Губерниев о переходе РФС в Азию: «Это может быть ловушкой, роковой ошибкой. Если что-то пойдет не так, черт знает, когда мы вернемся в Европу»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу ФИФА РФС Дмитрий Губерниев Азиатская футбольная конфедерация Политика Матч ТВ Футбол

Дмитрий Губерниев считает, что возможный переход РФС в Азию стоит тщательно обдумать.

«Думаю, это может быть ловушка. Не уверен, что после перехода в Азию у нас не возникнут новые препятствия. Давление на нас большое, как ни крути. Если футбольная Европа против России, это вовсе не значит, что футбольная Азия будет за.

Вот, например, Китай, который нам вроде бы друг. Компания Huawei закрывает корпоративный офис в нашей стране, а многие китайские банки отказываются иметь дела с российскими, потому что боятся вторичных санкций.

И здесь мы понимаем, что друзей у Китая нет и какие‑то взаимоотношения с Соединенными Штатами им важнее других. Так что уход в Азию может стать роковой ошибкой.

В целом разговоры про Азиатские олимпийские игры, наших союзников, БРИКС ни к чему не ведут. Что‑то я не вижу, чтобы, к примеру, бразильская компания Embraer активно сотрудничала с нами на рынке авиастроения! Они как миленькие присоединились к санкциям.

После нашего перехода азиатские страны во главе с той же Японией столкнутся с серьезным давлением со стороны США. Так что это может быть просто замануха: вместо того, чтобы предпринимать шаги для восстановления в европейских футбольных институтах, мы уйдем в Азию – и вместо условной Лиги чемпионов получим матчи даже боюсь представить с кем.

Сегодня ФИФА не против, а завтра будет против. Такой опрометчивый уход в Азию может в итоге стать пирровой победой. Поэтому тем людям, которые будут у нас принимать решения, нужно крепко подумать.

Если что‑то пойдет не так, в Европу мы вообще вернемся черт знает когда, если вообще вернемся. А в Азии хорошо нам тоже не будет», – сказал комментатор «Матч ТВ».

«Необходимо, чтобы не только УЕФА и ФИФА стали другими, но и правительства. Плевать на Европу, с таким к нам отношением». Шалимов за переход в Азию

