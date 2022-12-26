Ди Мария – Рами о критике Эмилиано Мартинеса: «Это лучший вратарь мира. Поплачь в другом месте»

ответил Адилю Рами, который недавно раскритиковал Эмилиано Мартинеса.

Защитник «Труа», который стал чемпионом мира в составе сборной в 2018 году, высказался о вратаре сборной так: «Самый большой мудак в мире футбола и самый ненавистный человек. «Золотая перчатка» ЧМ-2022 – это Буну».

Ди Мария ответил ему так: «Дибу – лучший вратарь в мире. Поплачь в другом месте».

Футболист « » получил приз лучшему голкиперу . Награду, выполненную в виде золотой перчатки, он приложил к паху перпендикулярно телу и потряс ей. Потом аргентинец объяснил жест: «Сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает».

В раздевалке Мартинес объявил минуту молчания «для Мбаппе, который умер». На чемпионском параде в столице Аргентины он показал куклу с лицом форварда Франции и «ПСЖ».