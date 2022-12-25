«Барса» хотела подписать Мукоко зимой, но получила запрет от Ла Лиги из-за несоблюдения ФФП. Форвард может перейти бесплатно летом

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы финансовый фэйр-плей Юссуфа Мукоко деньги Футбол

«Барселона» хотела подписать Юссуфу Мукоко зимой, но не сможет этого сделать.

По данным журналиста Жерара Ромеро, каталонский клуб хотел подписать нападающего дортмундской «Боруссии» этой зимой и консультировался с Ла Лигой по этому вопросу. Однако Ла Лига сообщила «Барсе», что трансфер 18-летнего форварда невозможен, так как клуб не вписывается в правила финансового фэйр-плей.

Сине-гранатовые могут подписать Мукоко бесплатно летом. Срок нынешнего контракта форварда с «Боруссией» рассчитан до июня 2023 года. Стороны пока не договорились о продлении соглашения.

Сообщалось, что интерес к Юссуфе проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

В этом сезоне у Мукоко шесть голов и три результативные передачи в 12 матчах Бундеслиги.

Полную статистику нападающего, который был в составе сборной Германии на ЧМ-2022, можно найти здесь.

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9 комментариев

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аффтар жжёт
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Ответ Lionel Andres Messi 10
Если без шуток, он, правда, хороший. Он очень здорово бежит, он очень здорово все понимает, он техничный. Так что интерес к нему оправдан.
Не все поймут, не многие вспомнят 😁
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ljolik888
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Ответ белошип
Мукоко будет полным лузером если перейдёт в этот нищий бестрофейник)
Верь в себя и у тебя все будет хорошо . Тогда в конце сезона , когда нищий бстрофейник станет чемпионом Испании не надо будет кусать себя за ногти ! А это будет !
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Remy Cabella
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Ответ белошип
Мукоко будет полным лузером если перейдёт в этот нищий бестрофейник)
он и сейчас в таком же бестрофейнике, быстро адаптируется
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аффтар жжёт
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Опять какой-то тумба-юмба. Одни негры в футболе остались
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DolJun
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тяжелая неделя для любителей фк мем после чм) барса генерит рофлы))
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белошип
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Мукоко будет полным лузером если перейдёт в этот нищий бестрофейник)
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Lionel Andres Messi 10
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Если без шуток, он, правда, хороший. Он очень здорово бежит, он очень здорово все понимает, он техничный. Так что интерес к нему оправдан.
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Алексей Петров
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Жалт, топарь то лютый🐕
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Комнатный олень
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Если перейдет так рано,то станет "Мукунку хороший".
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