«Интерес к футболу в Крыму есть, там много зрителей. Будем надеяться, что все получится». Глава ФНЛ Измайлов о лицензировании клубов

Теги премьер-лига Россия Первая лига Вторая лига чемпионат Крыма Матч ТВ Наиль Измайлов Футбол

Наиль Измайлов рассказал о процессе перехода крымских клубов в российский футбол. 

«Судьба клубов из Крыма? Там сейчас восемь клубов, которые выступают на восьми стадионах. В феврале будет подача документов от этих клубов на лицензирование. Надеюсь, что все эти клубы смогут пройти данную процедуру и принять участие в соревнованиях.

Интерес к футболу в Крыму есть, там много зрителей, да и погода располагает к тому, чтобы приходить на футбол. Будем надеяться, что все получится.

Это выход в большой футбол. То, чего ранее у них не было. Когда несколько клубов играют между собой в несколько кругов раз за разом – эта история не имеет развития. Для них необходимо выходить в Первую и Вторую лиги», – сказал президент ФНЛ в эфире «Матч Премьер». 

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6 комментариев

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s_h_a_m_a_n
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Это будет здоровенный гвоздь, забитый в гроб нашего футбола.
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Николай Корягин
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Много в их понимании это сколько? Пару тысяч?
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сервисник
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Сгорел сарай, гори и хата...
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Олег Мохов
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у рагозина теперь точно есть интерес к футболу.Его крик неописуем.
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Ебздрогыч
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А когда у сбера, мтс и прочих появится интерес к Крыму? Когда уже у них все получится?
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-= Masteryuga =-
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Ну какой футбол в Крыму в такое время?
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