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31 комментарий

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Goatmesssi
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Ответ Marcus-light
Может нашим ничего и не светило, но игроки могли посмотреть живьём на топ-игроков и топ-клубы. Сейчас только на 38-летнего Роналду максимум)
Меня как болельщика клуба не очень устраивает роль туриста. Хочется чтоб клуб боролся за победу. Я не говорю что переход в азию решит эту проблему тем не менее она есть и Российскому футболу она никак не идет на пользу.
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Sinister Kid
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Ответ interfutbol
Почему биатлонист рассуждает о футболе. Он знаток Азии ? Он знаток Азиатского футбола ? Китай, Северная Корея и Иран проложат красную дорожку, чтобы РФС перешла к ним. Они союзники РФ.
Эти союзники, сейчас с вами в одной комнате?
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Мохнатый55
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Ответ kritik777
Дима, все давно катится в …😀
Рогозина.
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Kit244098
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Я же говорил, что Губер чувак себе на уме и под идиота только шарит. А вы не верили)) Все он верно говорит, как и верно то,что наши футбольные деятели- холуи, готовые принять любую отмашку из Кремля. Он, футбол, существует у нас на деньги власти и для утех власти. Это не бизнес, как во всем мире, это карманный манипулятор в руках людей, которым он до фени. Вертикаль всем рулит. Скажут идти в Азию - пойдет в Азию, скажут в Антарктиду - и туда пойдет, как миленький. Кто деньги платит, тот и девушку танцует. Аксиома))
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Marcus-light
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Ответ Валера, уходи!!!
Российский футбол и вообще футбол это два разных вида спорта
Так я про то и говорю. На мой взгляд если уж переходить в АФК, то запрещать на территории РФ показы Лиги чемпионов, Лиги Наций, Евро итд.
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Валера, уходи!!!
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Вообще потерявши голову по волосам не плачут! А рос.футбол это не то что волосы, это перхоть на голове.
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Валера, уходи!!!
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Ответ Marcus-light
Возможно, для российских чиновников это и глупости, но вообще футбол существует и процветает только благодаря просмотрам, рекламе и мерчу
Российский футбол и вообще футбол это два разных вида спорта
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Я Гражданин Мира
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Ответ Spartak ist besser
Хорошо, что мнение всяких Губерниевых, Черданцевых или Смородских не играет ровным счётом никакой роли. Такого рода решение принимаются за "Стеной". И скорее всего завтра нам торжественно объявят о начале процедуры выхода из УЕФА и подаче заявки на переход в АФК. Плохо это или хорошо? Однозначно хорошо. Это надо было сделать уже давно, ещё до всех этих событий.
А кто сказал что нас там ждёт с открытыми руками.
Нинадо обманывать самих себя
Можно подумать все азиатские страны любить России
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Marcus-light
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Ответ Валера, уходи!!!
А так вон для чего Газпром вваливает такие деньги в Зенит
А вы думали? Могли бы вложиться в волейбол, только этого никто не заметит. Как Зенит в АЛЧ.
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kritik777
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Дима, все давно катится в …😀
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Я Гражданин Мира
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100 процентов прав Губерниев
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Shantaar
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Ответ Goatmesssi
Если изучать всю юридическую составляющую нашего спорта то понятно в каком сложном положении мы находимся. Мы оковали себя цепями всяких международных федераций вроде ВАДА, УЕФА, МОК и т.д. К слову американцы довольно умные у них лиги NFL, NBA, NHL и вся почти вся большая спортивная индустрия минимально привязано ко всем этим паразитам.
американцы десятилетиями шли к этим спортивным монстрам.В середине 80х тажа нба была чуть ли не убыточной.Сейчас,конечно,они раком могут ставить всех.
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Валера, уходи!!!
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Ответ Marcus-light
Может нашим ничего и не светило, но игроки могли посмотреть живьём на топ-игроков и топ-клубы. Сейчас только на 38-летнего Роналду максимум)
А так вон для чего Газпром вваливает такие деньги в Зенит
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Marcus-light
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Ответ Валера, уходи!!!
А то ж они ради просмотров играют?
Возможно, для российских чиновников это и глупости, но вообще футбол существует и процветает только благодаря просмотрам, рекламе и мерчу
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Валера, уходи!!!
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Ответ Marcus-light
Мы там бизнесом собираемся заниматься, или в футбол играть? На кой черт сборной России играть с Северной Кореей и Китаем? Кто будет это смотреть?
А то ж они ради просмотров играют?
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Marcus-light
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Ответ Goatmesssi
В плане сборной да. В клубном нет у нас там в евро кубках и так ничего не светит. Так как турнир уже лет 10 превратился в элитный клуб избранных где мы должны играть по не равным правилам. Я не знаю если в азии лучше будет, но тут болельщики точно многое не теряют.
Может нашим ничего и не светило, но игроки могли посмотреть живьём на топ-игроков и топ-клубы. Сейчас только на 38-летнего Роналду максимум)
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Алекс 777
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Ответ Goatmesssi
Ну знаешь я согласен с Широковым разговоры о переходе в Азию это примерно то же самое что и разговоры о весна осень. Иными словами сильно хуже или лучше нашему футболу не станет. Надо в первую очередь создавать свою сильную лигу и поднимать интерес к футболу.
Меня возмущает, что кто то сейчас за свои деньги покупает себе бронежилет,что бы не убили, а при этом государство тратит миллиарды на футболистов. Кого то отправляют на фронт с букетом болезней, платят копейки за риск быть убитым, а идеально здоровые люди получают миллионы ходят по ресторанам и учат патриотизму.
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Goatmesssi
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Ответ Marcus-light
Футболу не станет. А вот болельщикам станет в сто раз хуже
В плане сборной да. В клубном нет у нас там в евро кубках и так ничего не светит. Так как турнир уже лет 10 превратился в элитный клуб избранных где мы должны играть по не равным правилам. Я не знаю если в азии лучше будет, но тут болельщики точно многое не теряют.
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Spartak ist besser
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Хорошо, что мнение всяких Губерниевых, Черданцевых или Смородских не играет ровным счётом никакой роли. Такого рода решение принимаются за "Стеной". И скорее всего завтра нам торжественно объявят о начале процедуры выхода из УЕФА и подаче заявки на переход в АФК. Плохо это или хорошо? Однозначно хорошо. Это надо было сделать уже давно, ещё до всех этих событий.
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Marcus-light
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Ответ Goatmesssi
Ну знаешь я согласен с Широковым разговоры о переходе в Азию это примерно то же самое что и разговоры о весна осень. Иными словами сильно хуже или лучше нашему футболу не станет. Надо в первую очередь создавать свою сильную лигу и поднимать интерес к футболу.
Футболу не станет. А вот болельщикам станет в сто раз хуже
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Marcus-light
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Ответ interfutbol
Почему биатлонист рассуждает о футболе. Он знаток Азии ? Он знаток Азиатского футбола ? Китай, Северная Корея и Иран проложат красную дорожку, чтобы РФС перешла к ним. Они союзники РФ.
Мы там бизнесом собираемся заниматься, или в футбол играть? На кой черт сборной России играть с Северной Кореей и Китаем? Кто будет это смотреть?
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Goatmesssi
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Ответ Алекс 777
Газпром ушел из Европы в Азию, вполне логично что питерские чиновники в главе РФС тащат туда и весь футбол. Я думаю через пару лет вопрос с Азией сам отпадет, т к футбола профессионального не останется.
Ну знаешь я согласен с Широковым разговоры о переходе в Азию это примерно то же самое что и разговоры о весна осень. Иными словами сильно хуже или лучше нашему футболу не станет. Надо в первую очередь создавать свою сильную лигу и поднимать интерес к футболу.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
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Я запутался, то в Азию, то в Европу, флюгер определись.
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Goatmesssi
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Если изучать всю юридическую составляющую нашего спорта то понятно в каком сложном положении мы находимся. Мы оковали себя цепями всяких международных федераций вроде ВАДА, УЕФА, МОК и т.д. К слову американцы довольно умные у них лиги NFL, NBA, NHL и вся почти вся большая спортивная индустрия минимально привязано ко всем этим паразитам.
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Олег Мохов
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Ответ Yujanin
В приличном обществе ,если играет гимн другого государства,принято вставать.
а че же господин шубский не стал слушать гимн Канады и демонстративно уехал после поражения.
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