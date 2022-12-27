Рами после слов Ди Марии «поплачь в другом месте» выложил фото рыдающего Анхеля: «Научишь?»

Экс-защитник сборной Франции Адиль Рами продолжил конфронтацию с Анхелем Ди Марией.

После того как Рами раскритиковал поведение вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса, его партнер по сборной ответил: «Дибу – лучший вратарь в мире. Поплачь в другом месте».

Футболист « » опубликовал скриншот твита одного из фанатских аккаунтов, в котором были выложены фотографии рыдающего Ди Марии после матчей «ПСЖ» и сборной Аргентины.

«Научишь меня, Анхель?» – написал 37-летний защитник.

Изображение: instagram.com/adilrami/

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