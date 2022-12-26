Матыцин о переходе в Азию: «РФС ищет выход из ограничений. Любой формат, который позволит усилить позиции российского футбола, будет приветствоваться»

Министр спорта РФ ответил на вопрос о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«РФС как организация, отвечающая за развитие футбола в России, в постоянном диалоге со всеми организациями и ищет выход из ограничений.

Любой формат, который даст возможность усилить позиции российского футбола, нами будет приветствоваться. А как это будет реализовано – [решение] за компетентными организациями. Мы исходим из приоритетов развития российского футбола», – сказал Олег Матыцин на брифинге по итогам 2022 года «Мы вместе. Спорт».

Решение по переходу РФС в Азию примут 27 декабря. Об этом сообщил Дюков

Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?