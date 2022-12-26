«Интерес к футболу в Крыму есть, там много зрителей. Будем надеяться, что все получится». Глава ФНЛ Измайлов о лицензировании клубов

рассказал о процессе перехода крымских клубов в российский футбол.

«Судьба клубов из Крыма? Там сейчас восемь клубов, которые выступают на восьми стадионах. В феврале будет подача документов от этих клубов на лицензирование. Надеюсь, что все эти клубы смогут пройти данную процедуру и принять участие в соревнованиях.

Интерес к футболу в Крыму есть, там много зрителей, да и погода располагает к тому, чтобы приходить на футбол. Будем надеяться, что все получится.

Это выход в большой футбол. То, чего ранее у них не было. Когда несколько клубов играют между собой в несколько кругов раз за разом – эта история не имеет развития. Для них необходимо выходить в Первую и Вторую лиги», – сказал президент в эфире «Матч Премьер».

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