Пиняев и Глушенков подписали с «Локомотивом» контракты сроком на 3,5 года (Иван Карпов)

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Максим Глушенков Сергей Пиняев Футбол

Сергей Пиняев и Максим Глушенков стали игроками «Локомотива».

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, футболисты подписали с московским клубом контракты сроком на 3,5 года.

На заседании совета директоров «Крыльев Советов», которое пройдет сегодня вечером, переходы Пиняева и Глушенкова в «Локо» утвердят официально.

Статистику Пиняева можно изучить здесь. Показатели Глушенкова доступны тут.

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17 комментариев

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камикадзе
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Конец Крыльям, конец Локо…
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Константин Эсперов
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Ответ Uriah Heep
Хорошее приобретение для «Локомотива». Самару откровенно жаль. Не дают «крыльям» вырасти.
Наверху и так тесно , Крылья делают всё возможное . Нужно ещё больше усилять селекционную службу .
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bibendum
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Ожидание: МЮ
Реальность: Тонущий Локомотив
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Eugene88
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Думают опыт в пердиве может хорошо сказаться на развитии?
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Чётко_как_чечётка
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Welcome, пацаны!
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Мосгорсуд
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Локомотив я думаю усилился, во всяком случае это креативные игроки, и в КС себя хорошо показали, но время покажет
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Bergkamp007
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Удачи в новом клубе!
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Сергей Сунчилиев
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Ну ребята в добрый путь Надеюсь вы принесёте много пользы клубу, а Локомотив в свою очередь станет для вас трамплином в топ чемпионат ( Европы?)
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ractorosan527@gmail.com
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Ответ Serega Ac-Milan
Удачи парням, надеюсь принесут много пользы клубу.
Я болельщик Локо почему то я верю галактикосу и новым приобретениям
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Kenai Tahov
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Помянем карьеры пацанов. Особенно Пиняева.
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dzenga 1
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Фамилии не стали менять !?)
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Uriah Heep
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Хорошее приобретение для «Локомотива». Самару откровенно жаль. Не дают «крыльям» вырасти.
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Александр Климов
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Мой Локо под ФНЛ усиливается, приятно посмотреть
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Pchelyakov
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Отличный трансфер. Удачи в Локо! 🔥
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Ебздрогыч
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Ну вот, главного молодого таланта страны благодаря агентской жадности засунули в тонущий московский "гранд". Ну и зачем?
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error505
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Неплохое усиление молодыми игроками. Надеюсь, Галактионов найдет им правильное применение. Удачи!
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Serega Ac-Milan
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Удачи парням, надеюсь принесут много пользы клубу.
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