«Барса» хотела подписать Мукоко зимой, но получила запрет от Ла Лиги из-за несоблюдения ФФП. Форвард может перейти бесплатно летом
«Барселона» хотела подписать Юссуфу Мукоко зимой, но не сможет этого сделать.
По данным журналиста Жерара Ромеро, каталонский клуб хотел подписать нападающего дортмундской «Боруссии» этой зимой и консультировался с Ла Лигой по этому вопросу. Однако Ла Лига сообщила «Барсе», что трансфер 18-летнего форварда невозможен, так как клуб не вписывается в правила финансового фэйр-плей.
Сине-гранатовые могут подписать Мукоко бесплатно летом. Срок нынешнего контракта форварда с «Боруссией» рассчитан до июня 2023 года. Стороны пока не договорились о продлении соглашения.
Сообщалось, что интерес к Юссуфе проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
В этом сезоне у Мукоко шесть голов и три результативные передачи в 12 матчах Бундеслиги.
Полную статистику нападающего, который был в составе сборной Германии на ЧМ-2022, можно найти здесь.
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