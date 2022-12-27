Мукоко хочет перейти в «Барсу» бесплатно летом, хотя там ему дают меньше денег, чем в других клубах

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Юссуфа Мукоко деньги Футбол

Юссуфа Мукоко хочет перейти в «Барселону» из дортмундской «Боруссии».

Летом нападающий сможет покинуть немецкий клуб на правах свободного агента – его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

По данным Bild, Мукоко отклонил последнее предложение «Боруссии» по новому контракту. Ему были готовы дать 5 млн евро в год, а также выплатить бонус за продление контракта. Окружение форварда считает, что этого недостаточно.

«Барселона» внимательно следит за переговорами Юссуфы и «Боруссии». Каталонцы дали форварду понять, что готовы подписать его летом. Учитывая финансовые сложности «Барселоны», организовать трансфер зимой не удастся.

Мукоко хочет выступать за «Барселону» и не скрывает этого. Вероятно, сине-гранатовые предложат ему меньше, чем остальные клубы. Ради перехода Юссуфе придется согласиться на условия «Барсы». Также каталонцы предупредили Мукоко, что не будут перебивать предложения других клубов летом.

Окружение форварда требует контракт на 7 млн евро в год, и «Барса» не собирается столько платить. Позиция клуба такова: если игрок хочет выступать за «Барсу», он должен пойти на финансовые уступки и принять условия клуба.

В «Барсе» считают, что переговоры с Мукоко идут хорошо, несмотря на интерес к игроку со стороны других клубов. Опасения вызывают лишь требования форварда к спортивному проекту. Он хочет играть за команду, в которой будет главной звездой, а конкуренция у «Барсы» в атаке слишком высока.

В этом сезоне у Мукоко шесть голов и три результативные передачи в 12 матчах Бундеслиги.

Полную статистику 18-летнего нападающего, который был в составе сборной Германии на ЧМ-2022, можно найти здесь.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SiberMK
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Джавез Тилл
По стопам Усмана Камару...
Че то же уснет от хай кика Эдвардса?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ефии
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Mr@k
то есть перейдёт бесплатно - и играть будет бесплатно?...))
нет, будет платить за то что играет (я фан Барсы если что, ребят)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рэд Уайт
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Mr@k
то есть перейдёт бесплатно - и играть будет бесплатно?...))
Млн 3 дадут зп ,это бесплатно???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DekiB
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Прочитал сначала "Мутко хочет перейти в Барсу"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
frog19
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну вот куда тянет то таких юношей.. Было бы куда идти. Я там понимаю к Клоппу или Гвардиоле, которые из тебя могут звезду выростить это одно. Но к физруку Хави..... ещё и за меньшие деньги чем в другом месте.. Кринж.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MK Gamer
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
За мечтой едет парень достойно,
по деньгам мало даст конечно это всем очевидно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ALMANAC
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Прям по конспектам Дембеле
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
iGu
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Peter Parker
Я думал, что в 18 лет для игрока важнее всего игровое время, а не 5 миллионов вместо 7. В Барсе не знают куда Депая деть, а тут этот юнец. Там еще Дембеле никуда не собирается, Лева на месте, да и свой Фати хоть и ломается, но тоже в общем-то рассчитывает на место
Я сильно не уверен, что он моложе Депая.
С позиции болелы Дортмунда - Скатертью дорога таким. Гонора дофига...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr@k
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
то есть перейдёт бесплатно - и играть будет бесплатно?...))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джавез Тилл
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
По стопам Усмана Камару...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Орлов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Peter Parker
Я думал, что в 18 лет для игрока важнее всего игровое время, а не 5 миллионов вместо 7. В Барсе не знают куда Депая деть, а тут этот юнец. Там еще Дембеле никуда не собирается, Лева на месте, да и свой Фати хоть и ломается, но тоже в общем-то рассчитывает на место
Я тоже так считаю 👍🏻😌
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kiryl Olshewski
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Парень, давай в АПЛ!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
S H A R K
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не надо Мукоко. Следуй совету Маттеуса
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Peter Parker
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я думал, что в 18 лет для игрока важнее всего игровое время, а не 5 миллионов вместо 7. В Барсе не знают куда Депая деть, а тут этот юнец. Там еще Дембеле никуда не собирается, Лева на месте, да и свой Фати хоть и ломается, но тоже в общем-то рассчитывает на место
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arman FCSM
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Деда на старости лет на приключения потянуло
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergey Man
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не предаёт мечту. Достойно!
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий