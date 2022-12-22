Тен Хаг о 2:0 с «Бернли»: «Игроки «МЮ» голодны после паузы на ЧМ. Хотим побеждать в каждой игре»

Эрик тен Хаг подвел итоги матча «Манчестер Юнайтед» против «Бернли».

Манкунианцы одержали победу в 1/8 финала Кубка английской лиги со счетом 2:0.

«Было трудно добиться прессинга, но нам это удалось, и мы должны извлечь из этого больше пользы. Нам еще есть куда совершенствоваться, но я доволен победой.

Игроки голодны после паузы на чемпионат мира, и было здорово увидеть командный гол.

был великолепен. Он постоянно угрожал воротам соперника, играл на линии с защитниками и был опасен своим дриблингом и движением. Он очень много бегает. В конце концов, из этого получается преимущество.

Нам еще предстоит узнать результаты жеребьевки, но мы хотим побеждать в каждой игре. Мы будем тщательно готовиться к каждому матчу», – сказал Тен Хаг в интервью Sky Sports.

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