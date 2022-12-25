Нигматуллин о Пиняеве в «Локо»: «Нужно было остаться в «Крыльях». Теперь может отправиться в ФНЛ»

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия Первая лига Руслан Нигматуллин Чемпионат.com Сергей Пиняев Футбол

Руслан Нигматуллин не одобряет предстоящий переход хавбека Сергея Пиняева в «Локомотив».

«Для карьерного роста Пиняеву нужно было остаться в «Крыльях Советов». Но футбол не всегда спорт, а бизнес. За Сергея заплатили хорошие деньги.

Но, к сожалению, «Локомотив» сейчас проблемный. Молодому парню в такой команде будет очень непросто. Хотя, возможно, он станет лидером этого «Локомотива».

Но в восемнадцать лет это сделать крайне сложно. У Сергея еще неокрепшая психика, нужно расти.

Возможно, Пиняеву нужно было еще годик потерпеть и поиграть в «Крыльях». Теперь Пиняев может отправиться в ФНЛ.

В любом случае я желаю ему реализовать себя. Он один из талантливейших футболистов России. Но сейчас он больше перспективный. Сергей еще не готов решать серьезнейшие задачи, которые стоят перед «Локомотивом», – сказал бывший вратарь московской команды.

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7 комментариев

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Gepard_GRIN
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В контракте может быть предусмотрен пункт, на случай вылета в ФНЛ.
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Anti Podonok
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Ответ Фан Рубина
Сменил середняка на аутсайдера. Впрочем, ФНЛ - лучшая лига мира, там тоже неплохо.
Сказал болела гранда ФНЛ
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igls54
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Может парень всю жизнь мечтал о лучшей лиге мира
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Фан Рубина
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Сменил середняка на аутсайдера. Впрочем, ФНЛ - лучшая лига мира, там тоже неплохо.
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phaetton
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переход хоть и странный но надеюсь сам Пиняев не выберет слабую позицию и будет настроен на то что бы тащить команду
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Назар Игорь
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Руслан безусловно прав, Пиняев ( скорее его агент) прельстился хорошими деньгами и московской пропиской. Локо судя по всему не скоро выберется из подвала РПЛ, перспективы грустные.
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Marcus-light
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Если Мбаппе может тащить Францию, почему Пиняев не может тащить Локо? Он уже 3 года в футболе
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