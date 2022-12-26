Осинькин об уходе Пиняева: «Надо сделать все, чтобы «Крылья» не зависели от потери одного человека. Есть кандидаты»
Игорь Осинькин рассказал, готовы ли «Крылья Советов» к уходу Сергея Пиняева.
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«Наш спортивный отдел готов к этой ситуации. У нас есть определенные кандидаты. Мы хотим сделать все, чтобы безболезненно заменить Пиняева.
Понятно, что осенью это был яркий игрок нашей команды, продуктивный. Он реально прогрессировал на глазах, но жизнь не стоит на месте. Нам надо сделать все, чтобы команда не зависела от потери одного человека», – сказал главный тренер «Крыльев Советов».
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