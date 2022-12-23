Контракты Пиняева и Глушенкова с «Локо» – на 3,5 года. Игроки уже прошли медосмотр (Иван Карпов)

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Максим Глушенков Сергей Пиняев Футбол

Сергей Пиняев и Максим Глушенков перейдут в «Локомотив».

Как пишет Иван Карпов, сорвать трансфер этих игроков из «Крыльев Советов» в «Локо» может только форс-мажор.

Оба футболиста находятся в Москве, они уже прошли медосмотр. «Локо» ждет его результатов в ближайшие дни. Сразу после их получения с каждым из игроков подпишут контракты сроком на 3,5 года.

Статистику Пиняева можно изучить здесь. Показатели Глушенкова доступны тут.

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27 комментариев

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Стаут
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Ответ LIBerly
Жаль, что Крылья лишаются всех талантов
Поделом им, они точно также лишили всех талантов Чертаново
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Recreated
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Жаль ребят, в пердив отправятся!
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Максим Прокофьев
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Обидно за Пиняева, так разменять карьеру бросившись в первую же денежную яму росфутбола вместо бегства из РПЛ
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Dmitry Orlov
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Ответ Kit244098
Если перейдут, то дураками будут. Ничего не выиграют, как футболисты. Пятое колесо на издыхании стоит. Там даже не жулик Галактионов рулить должен, а кризисный менеджер. За гоп-компанмей рагника-цорна несколько лет разгребать придется.
Вот с Крыльями-то они бы дофига чего выиграли бы, по-любому, и чемпионат, и кубок...
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Dmitry Orlov
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Ответ serezha killerYT
Так говорили же, что Пиняев отказался переходить?
"ГоворилИ"? Почему у Вас Андрей Панков с Чемпионата - во множественном числе? Один и говорил. Остальные ссылались на его информацию, и всё.
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дряблая нога
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ушли на понижение
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Кино Музыка
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Пиняеву дали понять, что решает не он? Или нужность прежнему клубу оказалась не столь значительна?
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ТЫР ПЫРЫЧ
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Люба Курчатова.Ну не будь ты тупее карпова...
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жалко, что Пиняева так и не подписали мы...в Локо заиграет!
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Caniball
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Ответ LIBerly
Жаль, что Крылья лишаются всех талантов
Это и предполагалось, Паша Андреев специально их туда приводил, чтобы раскрутить и продать. Интересы Крыльев тут особо не учитываются.
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tor300358
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Ответ Сергей Сунчилиев
Ну теперь Локомотив начнет сметать всех соперников на пути к чемпионству. Крылышки жаль, каждое ТО они теряют качественных воспитанников, но надо отдать им должное, остаются на плаву
Справедливости ради, ни один, ни второй воспитанниками Крыльев не являются и попали туда в основном из-за тренера и своего хозяина в лице Андреева.
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Kit244098
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Если перейдут, то дураками будут. Ничего не выиграют, как футболисты. Пятое колесо на издыхании стоит. Там даже не жулик Галактионов рулить должен, а кризисный менеджер. За гоп-компанмей рагника-цорна несколько лет разгребать придется.
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Леван Леван
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Каким бы Локо ни был, это все же Локо! С повышением ребят, удачи в новом клубе, добро пожаловать в семью!
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Фут.Боль
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Ответ serezha killerYT
Так говорили же, что Пиняев отказался переходить?
А параллельно на других сайтах писали, что медосмотр они проходят.
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Гамарджоба Генацвале
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Отлично!
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Nogoi89
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Глушенков опытный - точно не потеряется. А, вот Пиняев... Ну, дай бог, чтобы не растерялся в новом клубе.
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Ярик01
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Ответ Данил Смолов
У крыльев еще много талантов будет
Чертаново закончилось в сторону КС.
Откуда ещё таланты.
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serezha killerYT
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Так говорили же, что Пиняев отказался переходить?
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Сергей Сунчилиев
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Ну теперь Локомотив начнет сметать всех соперников на пути к чемпионству. Крылышки жаль, каждое ТО они теряют качественных воспитанников, но надо отдать им должное, остаются на плаву
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Игорь Иванов
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Пиняев то может перейти хоть куда, лишь бы потом жалеть не пришлось.
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Thunder 63
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Данил Смолов
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Ответ LIBerly
Жаль, что Крылья лишаются всех талантов
У крыльев еще много талантов будет
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mihail77777777777777
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Если действительно Локо потратите на трансферы 10+ млн долларов и контракты на 3,5. То ето развод века от агентов. Когда Пиняеву будет 21 он уйдет свободным агентом.
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Ярик01
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По новостям вчера Пиняев практически отказал Локо. Это было еще для увеличения агентских?
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LIBerly
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Жаль, что Крылья лишаются всех талантов
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