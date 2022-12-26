Осинькин об уходе Пиняева: «Надо сделать все, чтобы «Крылья» не зависели от потери одного человека. Есть кандидаты»

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Сергей Пиняев Футбол

Игорь Осинькин рассказал, готовы ли «Крылья Советов» к уходу Сергея Пиняева.

Хавбек переходит в «Локомотив».

«Наш спортивный отдел готов к этой ситуации. У нас есть определенные кандидаты. Мы хотим сделать все, чтобы безболезненно заменить Пиняева.

Понятно, что осенью это был яркий игрок нашей команды, продуктивный. Он реально прогрессировал на глазах, но жизнь не стоит на месте. Нам надо сделать все, чтобы команда не зависела от потери одного человека», – сказал главный тренер «Крыльев Советов».

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2 комментария

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Reggi
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Ну да, аппетиты Паши не стоят на месте, и плевать ему на возможный прогресс игрока, если есть вариант срубить денег здесь и сейчас. Очень жаль, что так вышло, но надеюсь, Игорь Витальевич и с этим справится. Верим!)
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kupezz
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Будем надеяться, что это не чертановские кандидаты Андреева.
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