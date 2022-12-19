Двери «Реала» для Мбаппе не закрыты, пока Перес будет президентом (Relevo)
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе еще может оказаться в «Реале».
Как пишет Relevo, президент «Реала» Флорентино Перес не отказывался от варианта с подписанием француза, несмотря на его отказ от перехода минувшим летом.
Пока Перес будет президентом «Реала», двери клуба для Мбаппе не будут закрыты.
Сообщалось, что «ПСЖ» готов продать форварда за 300-350 млн евро.
В этом сезоне 23-летний нападающий забил 19 голов и отдал 5 результативных передач в 20 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. На ЧМ-2022 он забил 8 мячей и сделал 2 голевых паса в 7 играх.
Полную статистику игрока можно найти здесь.
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