Агент Барбоза о переходе РФС в Азию: «Сдвиг политики ФИФА по России скоро будет, думаю. Рассмотрят вопрос возвращения»
Паулу Барбоза считает, что Россию вскоре могут вернуть в турниры под эгидой УЕФА и ФИФА.
«Насколько я понимаю, вопрос с переходом РФС пока не решен, это просто абстрактная возможность. Собирается материал, смотрится, насколько это реально.
Кроме того, думаю, в ближайшее время будет качественный сдвиг в политике ФИФА в отношении России. Полагаю, в недалеком будущем будет рассматриваться вопрос возвращения российских клубов и сборной на международные турниры», – сказал португальский агент.
Заседание исполкома РФС по вопросу перехода из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию состоялось 23 декабря. Окончательное решение будет принято во вторник, 27 декабря.
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И переход всерьёз не рассматривается.