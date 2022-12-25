Агент Барбоза о переходе РФС в Азию: «Сдвиг политики ФИФА по России скоро будет, думаю. Рассмотрят вопрос возвращения»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Азиатская футбольная конфедерация Паулу Барбоза Матч ТВ Футбол

Паулу Барбоза считает, что Россию вскоре могут вернуть в турниры под эгидой УЕФА и ФИФА.

«Насколько я понимаю, вопрос с переходом РФС пока не решен, это просто абстрактная возможность. Собирается материал, смотрится, насколько это реально.

Кроме того, думаю, в ближайшее время будет качественный сдвиг в политике ФИФА в отношении России. Полагаю, в недалеком будущем будет рассматриваться вопрос возвращения российских клубов и сборной на международные турниры», – сказал португальский агент.

Заседание исполкома РФС по вопросу перехода из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию состоялось 23 декабря. Окончательное решение будет принято во вторник, 27 декабря.

В Азии готовы рассматривать, клубы РПЛ – за, УЕФА не хочет ухода России. Детали перемещения РФС в АФК от Дюкова

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ s_h_a_m_a_n
Очень надеюсь, что РФС таким образом пытается надавить на УЕФА. И переход всерьёз не рассматривается.
Тоже надеюсь, только они наши это в последний несколько дней сделать,У Фифа и УЕФА самих теперь нет времени принять какое то решение в нашу пользу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ pvh-82
Дело в том что в УЕФА создан нехороший прецедент когда Польша отказалась играть с Россией и у них пошли на поводу... Сейчас же даже если вернуть Россию в еврокубках какие-нибудь англичане опять откажутся играть с русским клубом и опять будет геморой, в Азии такого сделать никому не позволят..
Выходят наши к примеру на ЧМ через Азию,но на ЧМ,половина команд отказываться играть в группе с нами,как Польша,что тогда??????
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
У нас в руководстве футбола, всё делается через одно место,осталась неделя,что бы окончательно принять решение и подать заявление на переход в Азию,так как до конца года это делается в обязательном порядке,и теперь в спешке хотят принять решение,почему за пол года до этого собрания не устраивали,а лишь два дня назад???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nobrainnopain
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Думаю с УЕФА уже все решено и во вторник им помахают ручкой, с ФИФА все сложнее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RSM-1930
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
ага рассмотрят под белым флагом на нейтральных полях. Мы Азия и точка
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Эсперов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ s_h_a_m_a_n
Очень надеюсь, что РФС таким образом пытается надавить на УЕФА. И переход всерьёз не рассматривается.
Его могут ещё полгода рассматривать до лета , главное заявку подать .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Самарин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ s_h_a_m_a_n
Очень надеюсь, что РФС таким образом пытается надавить на УЕФА. И переход всерьёз не рассматривается.
🤞
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pvh-82
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Дело в том что в УЕФА создан нехороший прецедент когда Польша отказалась играть с Россией и у них пошли на поводу... Сейчас же даже если вернуть Россию в еврокубках какие-нибудь англичане опять откажутся играть с русским клубом и опять будет геморой, в Азии такого сделать никому не позволят..
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ s_h_a_m_a_n
Очень надеюсь, что РФС таким образом пытается надавить на УЕФА. И переход всерьёз не рассматривается.
Ты их недооцениваешь..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
s_h_a_m_a_n
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Очень надеюсь, что РФС таким образом пытается надавить на УЕФА.
И переход всерьёз не рассматривается.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий