Вячеслав Колосков: «Если ФИФА хочет поддержать нас в Азии, почему нельзя сделать это в УЕФА?»

Теги УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Вячеслав Колосков Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков Джанни Инфантино ЧМ-2026 Футбол

Вячеслав Колосков оценил возможность участия России в отборе на ЧМ-2026 под эгидой АФК.

«По этому вопросу ни с кем из ФИФА разговоров не было. Ни у меня, ни у Дюкова не было мысли переходить в АФК. Диалога и быть не могло – у Инфантино все расписано не то что по минутам – по секундам.

Тема о том, что ФИФА нам не будет препятствовать при отборе на ЧМ-2026, не обсуждалась. Не знаю, откуда взялась эта информация. Есть только законный вопрос: если они хотят поддержать нас в АФК, то почему не могут поддержать сейчас здесь, в УЕФА? Тем более это официальная информация? Об этом заявлял генсек ФИФА? Верить или не верить – вот главный вопрос», – сказал почетный президент РФС.

Ранее сообщалось, что ФИФА не будет препятствовать участию сборной России в отборе на ЧМ-2026 в случае перехода в Азиатскую конфедерацию.

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21 комментарий

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Алексей ПК
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Ответ Ярик01
Колосков вскрыл пропагандистскую выдумку матчтв )
К сожалению, пропаганда у нас отсутствует. В отличии от врага.
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versus_
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Колосков столько лет чиновничал, а в политике ни-ни.
Потому что в предстоящие годы будет сильнейшее противостояние между Россией и Европой. Прогноз включает абсолютно худшие сценарии. Поэтому, в УЕФА России не место лет 10 (на такой период РФ негласно исключена), а когда вернется, еще неизвестно, что в себя будет включать в себя эта УЕФА.
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Gepard_GRIN
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Ответ Ярик01
За какие еще титулы? При лимите в 3+1 какой состав будет у Зенита? Куда 10 южноамериканцев денут и кем заменят?
Будут конкурентны, лимит он у всех лимит. Пару человек всего скорее всего паспорта РФ выдадут)).
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Ярик01
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Ответ Gepard_GRIN
Ну вот видишь, ты тоже сугубо о здесь и сейчас. Посмотрим. Для меня главное, чтобы РФ играла, а в Азии или в Европе для меня не принципиально. Везде свои плюсы, в Европе деньги и престиж, но последние места в группах, если пробьёшся туда, в Азии мало денег и престижа, в ближайшие годы, но будут бороться за титулы.
За какие еще титулы? При лимите в 3+1 какой состав будет у Зенита? Куда 10 южноамериканцев денут и кем заменят?
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Gepard_GRIN
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Ответ Ярик01
Какой смешной бред про уход турков, казахов и азеров. Плевать им на веру в футбольных сферах. Бабки есть только в УЕФА, где только за участие в группе дают 20-30+ млн. евро, а не 5.5 млн. победителю ЛЧ АФК.
Ну вот видишь, ты тоже сугубо о здесь и сейчас. Посмотрим. Для меня главное, чтобы РФ играла, а в Азии или в Европе для меня не принципиально. Везде свои плюсы, в Европе деньги и престиж, но последние места в группах, если пробьёшся туда, в Азии мало денег и престижа, в ближайшие годы, но будут бороться за титулы.
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Ярик01
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Ответ Gepard_GRIN
Для Европы немного, для Азии куда эти деньги уйдут существенно. И тут важен прецедент Из Европы в Азию давно не убегали, обычно было наоборот. Сегодня Россия через четыре года достанут своей прогрессивной повесткой в футболе и могут в Азию уйти турки, казахи, азербайджанцы к своим единоверцам. Опять же для УЕФА не такая уж большая потеря, наверное, а для АФК серьёзное усиление. Люди в высоких кабинетах вынуждены думать в долгую, а не как пользователи спортса которые видят здесь и сейчас. В ведомстве Инфантино думаю были бы рады таком развитию ситуации и поспособствовали этому, уж больно прыткие ребята в УЕФА, грех не ослабить их там где есть возможность.
Какой смешной бред про уход турков, казахов и азеров. Плевать им на веру в футбольных сферах.
Бабки есть только в УЕФА, где только за участие в группе дают 20-30+ млн. евро, а не 5.5 млн. победителю ЛЧ АФК.
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goshforever
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Колосок дурака валяет. В Европе УЕФА должна, по его логике, нагнуть несколько десятков сборных, которым фактически их государства запрещают контакты с Россией. В Азии достаточно просто не мешать договариваться, тк местным европолитика параллельна в подавляющем большинстве.
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Эдвард Джеймс Кенуэй
