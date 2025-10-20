Булыкин о Батракове: «Нужно уезжать в европейский клуб, чтобы выходить на мировой уровень. Он будущее нашего футбола, «Локо» заинтересован, чтобы у него была шикарная карьера»

Дмитрий Булыкин считает, что Алексею Батракову следует быстрее уезжать в Европу.

«Мы говорили еще в прошлом году, что Алексей Батраков в полном порядке. Он быстро принимает решения, быстро работает с мячом, большой объем движения, на удивление – даже головой играет и забивает. Пока даже минусов не найти.

Самое главное, что играет стабильно, хотя у молодых футболистов такое нечасто бывает. Ниже своего уровня не играет. Хочется его хвалить и чтобы он уехал в топ-клуб, чтобы прогрессировать дальше и выходить на мировой уровень. Потому что у него реально все есть по футбольным меркам.

Как будет хорошая возможность, нужно сразу уезжать в европейский клуб, думаю, что «Локомотив» тоже заинтересован в этом, нужно, чтобы футболист развивался, чтобы у него была шикарная карьера. Главное, чтобы клуб, агенты и футболисты понимали, как сделать хорошо игроку. Батраков – будущее нашего футбола», – заявил экс-форвард «Локомотива ».