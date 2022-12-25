«Барса» хотела подписать Мукоко зимой, но получила запрет от Ла Лиги из-за несоблюдения ФФП. Форвард может перейти бесплатно летом

« » хотела подписать зимой, но не сможет этого сделать.

По данным журналиста Жерара Ромеро, каталонский клуб хотел подписать нападающего дортмундской « » этой зимой и консультировался с по этому вопросу. Однако Ла Лига сообщила «Барсе», что трансфер 18-летнего форварда невозможен, так как клуб не вписывается в правила финансового фэйр-плей.

Сине-гранатовые могут подписать Мукоко бесплатно летом. Срок нынешнего контракта форварда с «Боруссией» рассчитан до июня 2023 года. Стороны пока не договорились о продлении соглашения.

Сообщалось, что интерес к Юссуфе проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

В этом сезоне у Мукоко шесть голов и три результативные передачи в 12 матчах Бундеслиги.

Полную статистику нападающего, который был в составе сборной Германии на ЧМ-2022, можно найти здесь.