Нигматуллин о Пиняеве в «Локо»: «Нужно было остаться в «Крыльях». Теперь может отправиться в ФНЛ»
Руслан Нигматуллин не одобряет предстоящий переход хавбека Сергея Пиняева в «Локомотив».
«Для карьерного роста Пиняеву нужно было остаться в «Крыльях Советов». Но футбол не всегда спорт, а бизнес. За Сергея заплатили хорошие деньги.
Но, к сожалению, «Локомотив» сейчас проблемный. Молодому парню в такой команде будет очень непросто. Хотя, возможно, он станет лидером этого «Локомотива».
Но в восемнадцать лет это сделать крайне сложно. У Сергея еще неокрепшая психика, нужно расти.
Возможно, Пиняеву нужно было еще годик потерпеть и поиграть в «Крыльях». Теперь Пиняев может отправиться в ФНЛ.
В любом случае я желаю ему реализовать себя. Он один из талантливейших футболистов России. Но сейчас он больше перспективный. Сергей еще не готов решать серьезнейшие задачи, которые стоят перед «Локомотивом», – сказал бывший вратарь московской команды.
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