Матыцин о переходе в Азию: «РФС ищет выход из ограничений. Любой формат, который позволит усилить позиции российского футбола, будет приветствоваться»
Министр спорта РФ ответил на вопрос о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«РФС как организация, отвечающая за развитие футбола в России, в постоянном диалоге со всеми организациями и ищет выход из ограничений.
Любой формат, который даст возможность усилить позиции российского футбола, нами будет приветствоваться. А как это будет реализовано – [решение] за компетентными организациями. Мы исходим из приоритетов развития российского футбола», – сказал Олег Матыцин на брифинге по итогам 2022 года «Мы вместе. Спорт».
Решение по переходу РФС в Азию примут 27 декабря. Об этом сообщил Дюков
Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?
Предлагаю отправить Матыцина и Дюкова в турне
По Азии :
Мьянма, Лаос, Бангладеш, Йемен, Камбоджа,Непал..
Чтобы оценить на месте возможность игр сборной
И клубов
Министр спорта Матыцин, как Вы считаете РФС справился со своими обязанностями в том числе - « развитие футбола в России» ?
Судя по последним результатам игр сборной и клубных команд в евроиграх, не подготовлено ни одного игрока для сборной хотя бы среднего европейского уровня - не справились.
Почему до сих пор не уволены руководители рфс и РПЛ Алаев, Митрофанов, Рогачев, тренер сборной Карпин?
Дюков, он как Сусанин... тот тоже помог полякам с поисками выхода
а уж клубы в сражениях с Бунедкором и Пахтакором поднимутся на небывалый уровень.
Матыцин, дерзай...