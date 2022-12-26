Вячеслав Колосков: «Если ФИФА хочет поддержать нас в Азии, почему нельзя сделать это в УЕФА?»
Вячеслав Колосков оценил возможность участия России в отборе на ЧМ-2026 под эгидой АФК.
«По этому вопросу ни с кем из ФИФА разговоров не было. Ни у меня, ни у Дюкова не было мысли переходить в АФК. Диалога и быть не могло – у Инфантино все расписано не то что по минутам – по секундам.
Тема о том, что ФИФА нам не будет препятствовать при отборе на ЧМ-2026, не обсуждалась. Не знаю, откуда взялась эта информация. Есть только законный вопрос: если они хотят поддержать нас в АФК, то почему не могут поддержать сейчас здесь, в УЕФА? Тем более это официальная информация? Об этом заявлял генсек ФИФА? Верить или не верить – вот главный вопрос», – сказал почетный президент РФС.
Ранее сообщалось, что ФИФА не будет препятствовать участию сборной России в отборе на ЧМ-2026 в случае перехода в Азиатскую конфедерацию.
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Потому что в предстоящие годы будет сильнейшее противостояние между Россией и Европой. Прогноз включает абсолютно худшие сценарии. Поэтому, в УЕФА России не место лет 10 (на такой период РФ негласно исключена), а когда вернется, еще неизвестно, что в себя будет включать в себя эта УЕФА.
Бабки есть только в УЕФА, где только за участие в группе дают 20-30+ млн. евро, а не 5.5 млн. победителю ЛЧ АФК.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/3039005.html
https://www.championat.com/football/article-4650455-naskolko-ruhnet-rossiya-v-tablice-koefficientov-uefa-pri-bane-na-sleduyuschij-futbolnyj-sezon-v-evrope-razbor-sankcij.html
задать нашим руководителям футбола
Де факто мы уже несколько лет не участники клубного футбола Европы.