Контракты Пиняева и Глушенкова с «Локо» – на 3,5 года. Игроки уже прошли медосмотр (Иван Карпов)

и перейдут в « ».

Как пишет Иван Карпов, сорвать трансфер этих игроков из « » в «Локо» может только форс-мажор.

Оба футболиста находятся в Москве, они уже прошли медосмотр. «Локо» ждет его результатов в ближайшие дни. Сразу после их получения с каждым из игроков подпишут контракты сроком на 3,5 года.

Статистику Пиняева можно изучить здесь. Показатели Глушенкова доступны тут.