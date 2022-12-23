Контракты Пиняева и Глушенкова с «Локо» – на 3,5 года. Игроки уже прошли медосмотр (Иван Карпов)
Сергей Пиняев и Максим Глушенков перейдут в «Локомотив».
Как пишет Иван Карпов, сорвать трансфер этих игроков из «Крыльев Советов» в «Локо» может только форс-мажор.
Оба футболиста находятся в Москве, они уже прошли медосмотр. «Локо» ждет его результатов в ближайшие дни. Сразу после их получения с каждым из игроков подпишут контракты сроком на 3,5 года.
Статистику Пиняева можно изучить здесь. Показатели Глушенкова доступны тут.
Откуда ещё таланты.