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Да обычный вброс от инсайдеров с газпром тв, чтобы массы скушали фейк. Если РФС не говорило с ФИФА об этом, то каким макаром они собрались выходить и входить в АФК. Будет умора, если выйдут из УЕФА и останутся с голой жопой, АФК не примет. Переиграют, как всегда.
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Gepard_GRIN
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Ответ Ярик01
Какая ещё птичка, лишиться основных спонсоров, включая американских, ради сохранения мизера от Миллера?
Для Европы немного, для Азии куда эти деньги уйдут существенно. И тут важен прецедент Из Европы в Азию давно не убегали, обычно было наоборот. Сегодня Россия через четыре года достанут своей прогрессивной повесткой в футболе и могут в Азию уйти турки, казахи, азербайджанцы к своим единоверцам. Опять же для УЕФА не такая уж большая потеря, наверное, а для АФК серьёзное усиление. Люди в высоких кабинетах вынуждены думать в долгую, а не как пользователи спортса которые видят здесь и сейчас. В ведомстве Инфантино думаю были бы рады таком развитию ситуации и поспособствовали этому, уж больно прыткие ребята в УЕФА, грех не ослабить их там где есть возможность.
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Iuasamotu
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Отсутствия России в УЕФА никто не заметит. А вот присутствии России в Азии усилит азиатский футбол. Поэтому ФИФА всё очень грамотно разруливает.
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Ярик01
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Ответ -= Masteryuga =-
Таблицу сначала изучите, прежде, чем трындеть глупости. До сезона 22 не ниже 10, сейчас само собой будем опускаться, если не играем
Без учёта санкций Россия опустилась до 19 места
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/3039005.html
https://www.championat.com/football/article-4650455-naskolko-ruhnet-rossiya-v-tablice-koefficientov-uefa-pri-bane-na-sleduyuschij-futbolnyj-sezon-v-evrope-razbor-sankcij.html
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Ярик01
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Ответ Gepard_GRIN
Курочка по зёрнышку, тем более тяжёлые времена в экономике наступают не только в РФ.
Какая ещё птичка, лишиться основных спонсоров, включая американских, ради сохранения мизера от Миллера?
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инок
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Вполне резонный вопрос от Колоскова, давно пора его
задать нашим руководителям футбола
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Gepard_GRIN
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Ответ Ярик01
УЕФА до 3.5 млрд евро в год зарабатывает. Процент посчитай.
Курочка по зёрнышку, тем более тяжёлые времена в экономике наступают не только в РФ.
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-= Masteryuga =-
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Ответ Алекс 777
УЕФА даже не заметит потери чемпионата из 3-го десятка таблицы коэф УЕФА. Де факто мы уже несколько лет не участники клубного футбола Европы.
Таблицу сначала изучите, прежде, чем трындеть глупости. До сезона 22 не ниже 10, сейчас само собой будем опускаться, если не играем
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Алекс 777
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Ответ Gepard_GRIN
За то УЕФА заметит, когда бабки Газпрома уйдут. Где то тут упоминали о 40 лямах евро в год.
Будет смешно видеть рекламу Газпрома на стадионах Европы из которой Газпром выкинули :))
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Ярик01
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Ответ Gepard_GRIN
За то УЕФА заметит, когда бабки Газпрома уйдут. Где то тут упоминали о 40 лямах евро в год.
УЕФА до 3.5 млрд евро в год зарабатывает. Процент посчитай.
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Gepard_GRIN
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Ответ Алекс 777
УЕФА даже не заметит потери чемпионата из 3-го десятка таблицы коэф УЕФА. Де факто мы уже несколько лет не участники клубного футбола Европы.
За то УЕФА заметит, когда бабки Газпрома уйдут. Где то тут упоминали о 40 лямах евро в год.
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Алекс 777
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УЕФА даже не заметит потери чемпионата из 3-го десятка таблицы коэф УЕФА.
Де факто мы уже несколько лет не участники клубного футбола Европы.
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Ярик01
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Колосков вскрыл пропагандистскую выдумку матчтв )
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Тиджани Бабангида
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В данном случае не верить - лучше
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