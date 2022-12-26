Пиняев и Глушенков подписали с «Локомотивом» контракты сроком на 3,5 года (Иван Карпов)
Сергей Пиняев и Максим Глушенков стали игроками «Локомотива».
Как утверждает инсайдер Иван Карпов, футболисты подписали с московским клубом контракты сроком на 3,5 года.
На заседании совета директоров «Крыльев Советов», которое пройдет сегодня вечером, переходы Пиняева и Глушенкова в «Локо» утвердят официально.
Статистику Пиняева можно изучить здесь. Показатели Глушенкова доступны тут.
Реальность: Тонущий Локомотив