Ди Мария – Рами о критике Эмилиано Мартинеса: «Это лучший вратарь мира. Поплачь в другом месте»
Анхель Ди Мария ответил Адилю Рами, который недавно раскритиковал Эмилиано Мартинеса.
Защитник «Труа», который стал чемпионом мира в составе сборной Франции в 2018 году, высказался о вратаре сборной Аргентины так: «Самый большой мудак в мире футбола и самый ненавистный человек. «Золотая перчатка» ЧМ-2022 – это Буну».
Ди Мария ответил ему так: «Дибу – лучший вратарь в мире. Поплачь в другом месте».
Футболист «Астон Виллы» получил приз лучшему голкиперу ЧМ-2022. Награду, выполненную в виде золотой перчатки, он приложил к паху перпендикулярно телу и потряс ей. Потом аргентинец объяснил жест: «Сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает».
В раздевалке Мартинес объявил минуту молчания «для Мбаппе, который умер». На чемпионском параде в столице Аргентины он показал куклу с лицом форварда Франции и «ПСЖ».
Сказал Гросман и стал кидать бублики в народ.
Р.Карцев, цитата
И в доп. время в финале мертвый мяч вытащил.
Понятно, что для фанов Роналдо и хейтеров Месси выигрыш Аргентиной ЧМ - как тряпка для быка. Вот и понеслось.
Ну а особо ретивым - слушайте слова Де Пауля, делайте ))
А то от этих волшебных латиносов только г***о во все стороны летит )