноября
15сегодня, 19:55
Черышев о Станковиче: «Проблема не в тренере, а в ожиданиях руководства и болельщиков «Спартака». «Арсенал» доверился Артете, и они стали бороться за титул – вот что нужно»
8сегодня, 19:45