Вячеслав Колосков: «Если ФИФА хочет поддержать нас в Азии, почему нельзя сделать это в УЕФА?»

оценил возможность участия России в отборе на под эгидой АФК.

«По этому вопросу ни с кем из ФИФА разговоров не было. Ни у меня, ни у не было мысли переходить в АФК. Диалога и быть не могло – у все расписано не то что по минутам – по секундам.

Тема о том, что ФИФА нам не будет препятствовать при отборе на ЧМ-2026, не обсуждалась. Не знаю, откуда взялась эта информация. Есть только законный вопрос: если они хотят поддержать нас в АФК, то почему не могут поддержать сейчас здесь, в ? Тем более это официальная информация? Об этом заявлял генсек ? Верить или не верить – вот главный вопрос», – сказал почетный президент .

Ранее сообщалось, что ФИФА не будет препятствовать участию сборной России в отборе на ЧМ-2026 в случае перехода в Азиатскую конфедерацию.

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