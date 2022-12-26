Пиняев и Глушенков подписали с «Локомотивом» контракты сроком на 3,5 года (Иван Карпов)

и стали игроками « ».

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, футболисты подписали с московским клубом контракты сроком на 3,5 года.

На заседании совета директоров « », которое пройдет сегодня вечером, переходы Пиняева и Глушенкова в «Локо» утвердят официально.

Статистику Пиняева можно изучить здесь. Показатели Глушенкова доступны тут.