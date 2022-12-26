Ди Мария – Рами о критике Эмилиано Мартинеса: «Это лучший вратарь мира. Поплачь в другом месте»

Теги Труа Ювентус Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу лига 1 Франция серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Анхель Ди Мария Адиль Рами ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Футбол

Анхель Ди Мария ответил Адилю Рами, который недавно раскритиковал Эмилиано Мартинеса.

Защитник «Труа», который стал чемпионом мира в составе сборной Франции в 2018 году, высказался о вратаре сборной Аргентины так: «Самый большой мудак в мире футбола и самый ненавистный человек. «Золотая перчатка» ЧМ-2022 – это Буну».

Ди Мария ответил ему так: «Дибу – лучший вратарь в мире. Поплачь в другом месте».

Футболист «Астон Виллы» получил приз лучшему голкиперу ЧМ-2022. Награду, выполненную в виде золотой перчатки, он приложил к паху перпендикулярно телу и потряс ей. Потом аргентинец объяснил жест: «Сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает».

В раздевалке Мартинес объявил минуту молчания «для Мбаппе, который умер». На чемпионском параде в столице Аргентины он показал куклу с лицом форварда Франции и «ПСЖ».

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46 комментариев

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Фут.Боль
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Лучший вратарь-клоун, с этим можно согласиться.
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maddantist maddantist
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-Сема, моя семья признала тебя лучшим игроком мира!
Сказал Гросман и стал кидать бублики в народ.
Р.Карцев, цитата
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K0run
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Буну для меня предпочтительнее.
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ksn 1979
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Ответ Dzhansug Bukiya
Мартинез был один из худших вратарей на чм, процент сейвов 53.8% 26 место, по ожидаемым голам 29 место с показателем -1.6, те пропустил почти на 2 гола больше, чем должен был по сложности ударов по его воротам
Зато в сериях пенальти был хорош.
И в доп. время в финале мертвый мяч вытащил.
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Мгер Цолакян
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Ответ раскаявшийся жиробас
Кто-нибудь помнит похожие слова от французов, немцев и испанцев после того, как они брали свои титулы чемпионов мира? А то от этих волшебных латиносов только г***о во все стороны летит )
Они пели песни про Месси и Аргентину после победы
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elis_my_el
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Огонь, вода, медные трубы...) Из некоторых начинает говно лезть после того как выиграли чм
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Костя Паркер
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Как же жаль что я за них болел
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Акира_1
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Ахаха и вот ради такого пафоса теперь так тащили Аргентину. Если бы не Месси, то их бы уже все давно называли недостыйными победы.
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umnik3
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Надо разделять понятия - лучший вратарь и умный человек. Почему лучший вратарь должен обязательно быть умным человеком. В конце концов, деньги ему платят за сэйвы, а не за IQ в 140.

Понятно, что для фанов Роналдо и хейтеров Месси выигрыш Аргентиной ЧМ - как тряпка для быка. Вот и понеслось.

Ну а особо ретивым - слушайте слова Де Пауля, делайте ))
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Alex Strong
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Анхель, пожалуйста, ты хоть замолчи. Не порти впечатления о себе!
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ыеем
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Девочки спортса снова расплакались 🤣🔥🔥🔥
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MenOfSoccer
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Ответ Экспертное мнение
Франции еще повезло 4 года назад, что аргентинцы были в разобранном состоянии)) а так исторически Франция никогда не была соперником для Аргентины, сладкая булка. Спасибо Мбаппе, что 4-0 не влетели за 90 минут.
Что тут сказать. Экспертное мнение. Не добавить и не убавить :D
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Алексей Иванов
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Этим додикам ЧМ подарили и они в себя чето поверили,по факту,если бы не судьи они бы проиграли посредственным голландцам и был бы очередной провальный ЧМ Месси и компании
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xqystfsf7s
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Ответ s_h_a_m_a_n
Сегодня лучший вратарь мира против Ливерпуля играет. Смогут ли ему забить?
Кажется не играет. Он еще празднует думаю
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MatZo
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Сколько же кринжово-французких пердаков подожгли арги😁любо дорого смотреть😂
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Graziano
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Лучший вратарь мира с 43% сейвов (один из худших на турнире), играет в Астон Вилле, где тоже имеет весьма посредственную статистику. 🤡
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DolJun
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ди мария конечно вдоволь покуражился над жюлем бартра, но выгородить мартинеса не получится, он уже замазался по самые уши
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Alex1104
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Ответ dreamstep
Мартинес может быть лучшим в части серий пенальти. А так вратарь Астон Виллы ну никак не может быть лучшим в мире.
Может. Но не этот.
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раскаявшийся жиробас
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Кто-нибудь помнит похожие слова от французов, немцев и испанцев после того, как они брали свои титулы чемпионов мира?
А то от этих волшебных латиносов только г***о во все стороны летит )
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Мари Хуан
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Ну спец по местам где плакать говорит, стоит прислушаться, у него опыт по плачу не малый))
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бабушка Леброна Джеймса
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Повезло с пенальти и уже лучший вратарь мира😂😂😂
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Экспертное мнение
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Ответ MenOfSoccer
Боже, какие же они идиоты. Как же обидно, что их не натянули. Но весь мир же плакался со сборной Францией, что Месси нужен ЧМ. А теперь этот кринж читать и смотреть
Франции еще повезло 4 года назад, что аргентинцы были в разобранном состоянии)) а так исторически Франция никогда не была соперником для Аргентины, сладкая булка. Спасибо Мбаппе, что 4-0 не влетели за 90 минут.
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Вадим flanec
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Надоели уже эти латиносы. Когда только заткнуться?
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dreamstep
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Мартинес может быть лучшим в части серий пенальти. А так вратарь Астон Виллы ну никак не может быть лучшим в мире.
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Aleksey Yashin
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И еще Паредес - лучший опорник в мире, а рядом с Лаутаро вообще в мире нет конкурентов нападающих)
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