Рами после слов Ди Марии «поплачь в другом месте» выложил фото рыдающего Анхеля: «Научишь?»

Теги Труа Ювентус Сборная Франции по футболу лига 1 Франция серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Анхель Ди Мария Адиль Рами ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес соцсети Футбол

Экс-защитник сборной Франции Адиль Рами продолжил конфронтацию с Анхелем Ди Марией.

После того как Рами раскритиковал поведение вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса, его партнер по сборной ответил: «Дибу – лучший вратарь в мире. Поплачь в другом месте».

Футболист «Труа» опубликовал скриншот твита одного из фанатских аккаунтов, в котором были выложены фотографии рыдающего Ди Марии после матчей «ПСЖ» и сборной Аргентины.

«Научишь меня, Анхель?» – написал 37-летний защитник.

Изображение: instagram.com/adilrami/

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24 комментария

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Харен Брогг
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Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Красиво умыл плаксу, которая своими слезами в финале устроила на скамейке аргов целую Венецию.
Странно, а мне показалось, что плачет Рами, от того как их умыл Мартинес сделав сейв на 120+ и выиграв серию пенальти 🤷‍♂️
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carlitosway
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хорош, аргентинских🤡 надо опускать по полной, а то нашакалили с помощью судеек чм и в себя поверили клованы бесхребетные)
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Arthur Jacob
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Рами просто как истинный француз болеет за своего соотечественника и единоверца Буну, поэтому и бомбит от Мартинеса
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DrunkGonzo
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вкратце по развитию ситуации:

ехал быдла через реку
видит быдла в реке быдла
сунул быдла быдла в быдла
быдла быдла быдлoа быдла
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Jordan95
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Французское бревно кто вообще такой, чтобы что-то говорить великому Ди Марии?

Вечный баночник сборной и рядовой игрок французских середняков против одного из величайших вингеров в истории, который только что отпинал твою сборную.
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Кукич
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Классно ответил аргентинскому дрыщу
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Headly
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Ответ Алексей Ненахов
Тут конечно ДиМария немного не прав , ведь мартинес реально вёл себя как м…к , мог бы сказать что-то это были эмоции как пример ,а не налетать на Рами
а почему он вообще что-то должен был говорить? уссатый абьюзер сам влез и назвал вратаря мудаком после чего ему и ответили. рами собственно сам быдло включил, мог бы сказать, что эмоции одно дело, но так поступать некрасиво. вместо этого принижение его заслуг и оскорбления. и щас он рассказывает про Ди Марию, который выиграл всё и был одним из ключевых игроков, в отличие от самого рами
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А.Э.РАСИМ
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Ответ Алексей Ненахов
Тут конечно ДиМария немного не прав , ведь мартинес реально вёл себя как м…к , мог бы сказать что-то это были эмоции как пример ,а не налетать на Рами
А Рами просто истина.
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atomio
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Ответ nik name
Аргентинцы такие быдланы 🤦‍♂️ буду теперь против них всегда
Ну то есть против Месси - так и пиши.
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Мгер Цолакян
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Что этот Рами так разошёлся.

Комментарии перед финалом про Аргентину, потом:

«Мбаппе настолько травмирует их, что они празднуют победу над ним больше, чем титул чемпионов мира»
Сейчас на игроков начал гнать. У него горит еще что ли ?

А быдло еще и аргентинцы, а французы святые.
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Nika13
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по факту анхель один из величайших футболистов мира, который выиграл все трофеи в футболе, при чём для своих команд он был незаменимым игроком, который делал разницу в финале, и его пытается задеть баночник из самых маленьких клубов мира, смешно соревноваться там, где ты даже не сравнишься
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Nika13
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мартинес невоспитанный идиот, анхель плакса, к домашнему абьзеру рами вопросов нет
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Headly
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Ответ nik name
Аргентинцы такие быдланы 🤦‍♂️ буду теперь против них всегда
да не трясись ты!
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Барсик Юрана
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Ответ nik name
Аргентинцы такие быдланы 🤦‍♂️ буду теперь против них всегда
Но и страдать ты тоже теперь всегда будешь ибо Месси чемпион мира
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
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Красиво умыл плаксу, которая своими слезами в финале устроила на скамейке аргов целую Венецию.
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Val Smith
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Ответ Рахил Тагиев
чемпион мира, который ни разу не вышел на поле в 2018 году
Чемпионат мира даёт пятнадцать минут славы всем, независимо от роли. Игровое время никак не коррелирует с человеческими качествами. Мартинес тот ещё м...нь, но и Рами не зайка. Был бы рад чтоб они оба взявшись за руки ушли в закат и больше о них не слышать.
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Мгер Цолакян
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Ответ nik name
Аргентинцы такие быдланы 🤦‍♂️ буду теперь против них всегда
🤡

Как-будто ты за них болел.
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nik name
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Аргентинцы такие быдланы 🤦‍♂️ буду теперь против них всегда
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Алексей Ненахов
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Тут конечно ДиМария немного не прав , ведь мартинес реально вёл себя как м…к , мог бы сказать что-то это были эмоции как пример ,а не налетать на Рами
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Рахил Тагиев
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Ответ Doug DeMuro99
Чемпионы мира троллят остальных будто они проиграли, что за пипец творится?
чемпион мира, который ни разу не вышел на поле в 2018 году
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Doug DeMuro99
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Чемпионы мира троллят остальных будто они проиграли, что за пипец творится?
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Назар Игорь
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Сам дурак.
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Ванька-Манька
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Да, тебя. А что?
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Mark Safaniev
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Как дети малые 😂
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