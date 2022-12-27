Рами после слов Ди Марии «поплачь в другом месте» выложил фото рыдающего Анхеля: «Научишь?»
Экс-защитник сборной Франции Адиль Рами продолжил конфронтацию с Анхелем Ди Марией.
После того как Рами раскритиковал поведение вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса, его партнер по сборной ответил: «Дибу – лучший вратарь в мире. Поплачь в другом месте».
Футболист «Труа» опубликовал скриншот твита одного из фанатских аккаунтов, в котором были выложены фотографии рыдающего Ди Марии после матчей «ПСЖ» и сборной Аргентины.
«Научишь меня, Анхель?» – написал 37-летний защитник.
Изображение: instagram.com/adilrami/
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Вечный баночник сборной и рядовой игрок французских середняков против одного из величайших вингеров в истории, который только что отпинал твою сборную.
Комментарии перед финалом про Аргентину, потом:
«Мбаппе настолько травмирует их, что они празднуют победу над ним больше, чем титул чемпионов мира»
Сейчас на игроков начал гнать. У него горит еще что ли ?
А быдло еще и аргентинцы, а французы святые.
Как-будто ты за них болел.