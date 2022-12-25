Губернатор Самарской области подтвердил уход Пиняева из «Крыльев»: «Успели переговорить. Удачи ему»

Губернатор Самарской области подтвердил уход хавбека Сергея Пиняева из « ».

«Пока был в дороге, позвонил .

Из-за плотного рабочего графика практически не остается свободного времени, но успели с Сергеем переговорить.

Удачи ему, пусть и дальше продолжает показывать достойную игру», – написал Дмитрий Азаров.

Ранее стало известно, что 18-летний хавбек близок к переходу в «Локомотив».

Контракты Пиняева и Глушенкова с «Локо» – на 3,5 года. Игроки уже прошли медосмотр (Иван Карпов)