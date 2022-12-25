Агент Барбоза о переходе РФС в Азию: «Сдвиг политики ФИФА по России скоро будет, думаю. Рассмотрят вопрос возвращения»

считает, что Россию вскоре могут вернуть в турниры под эгидой УЕФА и .

«Насколько я понимаю, вопрос с переходом РФС пока не решен, это просто абстрактная возможность. Собирается материал, смотрится, насколько это реально.

Кроме того, думаю, в ближайшее время будет качественный сдвиг в политике ФИФА в отношении России. Полагаю, в недалеком будущем будет рассматриваться вопрос возвращения российских клубов и сборной на международные турниры», – сказал португальский агент.

Заседание исполкома по вопросу перехода из в Азиатскую футбольную конфедерацию состоялось 23 декабря. Окончательное решение будет принято во вторник, 27 декабря.

В Азии готовы рассматривать, клубы РПЛ – за, УЕФА не хочет ухода России. Детали перемещения РФС в АФК от Дюкова