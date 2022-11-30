«ПСЖ» может продать Мбаппе летом, чтобы не потерять его бесплатно в 2024-м. «Реал» сохраняет интерес, «МЮ» и «Ливерпуль» вряд ли будут в борьбе

Будущее Килиана Мбаппе в «ПСЖ» остается неопределенным.

У форварда возникли сомнения по поводу необходимости продолжать выступления в «ПСЖ» спустя несколько месяцев после отказа от перехода в и подписания нового контракта с парижанами. Это приводит французский клуб в замешательство, пишет The Athletic.

Летом до истечения срока действия контракта Мбаппе с «ПСЖ» останется год. Несколько источников The Athletic, которые пожелали остаться анонимными, считают, что летом 2023 года вокруг Мбаппе развернется новая трансферная сага.

«ПСЖ» не собирается отпускать форварда бесплатно. Ранее парижане отказались продавать Мбаппе в «Реал» за 180 млн евро. Это было продиктовано желанием клуба сохранить игрока перед чемпионатом мира в Катаре.

На этот раз «ПСЖ», скорее всего, не пойдет на риск того, чтобы потерять Мбаппе бесплатно летом 2024 года. Парижане продадут форварда только по хорошей цене. В мире есть всего несколько клубов, способных удовлетворить финансовые запросы в этом случае. Вероятно, сумма, которую заплатят за Мбаппе, станет новым трансферным рекордом.

Появлялась информация об интересе к Мбаппе со стороны и . Однако «Ливерпуль» недавно значительно вложился в линию атаки, продлив контракт с Мо Салахом и купив Дарвина Нуньеса у «Бенфики». Следующим летом, скорее всего, «Ливерпуль» сосредоточится на усилении полузащиты. «Ман Юнайтед» вряд ли будет участвовать в борьбе за Мбаппе.

«Реал» сохраняет интерес к форварду.