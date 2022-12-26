Матыцин о переходе в Азию: «РФС ищет выход из ограничений. Любой формат, который позволит усилить позиции российского футбола, будет приветствоваться»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Олег Матыцин Министерство спорта России Матч ТВ Футбол

Министр спорта РФ ответил на вопрос о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«РФС как организация, отвечающая за развитие футбола в России, в постоянном диалоге со всеми организациями и ищет выход из ограничений.

Любой формат, который даст возможность усилить позиции российского футбола, нами будет приветствоваться. А как это будет реализовано – [решение] за компетентными организациями. Мы исходим из приоритетов развития российского футбола», – сказал Олег Матыцин на брифинге по итогам 2022 года «Мы вместе. Спорт». 

Решение по переходу РФС в Азию примут 27 декабря. Об этом сообщил Дюков

Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?

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15 комментариев

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Mukunku 64
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Думать и решать надо не в кабинетах, а на местах
Предлагаю отправить Матыцина и Дюкова в турне
По Азии :
Мьянма, Лаос, Бангладеш, Йемен, Камбоджа,Непал..
Чтобы оценить на месте возможность игр сборной
И клубов
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СИ
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« РФС как организация отвечающая за развитие футбола в России»
Министр спорта Матыцин, как Вы считаете РФС справился со своими обязанностями в том числе - « развитие футбола в России» ?
Судя по последним результатам игр сборной и клубных команд в евроиграх, не подготовлено ни одного игрока для сборной хотя бы среднего европейского уровня - не справились.
Почему до сих пор не уволены руководители рфс и РПЛ Алаев, Митрофанов, Рогачев, тренер сборной Карпин?
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леонардий
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Ответ Самая быстрая булочка в мире
Евро выиграло СССР
Правопреемником всех достижений СССР является Россия
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Sobachkin
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А выход он простой, позвони владыке... но Матыцын элитный подхалим, даже семью дочки разбил
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Shakhzod
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Ответ Красный чай
Лучшие вариант сейчас не рыпаться и ждать, кто знает что с режимом станет через год или два.
ничего с режимом не станет ибо его дело правое)
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Мосгорсуд
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Ответ леонардий
Если мы всё таки вступим в Азию и выиграем кубок Азии мы станем единственной страной которые и евро и кубок Азии выиграли))
А кто кубок Азии выиграет?
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Mohnatiy
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Эти клоуны реально готовят переход в Азию, сомнений не остаётся... 🤦🏼‍♂️
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Самая быстрая булочка в мире
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Ответ леонардий
Если мы всё таки вступим в Азию и выиграем кубок Азии мы станем единственной страной которые и евро и кубок Азии выиграли))
Евро выиграло СССР
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.ru
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РФС ищет выход...
Дюков, он как Сусанин... тот тоже помог полякам с поисками выхода
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sebastian1410
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Ответ Красный чай
Лучшие вариант сейчас не рыпаться и ждать, кто знает что с режимом станет через год или два.
Уже поздно. Пишут, что РФС принял решение и направил письмо о выходе из УЕФА
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леонардий
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Если мы всё таки вступим в Азию и выиграем кубок Азии мы станем единственной страной которые и евро и кубок Азии выиграли))
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bellyashe
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ну да, матчи с Лаосом безусловно усилят сборную.
а уж клубы в сражениях с Бунедкором и Пахтакором поднимутся на небывалый уровень.
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s_h_a_m_a_n
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Что может дать Азия футболу- тайна за 7 печатями.
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MosesPray
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Свою личную зону надо типа СНГ; а под это дело выбить или вытрясти, например четыре путевки на ЧМ, поддержка других членов будет гарантирована.
Матыцин, дерзай...
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Красный чай
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Лучшие вариант сейчас не рыпаться и ждать, кто знает что с режимом станет через год или два.
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