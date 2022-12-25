Губернатор Самарской области подтвердил уход Пиняева из «Крыльев»: «Успели переговорить. Удачи ему»
Губернатор Самарской области подтвердил уход хавбека Сергея Пиняева из «Крыльев Советов».
«Пока был в дороге, позвонил Сергей Пиняев.
Из-за плотного рабочего графика практически не остается свободного времени, но успели с Сергеем переговорить.
Удачи ему, пусть и дальше продолжает показывать достойную игру», – написал Дмитрий Азаров.
Ранее стало известно, что 18-летний хавбек близок к переходу в «Локомотив».
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Назло злопыхателям докажи, что ты один из самых перспективных игроков страны и пусть у тебя в нашем любимом клубе всё получится! Удачи и без травм Серёжа 🚂💯!