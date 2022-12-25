Нигматуллин о Пиняеве в «Локо»: «Нужно было остаться в «Крыльях». Теперь может отправиться в ФНЛ»

не одобряет предстоящий переход хавбека в «Локомотив».

«Для карьерного роста Пиняеву нужно было остаться в «Крыльях Советов». Но футбол не всегда спорт, а бизнес. За Сергея заплатили хорошие деньги.

Но, к сожалению, «Локомотив» сейчас проблемный. Молодому парню в такой команде будет очень непросто. Хотя, возможно, он станет лидером этого «Локомотива».

Но в восемнадцать лет это сделать крайне сложно. У Сергея еще неокрепшая психика, нужно расти.

Возможно, Пиняеву нужно было еще годик потерпеть и поиграть в «Крыльях». Теперь Пиняев может отправиться в .

В любом случае я желаю ему реализовать себя. Он один из талантливейших футболистов России. Но сейчас он больше перспективный. Сергей еще не готов решать серьезнейшие задачи, которые стоят перед « », – сказал бывший вратарь московской команды.

Губернатор Самарской области подтвердил уход Пиняева из «Крыльев»: «Успели переговорить. Удачи ему»