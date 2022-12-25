Губернатор Самарской области подтвердил уход Пиняева из «Крыльев»: «Успели переговорить. Удачи ему»

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия Дмитрий Азаров Сергей Пиняев Футбол

Губернатор Самарской области подтвердил уход хавбека Сергея Пиняева из «Крыльев Советов».

«Пока был в дороге, позвонил Сергей Пиняев.

Из-за плотного рабочего графика практически не остается свободного времени, но успели с Сергеем переговорить.

Удачи ему, пусть и дальше продолжает показывать достойную игру», – написал Дмитрий Азаров.

Ранее стало известно, что 18-летний хавбек близок к переходу в «Локомотив».

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15 комментариев

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Иван Шуткин
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Серёга , вообще неправильный выбор сделал , лучше остался в крыльях еще на полтора сезона , тем более не стал лидером по сути , стабильность нужно закреплять сезонами , а он сыграл 13 матчей более-менее и уехал в Локо , где гибнут все футболисты и карьеры , развития там нет , чехарда с руководством , с директором , постоянный хаос не способствует развитию .Нужно дорожить каждым сезоном в карьере , в Локо будет пустота , не потому что Пиняев плох , а потому что нет коллектива , нет тренера , нет хороших стабильных партнеров , поэтому через пару лет все придется начинать сначала там уже 20 , пару лет уйдет вернуть прежний уровень ,а там уже 22 .
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E.V.P.
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Ответ Михаил Хромаков
когда уже в нашем футболе будут что решать профессионалы, а не губернаторы
Когда клубы будут частные и с самостоятельным финансированием, а не на гос. бюджете, а так логично что губернатор выделяет деньги на клуб и интересуется всеми процессами
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Лагер
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Сергей настолько простой и добрый парень, что хочется пожелать ему только удачи. Как никому другому уходившему из крыльев за последние годы. Верится что у него получится.
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San9
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На понижение пошел)))
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Sabaka Sabaka
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лол, даже губер успел пацана запугать шобы не брыкался. Андреев мощный рабовладелец
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Михаил Хромаков
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когда уже в нашем футболе будут что решать профессионалы, а не губернаторы
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Arman FCSM
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Ответ Ебздрогыч
Эх, рано Серегу в Москву и на большие бабки. Еще бы пару лет, заматерел бы в Самаре и потом в Европу
Партия сказала: "Только в Азию"
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pyqgqd9hqp
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Интересный игрок
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Recreated
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Сложно Серёжке в РПЛ играть, решил парень отдохнуть в пердиве. Мы сами себе выбираем дороги. По ходу чел выбрал себе железнодорожный путь. Путь в тупик.
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Amico Megobari ®
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Ответ Football Forever
Надеюсь, у него всё получится, хотя в болоте можно завязнуть
ну он же не в Питер переезжает, не завязнет. удачи ему в Локо.
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Тимур Таубаев
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Главное чтобы не затерялся в Локо и на пике перешел в топ-5 , а так , удачи Серёге 👍🏻
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Recreated
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Вот это жопа!
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Егор Ковынёв
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Добро пожаловать в Красно-Зелёную семью парень!
Назло злопыхателям докажи, что ты один из самых перспективных игроков страны и пусть у тебя в нашем любимом клубе всё получится! Удачи и без травм Серёжа 🚂💯!
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Football Forever
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Надеюсь, у него всё получится, хотя в болоте можно завязнуть
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Ебздрогыч
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Эх, рано Серегу в Москву и на большие бабки. Еще бы пару лет, заматерел бы в Самаре и потом в Европу
+11
-7
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