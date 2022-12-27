Мукоко хочет перейти в «Барсу» бесплатно летом, хотя там ему дают меньше денег, чем в других клубах

хочет перейти в «Барселону» из дортмундской «Боруссии».

Летом нападающий сможет покинуть немецкий клуб на правах свободного агента – его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

По данным Bild, Мукоко отклонил последнее предложение «Боруссии» по новому контракту. Ему были готовы дать 5 млн евро в год, а также выплатить бонус за продление контракта. Окружение форварда считает, что этого недостаточно.

« » внимательно следит за переговорами Юссуфы и « ». Каталонцы дали форварду понять, что готовы подписать его летом. Учитывая финансовые сложности «Барселоны», организовать трансфер зимой не удастся.

Мукоко хочет выступать за «Барселону» и не скрывает этого. Вероятно, сине-гранатовые предложат ему меньше, чем остальные клубы. Ради перехода Юссуфе придется согласиться на условия «Барсы». Также каталонцы предупредили Мукоко, что не будут перебивать предложения других клубов летом.

Окружение форварда требует контракт на 7 млн евро в год, и «Барса» не собирается столько платить. Позиция клуба такова: если игрок хочет выступать за «Барсу», он должен пойти на финансовые уступки и принять условия клуба.

В «Барсе» считают, что переговоры с Мукоко идут хорошо, несмотря на интерес к игроку со стороны других клубов. Опасения вызывают лишь требования форварда к спортивному проекту. Он хочет играть за команду, в которой будет главной звездой, а конкуренция у «Барсы» в атаке слишком высока.

В этом сезоне у Мукоко шесть голов и три результативные передачи в 12 матчах Бундеслиги.

Полную статистику 18-летнего нападающего, который был в составе сборной Германии на ЧМ-2022, можно найти здесь.

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